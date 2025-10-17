Yemek zamanlarında köpeğiniz yiyeceğinin aromasına, boyutuna ve dokusuna dikkat eder. Köpeğiniz yemeğini yemeyi reddettiğinde yalnızca istediği ödül mamaları değil eksiksiz şekilde tüm gıdasını almasını sağlamak için en zor beğenen köpeklerin bile karşı konulamaz bulacağı sağlıklı ve besinsel açıdan eksiksiz bir gıdaya ihtiyacınız var. Ağırlığı 10 kg’a varan ve zor beğenen köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Exigent Mini, köpeğinizin sağlıklı bir yaşam için gereksinim duyduğu tüm gıdaları içerir. ROYAL CANIN® Exigent Mini’de bulunan yastık biçimli mama tanesi ilgi çekici bir dokuya sahiptir ve içi lezzetli besin maddelerinden oluşan bir yaş mama ile doludur. Dış katmanları lezzetli, yağlı bir kaplamaya sahiptir, yaş mama dolgu ise hem besin öğeleri açısından zengin hem de lezizdir. Tüm Royal Canin mamaları besinsel açıdan eksiksizdir ve köpeğinizin yaşam boyu sağlık için ihtiyaç duyduğu %100 yüksek kaliteli proteinler, yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Exigent beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, ROYAL CANIN® Exigent Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır. Bu mama, Royal Canin köpek evlerinde bilimsel olarak test edilmiştir ve köpeklerin %99’a varan oranı bu mamayı tercih etmiştir.