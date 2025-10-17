Mini Exigent Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Köpekler için tam yem - Yetişkin ve yaşlı küçük ırk köpekler (1-10 kg arası) - Seçici köpekler
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Yemek zamanlarında köpeğiniz yiyeceğinin aromasına, boyutuna ve dokusuna dikkat eder. Köpeğiniz yemeğini yemeyi reddettiğinde yalnızca istediği ödül mamaları değil eksiksiz şekilde tüm gıdasını almasını sağlamak için en zor beğenen köpeklerin bile karşı konulamaz bulacağı sağlıklı ve besinsel açıdan eksiksiz bir gıdaya ihtiyacınız var. Ağırlığı 10 kg’a varan ve zor beğenen köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Exigent Mini, köpeğinizin sağlıklı bir yaşam için gereksinim duyduğu tüm gıdaları içerir. ROYAL CANIN® Exigent Mini’de bulunan yastık biçimli mama tanesi ilgi çekici bir dokuya sahiptir ve içi lezzetli besin maddelerinden oluşan bir yaş mama ile doludur. Dış katmanları lezzetli, yağlı bir kaplamaya sahiptir, yaş mama dolgu ise hem besin öğeleri açısından zengin hem de lezizdir. Tüm Royal Canin mamaları besinsel açıdan eksiksizdir ve köpeğinizin yaşam boyu sağlık için ihtiyaç duyduğu %100 yüksek kaliteli proteinler, yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Exigent beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, ROYAL CANIN® Exigent Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır. Bu mama, Royal Canin köpek evlerinde bilimsel olarak test edilmiştir ve köpeklerin %99’a varan oranı bu mamayı tercih etmiştir.
FAYDALARI
Kanıtlanmış Sonuçlar
%99'a varan tercih* *Royal Canin araştırması - Seçici iştahı tatmin eder
Köpeğinize başka nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Köpeğinizi düzenli zamanlarda besleyin. Köpeğinizi şikayet etmeden atıştırmalık değil, herkesin sağlığı açısından daha iyi olan gerçek mamasını yemesi için eğitin. Köpeğinizin sağlığıyla ilgili sorularınız ve endişeleriniz varsa, lütfen veteriner hekiminize danışın.
Seçici iştahı tatmin eder
Küçük ırk köpekler için özel besin formülüyle ve yüksek kaliteli proteinlerle geliştirilen MINI EXIGENT, yüksek lezzetliliğiyle seçici iştaha sahip köpeklerin iştahını arttırmaya yardımcı olur. MINI EXIGENT mama tanesinin büyüklüğü, şekli ve yoğunluğu minik çeneler için tasarlanmıştır. Yastık şeklindeki mama tanesinin dışı gevrek bir yapıya sahip olup, içi lezzetli olduğu kadar besleyici bir yumuşak besinle doludur. *Royal Canin iç çalışma
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Evde yaşayan - Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|1 kg
|22 g
|2/8
|26 g
|2/8
|29 g
|2/8
|3 kg
|51 g
|4/8
|59 g
|4/8
|67 g
|5/8
|6 kg
|86 g
|4/8
|99 g
|1
|113 g
|1+1/8
|10 kg
|126 g
|1+2/8
|146 g
|1+3/8
|166 g
|1+5/8