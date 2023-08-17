Mini Indoor Adult
Kuru Köpek Maması
Küçük ırk (10 kg kadar) evde yaşayan yetişkin köpekler için mama (tam yem) - 10 aylıktan itibaren
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Sindirim sistemi sağlığı ve dışkı kalitesi
Yüksek sindirilebilirlikli proteinler (L.I.P.), uygun lif içeriği ve Yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları sayesinde sindirim sistemi sağlığı desteklenir, dışkı kokusunun ve hacminin azalmasına yardımcı olur.
İdeal vücut kondisyonu
Genellikle iç mekanlarda yaşayan küçük ırk köpeklerin enerji ihtiyacını karşılayan uyarlanmış enerji içeriği sayesinde ideal vücut kondisyonunun korunmasına yardımcı olur. Bu formül L-karnitin içerir.
Tüy sağlığı
Bu formül EPA/DHA ile zenginleştirilmiş, deri ve tüy sağlığını desteklemeye yardımcı olan besin ögeleri içerir.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|-
|Orta aktivite
|-
|Yüksek akivite
|-
|-
|(g)
|kap
|(g)
|kap
|(g)
|kap
|2 kg
|42
|3/8
|49
|4/8
|56
|5/8
|3 kg
|57
|5/8
|66
|5/8
|75
|6/8
|4 kg
|71
|6/8
|82
|7/8
|93
|1
|5 kg
|84
|7/8
|97
|1
|110
|1+1/8
|6 kg
|96
|1
|111
|1+1/8
|127
|1+2/8
|7 kg
|108
|1+1/8
|125
|1+2/8
|142
|1+4/8
|8 kg
|119
|1+2/8
|138
|1+3/8
|157
|1+5/8
|9 kg
|130
|1+3/8
|151
|1+4/8
|172
|1+6/8
|10 kg
|141
|1+3/8
|163
|1+5/8
|186
|1+7/8
ÜRÜN AYRINTILARI
Köpeğinizin beslenmesi, onun sağlığının korunmasına yardımcı olduğundan köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besin ögelerini almasını sağlamak çok büyük önem taşır. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult, genellikle iç mekanlarda yaşayan, 10 aylıktan büyük ve 10 kg’a kadar olan, küçük köpekler için uygundur. Bu mama, iç mekanlarda yaşayan küçük köpeğinizin beslenme ihtiyaçları düşünülerek formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult, köpeğinizin ihtiyaç duyduğu yüksek sindirilebilirlikli proteinler (L.I.P.) ve lifler içerir. Bu besin ögeleri, köpeğinizin sindirim sistemi sağlığını desteklemeye ve korumaya yardımcı olurken dışkı kokusunun ve hacminin azalmasına da katkıda bulunur. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult, yağ asitlerinin mobilizasyonunu sağlayan ve enerji metabolizmasında rol alan L-Karnitin içerir. Özel olarak uyarlanmış kalori içeriği, köpeğinizin ideal vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult içeriğindeki formül, köpeğinizin deri ve tüy sağlığını desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.