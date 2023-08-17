ÜRÜN AYRINTILARI

Köpeğinizin beslenmesi, onun sağlığının korunmasına yardımcı olduğundan köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besin ögelerini almasını sağlamak çok büyük önem taşır. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult, genellikle iç mekanlarda yaşayan, 10 aylıktan büyük ve 10 kg’a kadar olan, küçük köpekler için uygundur. Bu mama, iç mekanlarda yaşayan küçük köpeğinizin beslenme ihtiyaçları düşünülerek formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult, köpeğinizin ihtiyaç duyduğu yüksek sindirilebilirlikli proteinler (L.I.P.) ve lifler içerir. Bu besin ögeleri, köpeğinizin sindirim sistemi sağlığını desteklemeye ve korumaya yardımcı olurken dışkı kokusunun ve hacminin azalmasına da katkıda bulunur. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult, yağ asitlerinin mobilizasyonunu sağlayan ve enerji metabolizmasında rol alan L-Karnitin içerir. Özel olarak uyarlanmış kalori içeriği, köpeğinizin ideal vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult içeriğindeki formül, köpeğinizin deri ve tüy sağlığını desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.

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