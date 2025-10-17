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Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması

Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Köpekler için mama (tam yem) - Yetişkin ve yaşlı küçük ırk köpekler (1-10 kg arası) - 10 aylıktan büyük - Kilo almaya eğilimli köpekler

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Boyut: 3 kg
763 TL/kg

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Nasıl çalışır?
2.060,1 TL
/ 686,7 TL/kg
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

Pek çok evcil hayvan aşırı kiloludur, bu kilolar nedeniyle eklemlerinin üzerine binen ilave yük nedeniyle sıkıntı yaşayabilirler. Eksiksiz, lezzetli ve açlığı ortadan kaldıran bir beslenme ile köpeğinizin zayıflamasını sağlayın. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini, şu anki ağırlıkları 10kg’ye kadar olan köpekler için uygundur. Bu lezzetli tarif yüksek düzeyde sindirilebilir proteinler açısından zengindir ve böylece köpeğinizin yağ ve kalori alımını azaltırken kas kütlesinin korunmasını sağlar. Bu formül, köpeğinizin yere daha hafif basmasına ve fazla kilolarla birlikte ortaya çıkan sağlık komplikasyonlarından kaçınmasına yardımcı olmak üzere, radikal şekilde daha az besinsel yağ içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çözünebilen ve çözünmeyen liflerin optimal bir kombinasyonu köpeğinizin tok hissetmesine yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli ve sağlıklı bir geçişi ve yanı sıra daha iyi bir sindirimi garantiler. Omega 3 grubu yağ asitlerinin pek çok özelliklerinden bir tanesi yangı(iltihap) giderici etkileridir. Bu formül uzun zincirli Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir ve bunlar köpeğinizin eklemlerinin desteklenmesine yardımcı olur. Light Weight Care beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, Royal Canin köpek evlerinde bilimsel olarak test edilmiş olan ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini, normal yetişkin mamasından %31 daha az yağ içerir. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.

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FAYDALARI

Kanıtlanmış Sonuçlar

*%31 daha az yağ *Normal ürünlere kıyasla (Mini Adult)

Kilo alımını sınırlandırır

Kas kütlesini koruyan yüksek protein içeriği* (%30) ve kilo alımını kısıtlayan düşük yağ içeriği* (%11). Omega-3 yağ asitleri sağlıklı eklem hareketini desteklerken, çözünebilen ve çözünemeyen liflerden oluşan dengeli kombinasyonuyla köpeğinizin tokluk hissini arttırmaya yardımcı olur. * Mini Adult ürünüyle karşılaştırıldığında

Köpeğinize başka nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Yürüyüşe çıkararak, parkta ya da evde oynayarak köpeğinizi hareketlendirin. Atıştırmalıklar yerine öğünlerinden ayırdığınız mama tanecikleriyle ödüllendirin. Köpeğinizin sağlığıyla ilgili sorularınız ve endişeleriniz varsa, lütfen veteriner hekiminize danışın.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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