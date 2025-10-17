Pek çok evcil hayvan aşırı kiloludur, bu kilolar nedeniyle eklemlerinin üzerine binen ilave yük nedeniyle sıkıntı yaşayabilirler. Eksiksiz, lezzetli ve açlığı ortadan kaldıran bir beslenme ile köpeğinizin zayıflamasını sağlayın. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini, şu anki ağırlıkları 10kg’ye kadar olan köpekler için uygundur. Bu lezzetli tarif yüksek düzeyde sindirilebilir proteinler açısından zengindir ve böylece köpeğinizin yağ ve kalori alımını azaltırken kas kütlesinin korunmasını sağlar. Bu formül, köpeğinizin yere daha hafif basmasına ve fazla kilolarla birlikte ortaya çıkan sağlık komplikasyonlarından kaçınmasına yardımcı olmak üzere, radikal şekilde daha az besinsel yağ içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çözünebilen ve çözünmeyen liflerin optimal bir kombinasyonu köpeğinizin tok hissetmesine yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli ve sağlıklı bir geçişi ve yanı sıra daha iyi bir sindirimi garantiler. Omega 3 grubu yağ asitlerinin pek çok özelliklerinden bir tanesi yangı(iltihap) giderici etkileridir. Bu formül uzun zincirli Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir ve bunlar köpeğinizin eklemlerinin desteklenmesine yardımcı olur. Light Weight Care beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, Royal Canin köpek evlerinde bilimsel olarak test edilmiş olan ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini, normal yetişkin mamasından %31 daha az yağ içerir. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.