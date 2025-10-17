Mini Light Weight Care Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Köpekler için mama (tam yem) - Yetişkin ve yaşlı küçük ırk köpekler (1-10 kg arası) - 10 aylıktan büyük - Kilo almaya eğilimli köpekler
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Pek çok evcil hayvan aşırı kiloludur, bu kilolar nedeniyle eklemlerinin üzerine binen ilave yük nedeniyle sıkıntı yaşayabilirler. Eksiksiz, lezzetli ve açlığı ortadan kaldıran bir beslenme ile köpeğinizin zayıflamasını sağlayın. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini, şu anki ağırlıkları 10kg’ye kadar olan köpekler için uygundur. Bu lezzetli tarif yüksek düzeyde sindirilebilir proteinler açısından zengindir ve böylece köpeğinizin yağ ve kalori alımını azaltırken kas kütlesinin korunmasını sağlar. Bu formül, köpeğinizin yere daha hafif basmasına ve fazla kilolarla birlikte ortaya çıkan sağlık komplikasyonlarından kaçınmasına yardımcı olmak üzere, radikal şekilde daha az besinsel yağ içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çözünebilen ve çözünmeyen liflerin optimal bir kombinasyonu köpeğinizin tok hissetmesine yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli ve sağlıklı bir geçişi ve yanı sıra daha iyi bir sindirimi garantiler. Omega 3 grubu yağ asitlerinin pek çok özelliklerinden bir tanesi yangı(iltihap) giderici etkileridir. Bu formül uzun zincirli Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir ve bunlar köpeğinizin eklemlerinin desteklenmesine yardımcı olur. Light Weight Care beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, Royal Canin köpek evlerinde bilimsel olarak test edilmiş olan ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini, normal yetişkin mamasından %31 daha az yağ içerir. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır.
FAYDALARI
Kanıtlanmış Sonuçlar
*%31 daha az yağ *Normal ürünlere kıyasla (Mini Adult)
Kilo alımını sınırlandırır
Kas kütlesini koruyan yüksek protein içeriği* (%30) ve kilo alımını kısıtlayan düşük yağ içeriği* (%11). Omega-3 yağ asitleri sağlıklı eklem hareketini desteklerken, çözünebilen ve çözünemeyen liflerden oluşan dengeli kombinasyonuyla köpeğinizin tokluk hissini arttırmaya yardımcı olur. * Mini Adult ürünüyle karşılaştırıldığında
Köpeğinize başka nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Yürüyüşe çıkararak, parkta ya da evde oynayarak köpeğinizi hareketlendirin. Atıştırmalıklar yerine öğünlerinden ayırdığınız mama tanecikleriyle ödüllendirin. Köpeğinizin sağlığıyla ilgili sorularınız ve endişeleriniz varsa, lütfen veteriner hekiminize danışın.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|1 kg
|24 g
|2/8
|29 g
|2/8
|33 g
|3/8
|3 kg
|55 g
|5/8
|65 g
|6/8
|75 g
|6/8
|6 kg
|92 g
|3/8
|110 g
|4/8
|127 g
|5/8
|10 kg
|135 g
|1+4/8
|161 g
|1+6/8
|186 g
|2