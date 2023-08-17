Mini Sterilised

ÜRÜN AYRINTILARI

Kısırlaştırmanın ardından köpeğinizin metabolizması yavaşlar. Maceraya atılmak yerine kanepeye uzanıp keyif yapmak onu daha fazla mutlu ediyor gibi görünse de beslenme zamanı geldiğinde hala aç bir kurt gibi davranabilir. Ağırlığı 10kg’a kadar olan kısırlaştırılmış yetişkin köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Sterilised Mini, köpeğinizi formda ve aktif tutmak için ayarlanmış yüksek kaliteli besinlerle köpeğinizin açlığını giderir. ROYAL CANIN® Sterilised Mini, düzenli ve sağlıklı bir geçiş için optimal lif kombinasyonu içerir. Dahası, köpeğinizin tok hissetmesine ve atıştırmaların kesilmesine yardımcı olur. Bu formül, köpeğinizin fazla kilolarla birlikte ortaya çıkan sağlık komplikasyonlarından kaçınmasına yardımcı olmak ve patileri üzerine rahatlıkla hareket etmesini sağlamak üzere daha az besinsel yağ içerecek şekilde özel olarak oluşturulmuştur. Dahası, ROYAL CANIN® Sterilised Mini, optimal lif kombinasyonu içerir. Bu, köpeğinizin tok hissetmesine yardımcı olur ve düzenli ve sağlıklı bir geçiş ve yanı sıra daha iyi sindirim sağlar. Sadece bizim sözlerimizle yetinmeyin, ROYAL CANIN® Sterilised Mini’nin normal yetişkin mamasından %14 daha düşük kalorili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ROYAL CANIN® Sterilised Mini ile elde edilen sonuçlar, kanıtlanmış başarılardır. Sterilised beslenme programımızın iki bileşeni vardır: her ikisi de besinsel açıdan eksiksiz olan ve birbirini mükemmel şekilde tamamlayan kuru mama ve lezzetli bir yaş mama. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz?

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