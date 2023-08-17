21-30 Kasım

Poodle

Poodle

Yaş Köpek Maması

Poodle ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aylıktan büyük (katı kıvamda ezme) (loaf)

Adet 1
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Tüy Sağlığı

Poodle ırkı köpeğinizin kıvırcık tüylerinin sağlığının korunmasına yardımcı olan besinler içerir.

Kas Tonusu

Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına yardımcı olur.

Seçici iştah tatmini

Poodle ırkı köpeğinizin iştahının açılmasına yardımcı olur.

Özel uyarlanmış kıvam

Özel uyarlanmış kıvam

ÜRÜN AYRINTILARI

Akıllı, dikkatli, uyumlu ve aktif bir arkadaş olan Poodle ırkı, zarafet ve gururu yansıtan, uzun kulaklı ve kıvırcık tüylü bir köpek cinsidir. 10 aylığa kadar Poodle ırkı köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş mama , yetişkin köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş mama, Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına ve fiziksel sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır. İçerdiği ideal besinler sayesinde ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş Poodle ırkı köpeğinizin cilt sağlığını destekleyerek o güzel kıvırcık tüylerinin korunmasına yardımcı olur. ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş mama mamanın yenilebilirliğini kolaylaştırmak ve en aceleci  Poodle ırkı köpeklerin bile iştahının açılmasına yardımcı olmak için özel olarak uyarlanmış bir kıvama sahiptir. Her köpeğin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Poodle ırk maması çıtır ve lezzetli bir kuru mama biçiminde de sunulmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, köpeğinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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