Poodle Puppy
Kuru / Köpek
Poodle ırkı yavru köpekler için tam yem – 10 aya kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme dönemi, yavru köpeğinizin yaşamında önemli bir aşamadır. Bu dönem, yavru köpeğinize keşifler yapması ve yeni deneyimler yaşaması için olanak tanır. Bu önemli dönemde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi günden güne gelişir. Poodle Puppy, yavru köpeğinizin doğal bağışıklık sistemi desteklemeye yardımcı olur.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesine katkıda bulunan yüksek sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotik (FOS) kombinasyonu, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekler. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Tüy sağlığı
Bu formül Poodle ırkı yavru köpeğinizin tüylerini korumaya yardımcı olan besin ögeleri içerir. İçeriği Omega 3 yağ asitleri (EPA&DHA) ve hodan yağı ile zenginleştirilmiştir. Uyarlanmış protein içeriği ise sağlıklı tüy uzamasını desteklemeye yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Poodle ırkı yavru köpekler için özel olarak geliştirilmiş mama taneleri ve içeriğindeki kalsiyum şelatörleri tartar oluşum riskini azaltarak diş sağlığına katkıda bulunur.
|Yaş (ay)
|Yetişkin ağırlığı = 3 kg
|Yetişkin ağırlığı = 6 kg
|Yetişkin ağırlığı = 12 kg
|2 ay
|64 g (5/8 kap)
|104 g (1 kap)
|167 g (1+5/8 kap)
|3 ay
|72 g (6/8 kap)
|120 g (1+2/8 kap)
|197 g (2 kap)
|4 ay
|76 g (6/8 kap)
|126 g (1+2/8 kap)
|210 g (2+1/8 kap)
|5 ay
|76 g (6/8 kap)
|127 g (1+2/8 kap)
|214 g (2+1/8 kap)
|6 ay
|69 g (5/8 kap)
|126 g (1+2/8 kap)
|213 g (2+1/8 kap)
|7 ay
|62 g (5/8 kap)
|114 g (1+1/8 kap)
|193 g (1+7/8 kap)
|8 ay
|55 g (4/8 kap)
|102 g (1 kap)
|173 g (1+6/8 kap)
|9 ay
|54 g (4/8 kap)
|91 g (7/8 kap)
|154 g (1+4/8 kap)
|10 ay
|54 g (4/8 kap)
|90 g (7/8 kap)
|153 g (1+4/8 kap)
|11 ay
|Poodle Adult
|Poodle Adult
|Poodle Adult