Pug Adult
Kuru / Köpek
Pug ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aylıktan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Deri sağlığı
EPA&DHA ile zenginleştirilmiş özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Kas tonusu
Bu formül Pug ırkı köpeğinizin kas tonunu korumasına yardımcı olur.
İdeal kilonun korunması
Bu formül Pug ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
Pug ırkı köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır
KOMPOZİSYON: Pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır unu, hayvansal yağlar, mısır, buğday unu, mısır gluten, bitkisel protein izolat*, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, bitkisel lifler, balık yağı, mineraller, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı, hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için) Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 29500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 51 mg, E2 (İyot): 5,1 mg, E4 (Bakır): 15 mg, E5 (Manganez): 67 mg, E6 (Çinko): 143 mg, E8 (Selenyum): 0,11 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g – Duyusal katkılar: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg -Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25, Yağ: %16, Ham kül: %5.8, Ham lifler: %2 – EPA/DHA 3g/kg
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirliği özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Orta aktivite
|-
|Yüksek aktivite
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|6 kg
|93 g
|1 + 1/8
|108 g
|1 + 3/8
|7 kg
|105 g
|1 + 2/8
|121 g
|1 + 4/8
|8 kg
|116 g
|1 + 3/8
|134 g
|1 + 5/8
|9 kg
|126 g
|1 + 4/8
|146 g
|1 + 6/8
|10 kg
|137 g
|1 + 5/8
|158 g
|1 + 7/8