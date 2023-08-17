Pug Adult

Pug Adult

Kuru / Köpek

Pug ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aylıktan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Deri sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kas tonusu

Bu formül Pug ırkı köpeğinizin kas tonunu korumasına yardımcı olur.

İdeal kilonun korunması

Bu formül Pug ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene

Pug ırkı köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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