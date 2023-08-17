Pug Puppy Yavru Köpek Kuru Maması

Pug Puppy

Pug Puppy

Kuru / Köpek

Yavru Pug ırkı köpekleri için tam yem - 10 aylığa kadar

Adet 1

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Bağışıklık sistemi desteği

Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Pug Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.

Sindirim sistemi sağlığı

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Deri sağlığı

EPA&DHA ile zenginleştirilmiş özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene

Pug ırkı yavru köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

Pug Puppy, bağışıklık sisteminin, sağlıklı derinin ve sindirim sistemin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi Pug yavrusunun mamayı daha kolay yakalamasını sağlar ve onu çiğnemeye teşvik eder. Yorkshire Terrier Junior, 8 haftalık ila 10 aylık safkan Yorkshire Terrier yavruları için özel olarak tasarlanmıştır Pug Puppy, 8 haftalık ila 10 aylık safkan Pug yavruları için özel olarak tasarlanmıştır. Deri sağlığını destekler. Özel biçimli mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Sağlıklı sindirimi destekler. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler.

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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