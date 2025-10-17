Pug Puppy Yavru Köpek Kuru Maması

Pug Puppy, bağışıklık sisteminin, sağlıklı derinin ve sindirim sistemin optimal gelişimini desteklerken, özel tasarımlı mama tanesi Pug yavrusunun mamayı daha kolay yakalamasını sağlar ve onu çiğnemeye teşvik eder. Yorkshire Terrier Junior, 8 haftalık ila 10 aylık safkan Yorkshire Terrier yavruları için özel olarak tasarlanmıştır Pug Puppy, 8 haftalık ila 10 aylık safkan Pug yavruları için özel olarak tasarlanmıştır. Deri sağlığını destekler. Özel biçimli mama tanesinin yakalanması ve çiğnenmesi kolaydır. Sağlıklı sindirimi destekler. Bağışıklık sistemi sağlığını destekler.