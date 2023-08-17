ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy, çoğunlukla evde yaşayan küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 4-10 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, içerdiği prebiyotikler, yüksek sindirilebilirliği olan protein ve özel lif karışımı sayesinde yavru köpeğinizin sindirimini destekler ve dışkı kokusunu azaltmaya yardımcı olur. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olduğu kanıtlanan Vitamin C ve E gibi besin öğelerini de içerir. ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy, sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir ve bu bakımdan, çoğunlukla evde zaman geçiren küçük ırk yavru köpekler için idealdir. Yavru köpeğiniz, ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy’nin küçük çenesi için özel olarak tasarlanan tanelerini kolaylıkla kavrayabilir ve çiğneyebilir. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi sayesinde, diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult’a geçebilirsiniz.

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