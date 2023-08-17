Mini Indoor Puppy
Kuru Köpek Maması
Köpekler için mama (tam yem) - Küçük ırk (1-10 kg arası) ve özellikle evde yaşayan yavru köpekler için – 10 aya kadar
Ücretsiz kargo
Özellikler
Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Evde Yaşayan Köpeklere Özel
Prebiyotikler, yüksek sindirilebilir proteinler ve özel bir lifkarışımı kombinasyonu ile dışkı kokusunu ve hacmini azaltmayayardımcı olur.
Doğru enerji içeriği
Tam olarak formüle edilmiş bir enerji içeriği ile yaşam tarzını göz önünde bulundurarak evde yaşayan yavru köpeğin büyüme ihtiyaçlarını destekler.
|Sadece Kuru Mama
|Yaş (ay)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|2 Ay
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|50g
|56g
|57g
|57g
|49g
|41g
|41g
|40g
|40g
|MINI INDOOR ADULT
|3 kg
|65g
|74g
|77g
|77g
|70g
|63g
|56g
|55g
|55g
|MINI INDOOR ADULT
|4 kg
|81g
|91g
|95g
|95g
|87g
|78g
|69g
|68g
|67g
|MINI INDOOR ADULT
|5 kg
|96g
|108g
|113g
|114g
|103g
|92g
|82g
|81g
|80g
|MINI INDOOR ADULT
|6 kg
|106g
|122g
|129g
|130g
|129g
|116g
|104g
|93g
|92g
|MINI INDOOR ADULT
|7 kg
|116g
|136g
|145g
|146g
|145g
|131g
|118g
|104g
|103g
|MINI INDOOR ADULT
|8 kg
|128g
|150g
|159g
|161g
|160g
|145g
|130g
|115g
|114g
|MINI INDOOR ADULT
|10 kg
|151g
|177g
|188g
|191g
|190g
|172g
|154g
|137g
|137g
|135g
|Karışık Beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|Yaş Mama
|Yaş (Ay)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|Mini Puppy Gravy
|2 Ay
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|1
|29g
|34g
|36g
|36g
|28g
|20g
|19g
|19g
|19g
|MINI INDOOR ADULT
|3 kg
|1
|44g
|52g
|56g
|56g
|49g
|42g
|34g
|34g
|33g
|MINI INDOOR ADULT
|4 kg
|1
|59g
|70g
|74g
|74g
|65g
|56g
|47g
|47g
|46g
|MINI INDOOR ADULT
|5 kg
|1
|75g
|87g
|92g
|92g
|82g
|71g
|60g
|60g
|59g
|MINI INDOOR ADULT
|6 kg
|1
|85g
|101g
|107g
|109g
|107g
|95g
|83g
|71g
|70g
|MINI INDOOR ADULT
|7 kg
|1
|95g
|115g
|123g
|125g
|124g
|110g
|96g
|83g
|82g
|MINI INDOOR ADULT
|8 kg
|1
|106g
|129g
|138g
|140g
|139g
|123g
|108g
|94g
|93g
|MINI INDOOR ADULT
|10 kg
|1
|129g
|156g
|167g
|170g
|169g
|151g
|133g
|116g
|115g
|114g
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy, çoğunlukla evde yaşayan küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 4-10 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, içerdiği prebiyotikler, yüksek sindirilebilirliği olan protein ve özel lif karışımı sayesinde yavru köpeğinizin sindirimini destekler ve dışkı kokusunu azaltmaya yardımcı olur. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olduğu kanıtlanan Vitamin C ve E gibi besin öğelerini de içerir. ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy, sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir ve bu bakımdan, çoğunlukla evde zaman geçiren küçük ırk yavru köpekler için idealdir. Yavru köpeğiniz, ROYAL CANIN® Mini Indoor Puppy’nin küçük çenesi için özel olarak tasarlanan tanelerini kolaylıkla kavrayabilir ve çiğneyebilir. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi sayesinde, diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult’a geçebilirsiniz.