Rottweiler Puppy
Kuru / Köpek
Yavru Rottweiler ırkı köpekleri için tam yem - 18 aylığa kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. Rottweiler Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Kas ve kemik gelişimi
Özel uyarlanmış bir protein içeriği ve yeterli seviyede kalsiyum ve fosfor sayesinde kas ve kemik gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur. Bu formül, L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Molossoid çene
Rottweiler ırkı yavru köpeklerin mamayı ağzına almasını kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için kuru mama taneleri özel geliştirilmiştir.
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 40 kg
|Yetişkin kilosu= 45 kg
|Yetişkin kilosu = 50 kg
|2 ay
|295 g (3 kap)
|307 g (3+1/8 kap)
|360 g (3+5/8 kap)
|3 ay
|383 g (3+7/8 kap)
|404 g (4+1/8 kap)
|448 g (4+5/8 kap)
|4 ay
|422 g (4+2/8 kap)
|447 g (4+1/8 kap)
|489 g (5 kap)
|6 ay
|553 g (5+5/8 kap)
|604 g (6+1/8 kap)
|654 g (6+5/8 kap)
|8 ay
|562 g (5+6/8 kap)
|650 g (6+5/8 kap)
|706 g (7+1/8 kap)
|10 ay
|526 g (5+3/8 kap)
|608 g (6+1/8 kap)
|665 g (6+6/8 kap)
|12 ay
|462 g (4+6/8 kap)
|506 g (5+1/8 kap)
|583 g (5+7/8 kap)
|14 ay
|454 g (4+4/8 kap)
|498 g (5 kap)
|543 g (5+4/8 kap)
|19 ay
|Rottweiler Adult
|Rottweiler Adult
|Rottweiler Adult
ÜRÜN AYRINTILARI
18 aylığa kadar Rottweiler ırkı yavru köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy, genç Rottweiler köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak geliştiğinden, ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy, E vitamini gibi antioksidanlardan oluşan patentli bir kompleks içerir. Bu özel formül, yaşamının bu önemli aşamasında yavru köpeğinizin doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olur. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy, L-karnitin, özel uyarlanmış bir protein içeriği ve yeterli seviyelerde kalsiyum ve fosfor içerir. Bu besinler, yavru köpeğinizin kas ve kemiklerinin sağlıklı gelişiminin desteklenmesine yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy ayrıca, yüksek kaliteli protein (L.I.P.) ve prebiyotiklerden (FOS) oluşan ve yavru köpeğinizin sindirim sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olan bir besin kombinasyonu da içerir. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy'deki kuru mama tanesi, Rottweiler ırkı köpekler için özel hazırlanmıştır. Kuru mamanın şekil ve büyüklüğü yavru köpeğinizin çene yapısına özel uyarlanmıştır ve genç Rottweiler'ınızın mamayı alıp çiğnemesini kolaylaştırır.