ÜRÜN AYRINTILARI

18 aylığa kadar Rottweiler ırkı yavru köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy, genç Rottweiler köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak geliştiğinden, ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy, E vitamini gibi antioksidanlardan oluşan patentli bir kompleks içerir. Bu özel formül, yaşamının bu önemli aşamasında yavru köpeğinizin doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olur. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy, L-karnitin, özel uyarlanmış bir protein içeriği ve yeterli seviyelerde kalsiyum ve fosfor içerir. Bu besinler, yavru köpeğinizin kas ve kemiklerinin sağlıklı gelişiminin desteklenmesine yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy ayrıca, yüksek kaliteli protein (L.I.P.) ve prebiyotiklerden (FOS) oluşan ve yavru köpeğinizin sindirim sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olan bir besin kombinasyonu da içerir. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy'deki kuru mama tanesi, Rottweiler ırkı köpekler için özel hazırlanmıştır. Kuru mamanın şekil ve büyüklüğü yavru köpeğinizin çene yapısına özel uyarlanmıştır ve genç Rottweiler'ınızın mamayı alıp çiğnemesini kolaylaştırır.

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