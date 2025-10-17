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Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Shih Tzu ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için mama (tam yem) – 10 aylıktan büyük

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Boyut: 1.5 kg
772,67 TL/kg
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Nasıl çalışır?
1.043,1 TL
/ 695,4 TL/kg
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

Deri sağlığı

EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Dışkı miktarının ve kokusunun azaltılması

Bu formül, dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene

Shih Tzu ırkı köpeklerin mamayı ağzına alabilmesini kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

BESLENME BİLGİLERİ

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