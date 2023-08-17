Shih Tzu Adult
Kuru / Köpek
Shih Tzu ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aylıktan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Deri sağlığı
EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Dışkı miktarının ve kokusunun azaltılması
Bu formül, dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
Shih Tzu ırkı köpeklerin mamayı ağzına alabilmesini kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
KOMPOZİSYON: Pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, hayvansal yağlar, bitkisel protein izolat*, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 29500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 56 mg, E2 (İyot): 5 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 63 mg, E6 (Çinko): 142 mg, E8 (Selenyum): 0,15 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %24, Yağ: %20, Ham kül: %5.8, Ham lifler: %3.0. Her kg için: Pentasodyum trifosfat 3.5 g - EPA/DHA: 3 g.
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|Yüksek aktivite
|4 kg
|67g (6/8 kap)
|78 g (7/8 kap)
|88 g (1 kap)
|5 kg
|79 g (7/8 kap)
|92 g (1 kap)
|104 g (1+1/8 kap)
|6 kg
|91 g (1 kap)
|105 g (1+1/8 kap)
|120 g (1+2/8 kap)
|7 kg
|102 g (1+1/8 kap)
|118 g (1+2/8 kap)
|134 g (1+3/8 kap)