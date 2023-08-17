Shih Tzu Adult

Shih Tzu Adult

Kuru / Köpek

Shih Tzu ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aylıktan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Deri sağlığı

EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Dışkı miktarının ve kokusunun azaltılması

Bu formül, dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene

Shih Tzu ırkı köpeklerin mamayı ağzına alabilmesini kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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