Shih Tzu Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Shih Tzu ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için mama (tam yem) – 10 aylıktan büyük
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
Deri sağlığı
EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Dışkı miktarının ve kokusunun azaltılması
Bu formül, dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
Shih Tzu ırkı köpeklerin mamayı ağzına alabilmesini kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|Yüksek aktivite
|4 kg
|67g (6/8 kap)
|78 g (7/8 kap)
|88 g (1 kap)
|5 kg
|79 g (7/8 kap)
|92 g (1 kap)
|104 g (1+1/8 kap)
|6 kg
|91 g (1 kap)
|105 g (1+1/8 kap)
|120 g (1+2/8 kap)
|7 kg
|102 g (1+1/8 kap)
|118 g (1+2/8 kap)
|134 g (1+3/8 kap)