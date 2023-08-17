ÜRÜN AYRINTILARI

10 aylığa kadar Shih Tzu ırkı yavru köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy, yavru köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Derinin görevinin desteklenmesine, cilt sağlığının korunmasına ve tüylerin canlanmasına yardımcı olur. İyi bir dışkı kalitesine de katkıda bulunan bağırsak florası dengesini ve sindirim sistemi sağlığını destekler. Bu ırka özel tasarlanmış mama tanesi bu brakiosefalik ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve yavrunuzun mamasını kolayca ağzına alabilmesini sağlar hem de mamasını çiğnemeye yönlendirir.

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