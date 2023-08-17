Shih Tzu Puppy
Kuru / Köpek
Shih Tzu ırkı yavru köpekler için tam yem – 10 aylığa kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Shih Tzu Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler (FOS) içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA, A vitamini ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene
Shih Tzu ırkı yavru köpeğinizin, mama tanesini kolayca almasını ve çiğnemesini teşvik edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 4 kg
|Yetişkin kilosu = 5 kg
|Yetişkin kilosu = 7 kg
|2 ay
|80 g (7/8 kap)
|96 g (1 kap)
|116 g (1+2/8 kap)
|3 ay
|91 g (1 kap)
|108 g (1+1/8 kap)
|136 g (1+4/8 kap)
|4 ay
|95 g (1 kap)
|113 g (1+2/8 kap)
|144 g (1+4/8 kap)
|5 ay
|95 g (1 kap)
|113 g (1+2/8 kap)
|146 g (1+4/8 kap)
|6 ay
|86 g (7/8 kap)
|103 g (1+1/8 kap)
|145 g (1+3/8 kap)
|7 ay
|77 g (7/8 kap)
|92 g (1 kap)
|131 g (1+2/8 kap)
|8 ay
|68 g (6/8 kap)
|81 g (7/8 kap)
|117 g (1+1/8 kap)
|9 ay
|68 g (6/8 kap)
|81 g (7/8 kap)
|104 g (1+1/8 kap)
|10 ay
|67 g (6/8 kap)
|80 g (7/8 kap)
|103 g ( 1+1/8 kap)
|11 ay
|Shih Tzu Adult
|Shih Tzu Adult
|Shih Tzu Adult
ÜRÜN AYRINTILARI
10 aylığa kadar Shih Tzu ırkı yavru köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy, yavru köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Derinin görevinin desteklenmesine, cilt sağlığının korunmasına ve tüylerin canlanmasına yardımcı olur. İyi bir dışkı kalitesine de katkıda bulunan bağırsak florası dengesini ve sindirim sistemi sağlığını destekler. Bu ırka özel tasarlanmış mama tanesi bu brakiosefalik ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve yavrunuzun mamasını kolayca ağzına alabilmesini sağlar hem de mamasını çiğnemeye yönlendirir.