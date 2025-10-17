ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog, yeni doğum yapan anne köpeklerin ve yavrularının beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 26 ile 44 kg arasındaki büyük yetişkin köpekler ve 2 aylığa kadar olan sütten kesilen yavrular için uygundur. Bu özel formül, büyük köpeğinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda sayısı ne kadar fazla olursa olsun anne sütüyle beslenen yavruların sağlıklı gelişimini desteklemek için özel olarak uyarlanmıştır. Ayrıca sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, içerdiği faydalı prebiyotikler ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinler sayesinde, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog genç yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog’un taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru köpeklerin iştahını artıracak ideal bir lapa kıvamı elde edilebilir. 8 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru köpekleriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Maxi Puppy’ye geçebilirsiniz.