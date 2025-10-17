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Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması
Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması

Maxi Starter Yavru Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Büyük ırk (26-44 kg arası) anne köpek ve yavruları için mama (tam yem) - Gebelik dönemi sonu ve laktasyondaki köpek ile 2 aylığa kadar sütten kesilme dönemindeki yavru köpekler

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Boyut: 15 kg
439,93 TL/kg

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Nasıl çalışır?
5.939,1 TL
/ 395,94 TL/kg
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog, yeni doğum yapan anne köpeklerin ve yavrularının beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 26 ile 44 kg arasındaki büyük yetişkin köpekler ve 2 aylığa kadar olan sütten kesilen yavrular için uygundur. Bu özel formül, büyük köpeğinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda sayısı ne kadar fazla olursa olsun anne sütüyle beslenen yavruların sağlıklı gelişimini desteklemek için özel olarak uyarlanmıştır. Ayrıca sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, içerdiği faydalı prebiyotikler ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinler sayesinde, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog genç yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog’un taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru köpeklerin iştahını artıracak ideal bir lapa kıvamı elde edilebilir. 8 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru köpekleriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Maxi Puppy’ye geçebilirsiniz.

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görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

Onaylanmış Formül

%100 yetiştirici memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. )

Özellikler

Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.

Mother & Babydog’un Sağlık Desteği

STARTER anne köpeklerin son gebelik dönemindeki ve laktasyon dönemlerindeki özel ihtiyaçlarını ve 2 aya kadar olan yavru köpeklerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Güçlü Bağışıklık Sistemi

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.

Mikrobiyom Desteği

Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.

Beyin Gelişimi

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

BESLENME BİLGİLERİ

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