Medium Starter

Medium Starter

Kuru / Köpek

Orta ırk (11-25 kg arası) anne köpek ve yavru köpekler için tam yem - Gebelik dönemi sonu ve laktasyondaki köpek ile 2 aylığa kadar sütten kesilme dönemindeki yavru köpekler

Mevcut boylar

4kg

Özellikler

Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.

Mother & Babydog’un Sağlık Desteği

STARTER anne köpeklerin son gebelik dönemindeki ve laktasyon dönemlerindeki özel ihtiyaçlarını ve 2 aya kadar olan yavru köpeklerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Güçlü Bağışıklık Sistemi

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.

Mikrobiyom Desteği

Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.

Beyin Gelişimi

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog, yeni doğum yapan anne köpeklerin ve yavrularının beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 11 ile 25 kg arasındaki orta boy yetişkin köpekler ve 2 aylığa kadar olan sütten kesilen yavrular için uygundur. Bu özel formül, orta boy köpeğinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda yavrularının sağlıklı gelişimini desteklemek için özel olarak uyarlanmıştır. Ayrıca sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, içerdiği faydalı prebiyotikler ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinler sayesinde, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog genç yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Medium Starter Mother & Babydog’un taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru köpeklerin iştahını artıracak ideal bir lapa kıvamı elde edilebilir. 8 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru köpekleriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Medium Puppy’ye geçebilirsiniz.

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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