Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Köpekler için tam yem - 10 aydan büyük kısırlaştırılmış yetişkin köpekler - Kilo almaya eğilimli köpekler
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Köpeğinizin metabolizması kısırlaştırmanın ardından genellikle yavaşlar. Köpeğinizin maceraya atılmak yerine kanepeye uzanıp keyif yapmaktan daha fazla mutluluk duyduğuna fakat yemek zamanı geldiğinde hala aç bir kurt gibi davrandığına şahit olabilirsiniz. Dengeli beslenmenin hayvanların sağlıkla ilişkili zorluklarla daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabildiği iyi bilinmektedir. Köpeklerin beslenmesi konusunda gerçekleştirilmiş onlarca yıllık ileri bilimsel araştırma sonucunda ROYAL CANIN® Sterilised Loaf oluşturulmuştur. s. Tüm boyda köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Sterilised Loaf köpeğinizin açlığının giderilmesine yardımcı olurken onu formda ve aktif tutacak aktif besin öğeleri ile özel olarak hazırlanmıştır. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf’un lezzetli tarifi, köpeğinizin özel ihtiyaçlarına göre özel olarak adapte edilmiş yüksek düzeyde sindirilebilir proteinler açısından zengindir. Bu besinin içinde bulunan proteinler köpeğinizin kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda yağ ve kalori alımını da azaltır. Dahası ROYAL CANIN® Sterilised Loaf, orta düzeyli bir yağ içeriğine ve optimal bir besinsel lif kombinasyonuna sahiptir ve köpeğinizin tokluk hissetmesine yardımcı olurken ideal kilosunu korumasına da yardım eder. Sterilised beslenme programımız bu lezzetli yaş mamaya ek olarak kuru mama formunda da sunulmaktadır. Her ikisi de besinsel açıdan eksiksizdir ve birbirini kusursuz şekilde tamamlar. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Köpeğinizi ROYAL CANIN® Sterilised Loaf’a geçirin ve onun aktif, formda ve sağlıklı kalmasını sağlamak üzere özel olarak düzenlenmiş yüksek kaliteli besinlerin faydasına tanıklık edin.
FAYDALARI
İdeal kiloyu korur
Kısırlaştırılmış köpeklerin ideal kilosunu %10 azaltılmış kalori miktarıyla sınırlandırmaya yardımcı olur.
Köpek Bakımı Beslenme Programı
Kuru ve yaş mamalarımızın mükemmel kombinasyonuyla tam ve dengeli beslenme sağlar.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Poşet
|5 kg
|4+1/2
|10 kg
|7+1/2
|20 kg
|12+1/2