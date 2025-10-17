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Ana SayfaKöpeklerÜrünlerKöpeklere özel beslenme ürünleriSterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Sterilised Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Yaş Köpek Maması

Köpekler için tam yem - 10 aydan büyük kısırlaştırılmış yetişkin köpekler - Kilo almaya eğilimli köpekler

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Boyut: 12 x 85 g
941,18 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

960 TL/ 941,18 TL/kg
864 TL
/ 847,06 TL/kg
(10% Kazan)
Her siparişte %10 indirim ve her 6 siparişin 1 'i bizden ✔️Seçilen sıklıkta otomatik sipariş kolaylığı
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

Köpeğinizin metabolizması kısırlaştırmanın ardından genellikle yavaşlar. Köpeğinizin maceraya atılmak yerine kanepeye uzanıp keyif yapmaktan daha fazla mutluluk duyduğuna fakat yemek zamanı geldiğinde hala aç bir kurt gibi davrandığına şahit olabilirsiniz. Dengeli beslenmenin hayvanların sağlıkla ilişkili zorluklarla daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabildiği iyi bilinmektedir. Köpeklerin beslenmesi konusunda gerçekleştirilmiş onlarca yıllık ileri bilimsel araştırma sonucunda ROYAL CANIN® Sterilised Loaf oluşturulmuştur. s. Tüm boyda köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Sterilised Loaf köpeğinizin açlığının giderilmesine yardımcı olurken onu formda ve aktif tutacak aktif besin öğeleri ile özel olarak hazırlanmıştır. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf’un lezzetli tarifi, köpeğinizin özel ihtiyaçlarına göre özel olarak adapte edilmiş yüksek düzeyde sindirilebilir proteinler açısından zengindir. Bu besinin içinde bulunan proteinler köpeğinizin kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda yağ ve kalori alımını da azaltır. Dahası ROYAL CANIN® Sterilised Loaf, orta düzeyli bir yağ içeriğine ve optimal bir besinsel lif kombinasyonuna sahiptir ve köpeğinizin tokluk hissetmesine yardımcı olurken ideal kilosunu korumasına da yardım eder. Sterilised beslenme programımız bu lezzetli yaş mamaya ek olarak kuru mama formunda da sunulmaktadır. Her ikisi de besinsel açıdan eksiksizdir ve birbirini kusursuz şekilde tamamlar. Kuru mamanın üzerinde lezzetli bir sos olarak yaş mamayı denemek istemez misiniz? Köpeğinizi ROYAL CANIN® Sterilised Loaf’a geçirin ve onun aktif, formda ve sağlıklı kalmasını sağlamak üzere özel olarak düzenlenmiş yüksek kaliteli besinlerin faydasına tanıklık edin.

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FAYDALARI

İdeal kiloyu korur

Kısırlaştırılmış köpeklerin ideal kilosunu %10 azaltılmış kalori miktarıyla sınırlandırmaya yardımcı olur.

Köpek Bakımı Beslenme Programı

Kuru ve yaş mamalarımızın mükemmel kombinasyonuyla tam ve dengeli beslenme sağlar.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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