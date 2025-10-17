Training Treats Eğitim Amaçlı Ödül Maması

6 aydan büyük köpekler için uygun olan ROYAL CANIN® Training Ödül Maması, veteriner hekimler tarafından formüle edilmiş ve köpekler tarafından kabul edilmiştir. 50 yılı aşkın köpek beslenmesi araştırma ve gözlemlerine dayanan bilim temelli içerik kombinasyonu içerir. Temel komutlardan ileri seviye eğitimlere kadar, köpeğinizin eğitim sürecinde dengeli bir beslenme ve ödüllendirme yaklaşımı sunar. DHA ile birlikte C ve E vitaminleri içererek, yavruluk döneminden yaşlılık dönemine kadar beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur. Tane başına 3 kaloriden daha az enerji içeren bu düşük kalorili ödül mamaları, olumlu davranışları ödüllendirirken köpeğinizin genel sağlığının korunmasına yardımcı olacak şekilde geliştirilmiştir. Çiğnenebilir ödül mamaları, ROYAL CANIN® beslenme programlarını tamamlayacak şekilde formüle edilmiştir. Günlük önerilen miktarın aşılmaması önerilir.