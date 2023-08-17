ÜRÜN AYRINTILARI

X-SMALL Adult , ağırlıkları 4 kg'a kadar olan çok küçük köpeklerin küçük çeneleri, yüksek enerji gereksinimleri ve kabızlığa olan hassasiyetleri gibi ortak özelliklerini destekleyen beslenme çözümleri sunar. Titizlikle oluşturulmuş bir Health Nutrition formülü, uzun ve sağlıklı bir yaşamın garantilenmesine yardımcı olabilir. Kabızlığa yatkın olan çok küçük köpeklerde sağlıklı bağırsak geçişini destekler. Deri ve tüy sağlığını destekler. İdrar yolu sağlığının desteklenmesi için uygun bir üriner pH ile formüle edilmiştir. Küçük çenelerin diş sağlığını destekler.

Daha çok oku