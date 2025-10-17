ROYAL CANIN® X-Small Adult, köpeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları yetişkinlik yılları boyunca desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 4 kg'a kadar olan ve 10 aylıktan büyük çok küçük köpekler için uygundur. EPA, DHA ve C vitamini gibi temel besinlerle hazırlanmış, besin öğesi açısından zengin bu formül, köpeğinizin bağışıklık sistemini ve genel sağlığını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sindirilebilirliği yüksek besinlerle zenginleştirilmiş bu formül aynı zamanda maksimum emilimi ve optimal sağlık desteğini de destekler. Özel aromalar, en seçici yiyicileri bile tatmin etmeye yardımcı olarak temel besin maddelerini almalarını sağlar. Ayrıca köpeğinizin kavrayıp çiğnemesini kolaylaştırmak için mama tanesi boyutunu uyarlayarak minik ağızlarını da dikkate aldık. Çok küçük köpekler diş sağlığı sorunlarına duyarlı olabilir. Kuru mama tanesi diş fırçalama etkisi yaratır ve içerdiği kalsiyum şelatörü sayesinde bu formül aynı zamanda günlük tartar oluşumunun azaltılmasına da yardımcı olur.