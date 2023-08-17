X-small Adult
Kuru / Köpek
Çok küçük ırk (4 kg kadar) yetişkin köpekler için tam yem - 10 aylıktan itibaren
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Sağlıklı Bağırsak Geçişi
Çok küçük irk köpekler kabızlığa yatkındır. Dengeli lif tüketimi (psilyum içeriği), bağırsak geçişini kolaylaştırır ve çok yüksek sindirilebilir proteinler sayesinde, sağlıklı dışkı oluşumuna katkıda bulunur.
Tüy Sağlığı
Bu formül, sağlıklı deri ve tüy yapısını desteklemeye yardımcı olan besinleri içerir. EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.
Sağlıklı Üriner Sistem
Çok küçük ırk köpeklerde, üriner sistem sağlığını korumaya yardımcıdır.
Çok Lezzetli & Çok Küçük Taneli
Bu küçük boyutlu mama tanesi, 4 kg’ın altındaki köpeklerin küçük çene yapılarına tam uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu benzersiz formül aynı zamanda, küçük ırk, seçici köpeklerin iştahını arttırmaya yardımcıdır.
|Köpeğin kilosu
|Evde yaşayan - Düşük Aktivite
|-
|Orta Aktivite
|-
|Yüksek Aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|1 kg
|24 g
|2/8
|27 g
|3/8
|31 g
|3/8
|1.5 kg
|32 g
|3/8
|37 g
|3/8
|42 g
|4/8
|2 kg
|40 g
|4/8
|46 g
|4/8
|52 g
|5/8
|2.5 kg
|47 g
|4/8
|55g
|5/8
|62 g
|6/8
|3 kg
|54 g
|5/8
|63 g
|6/8
|71 g
|7/8
|3.5 kg
|61 g
|6/8
|70 g
|6/8
|80 g
|7/8
|4 kg
|67 g
|6/8
|78 g
|7/8
|88 g
|1
ÜRÜN AYRINTILARI
X-SMALL Adult , ağırlıkları 4 kg'a kadar olan çok küçük köpeklerin küçük çeneleri, yüksek enerji gereksinimleri ve kabızlığa olan hassasiyetleri gibi ortak özelliklerini destekleyen beslenme çözümleri sunar. Titizlikle oluşturulmuş bir Health Nutrition formülü, uzun ve sağlıklı bir yaşamın garantilenmesine yardımcı olabilir. Kabızlığa yatkın olan çok küçük köpeklerde sağlıklı bağırsak geçişini destekler. Deri ve tüy sağlığını destekler. İdrar yolu sağlığının desteklenmesi için uygun bir üriner pH ile formüle edilmiştir. Küçük çenelerin diş sağlığını destekler.