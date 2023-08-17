X-small Adult

X-small Adult

Kuru / Köpek

Çok küçük ırk (4 kg kadar) yetişkin köpekler için tam yem - 10 aylıktan itibaren

Adet 1
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Sağlıklı Bağırsak Geçişi

Çok küçük irk köpekler kabızlığa yatkındır. Dengeli lif tüketimi (psilyum içeriği), bağırsak geçişini kolaylaştırır ve çok yüksek sindirilebilir proteinler sayesinde, sağlıklı dışkı oluşumuna katkıda bulunur.

Tüy Sağlığı

Bu formül, sağlıklı deri ve tüy yapısını desteklemeye yardımcı olan besinleri içerir. EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.

Sağlıklı Üriner Sistem

Çok küçük ırk köpeklerde, üriner sistem sağlığını korumaya yardımcıdır.

Çok Lezzetli & Çok Küçük Taneli

Bu küçük boyutlu mama tanesi, 4 kg’ın altındaki köpeklerin küçük çene yapılarına tam uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu benzersiz formül aynı zamanda, küçük ırk, seçici köpeklerin iştahını arttırmaya yardımcıdır.

ÜRÜN AYRINTILARI

X-SMALL Adult , ağırlıkları 4 kg'a kadar olan çok küçük köpeklerin küçük çeneleri, yüksek enerji gereksinimleri ve kabızlığa olan hassasiyetleri gibi ortak özelliklerini destekleyen beslenme çözümleri sunar. Titizlikle oluşturulmuş bir Health Nutrition formülü, uzun ve sağlıklı bir yaşamın garantilenmesine yardımcı olabilir. Kabızlığa yatkın olan çok küçük köpeklerde sağlıklı bağırsak geçişini destekler. Deri ve tüy sağlığını destekler. İdrar yolu sağlığının desteklenmesi için uygun bir üriner pH ile formüle edilmiştir. Küçük çenelerin diş sağlığını destekler.

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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