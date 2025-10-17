Club Abonelerine Özel: Her Siparişte %10 İndirim & Yaş Mama Hediyesi + Her 6 Siparişin 1'i Bizden + Veteriner Hekimden Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Keşfet
Ana SayfaKöpeklerÜrünlerKöpeklere özel beslenme ürünleriXsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult
Xsmall Adult

Xsmall Adult

Kuru Köpek Maması

Boyut: 1.5 kg
783,33 TL/kg
716,67 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

1.175 TL/ 783,33 TL/kg
1.057,5 TL
/ 705 TL/kg
(10% Kazan)
Her siparişte %10 indirim ve her 6 siparişin 1 'i bizden ✔️Seçilen sıklıkta otomatik sipariş kolaylığı
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

Neden Abone Olmalıyım?

Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.

Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.

Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.

Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.

Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

Tüm siparişlerde ücretsiz kargo

Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

Kapat
Sepete ekle
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
3-4 gün içinde teslimat

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® X-Small Adult, köpeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları yetişkinlik yılları boyunca desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 4 kg'a kadar olan ve 10 aylıktan büyük çok küçük köpekler için uygundur. EPA, DHA ve C vitamini gibi temel besinlerle hazırlanmış, besin öğesi açısından zengin bu formül, köpeğinizin bağışıklık sistemini ve genel sağlığını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sindirilebilirliği yüksek besinlerle zenginleştirilmiş bu formül aynı zamanda maksimum emilimi ve optimal sağlık desteğini de destekler. Özel aromalar, en seçici yiyicileri bile tatmin etmeye yardımcı olarak temel besin maddelerini almalarını sağlar. Ayrıca köpeğinizin kavrayıp çiğnemesini kolaylaştırmak için mama tanesi boyutunu uyarlayarak minik ağızlarını da dikkate aldık. Çok küçük köpekler diş sağlığı sorunlarına duyarlı olabilir. Kuru mama tanesi diş fırçalama etkisi yaratır ve içerdiği kalsiyum şelatörü sayesinde bu formül aynı zamanda günlük tartar oluşumunun azaltılmasına da yardımcı olur.

Daha çok oku

FAYDALARI

SAĞLIKLI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur. EPA, DHA ve C vitamini ile zenginleştirilmiştir.

DİŞ SAĞLIĞI

Kalsiyum şelatörü sayesinde günlük tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur.

OPTİMUM SAĞLIK DESTEĞİ

Maksimum emilim için yüksek sindirilebilirlikli besin öğeleri içerir.

BESLENME BİLGİLERİ

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?