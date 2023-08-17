X-small Ageing 12+

X-small Ageing 12+

Kuru / Köpek

Çok küçük ırk (ağırlığı 4 kg kadar) yetişkin köpekler için tam yem– 12 yaştan büyük

Adet 1
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Sağlıklı Yaşlanma

Mamanın içeriği, sağlıklı köpeklerde yaşlanmayı destekleyen besin maddelerinin seçimiyle oluşturulur. EPA/DHA ve patentli antioksidan kompleksi içerir.

Çok Lezzetli & Çok Küçük Taneli

Bu küçük boyutlu mama tanesi, 4 kg’ın altındaki köpeklerin minyatür çene yapılarına tam uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu benzersiz formül aynı zamanda, küçük ırk, seçici köpeklerin iştahını arttırmaya yardımcıdır.

Kalp Sağlığı

Mamanın formülünde, yaşlı köpeklerde kalp fonksiyonlarını desteklemek için gerekli besin maddeleri bulunur.

Sağlıklı Bağırsak Geçişi

Çok küçük ırk köpekler, kabızlığa yatkındır. Dengeli lif tüketimi (psilyum içerir), bağırsak geçişini kolaylaştırır ve yüksek sindirilebilir proteinler sayesinde dışkı kalitesinde katkıda bulunur.

ÜRÜN AYRINTILARI

X-SMALL Ageing 12+, ağırlıkları 4 kiloya kadar olan ve hızlanmış erişkinlik çağına (semptomların belirgin hale geldiği 12 yaş ve üzeri) girmekte olan çok küçük köpekleri destekler. Küçük mama tanesi tasarımıyla diş sağlığını desteklerken, LIP'ler ve psilyum sağlıklı bağırsak geçişine destek olur. Aynı zamanda, erişkinlik çağına gelen köpeğin hassas dişleri ve dişetleri, yaşlanan idrar yolu, kalbi ve böbrekleri için titizlikle hazırlanmış bir beslenme çözümü sunar. İleri yaştaki çok küçük köpeklerde sağlıklı yaşlanmayı destekler. Kabızlığa yatkın olan çok küçük köpeklerde sağlıklı sindirim geçişini destekler. Sağlıklı kalp fonksiyonunu destekleyecek şekilde formüle edilmiştir. Daha yaşlı ve daha zor beğenen köpekler için kolayca ıslatılarak yumuşatılabilen mama tanesi formuyla küçük çenelerin diş sağlığını destekler.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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