X-small Ageing 12+
Kuru / Köpek
Çok küçük ırk (ağırlığı 4 kg kadar) yetişkin köpekler için tam yem– 12 yaştan büyük
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Sağlıklı Yaşlanma
Mamanın içeriği, sağlıklı köpeklerde yaşlanmayı destekleyen besin maddelerinin seçimiyle oluşturulur. EPA/DHA ve patentli antioksidan kompleksi içerir.
Çok Lezzetli & Çok Küçük Taneli
Bu küçük boyutlu mama tanesi, 4 kg’ın altındaki köpeklerin minyatür çene yapılarına tam uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu benzersiz formül aynı zamanda, küçük ırk, seçici köpeklerin iştahını arttırmaya yardımcıdır.
Kalp Sağlığı
Mamanın formülünde, yaşlı köpeklerde kalp fonksiyonlarını desteklemek için gerekli besin maddeleri bulunur.
Sağlıklı Bağırsak Geçişi
Çok küçük ırk köpekler, kabızlığa yatkındır. Dengeli lif tüketimi (psilyum içerir), bağırsak geçişini kolaylaştırır ve yüksek sindirilebilir proteinler sayesinde dışkı kalitesinde katkıda bulunur.
|Köpeğin kilosu
|1 kg
|1.5 kg
|2 kg
|2.5 kg
|3 kg
|3.5 kg
|4 kg
|Evde yaşayan - Düşük Aktivite
|24 g (2/8 ölçü kabı )
|33 g (3/8 ölçü kabı )
|40 g ( 4/8 ölçü kabı )
|48 g ( 4/8 ölçü kabı )
|55 g ( 5/8 ölçü kabı )
|62 g (5/8 ölçü kabı )
|68 g (6/8 ölçü kabı )
|Orta Aktivite
|28 g (2/8 ölçü kabı )
|38 g (3/8 ölçü kabı )
|47 g (4/8 ölçü kabı )
|55 g ( 5/8 ölçü kabı )
|64 g ( 6/8 ölçü kabı )
|71 g (6/8 ölçü kabı )
|79 g (7/8 ölçü kabı )
|Yüksek Aktivite
|32 g (3/8 ölçü kabı )
|43 g(4/8 ölçü kabı )
|53 g (5/8 ölçü kabı )
|63 g (6/8 ölçü kabı )
|72 g ( 6/8 ölçü kabı )
|81 g (7/8 ölçü kabı )
|90 g (1 ölçü kabı )
ÜRÜN AYRINTILARI
X-SMALL Ageing 12+, ağırlıkları 4 kiloya kadar olan ve hızlanmış erişkinlik çağına (semptomların belirgin hale geldiği 12 yaş ve üzeri) girmekte olan çok küçük köpekleri destekler. Küçük mama tanesi tasarımıyla diş sağlığını desteklerken, LIP'ler ve psilyum sağlıklı bağırsak geçişine destek olur. Aynı zamanda, erişkinlik çağına gelen köpeğin hassas dişleri ve dişetleri, yaşlanan idrar yolu, kalbi ve böbrekleri için titizlikle hazırlanmış bir beslenme çözümü sunar. İleri yaştaki çok küçük köpeklerde sağlıklı yaşlanmayı destekler. Kabızlığa yatkın olan çok küçük köpeklerde sağlıklı sindirim geçişini destekler. Sağlıklı kalp fonksiyonunu destekleyecek şekilde formüle edilmiştir. Daha yaşlı ve daha zor beğenen köpekler için kolayca ıslatılarak yumuşatılabilen mama tanesi formuyla küçük çenelerin diş sağlığını destekler.