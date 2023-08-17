ÜRÜN AYRINTILARI

X-SMALL Ageing 12+, ağırlıkları 4 kiloya kadar olan ve hızlanmış erişkinlik çağına (semptomların belirgin hale geldiği 12 yaş ve üzeri) girmekte olan çok küçük köpekleri destekler. Küçük mama tanesi tasarımıyla diş sağlığını desteklerken, LIP'ler ve psilyum sağlıklı bağırsak geçişine destek olur. Aynı zamanda, erişkinlik çağına gelen köpeğin hassas dişleri ve dişetleri, yaşlanan idrar yolu, kalbi ve böbrekleri için titizlikle hazırlanmış bir beslenme çözümü sunar. İleri yaştaki çok küçük köpeklerde sağlıklı yaşlanmayı destekler. Kabızlığa yatkın olan çok küçük köpeklerde sağlıklı sindirim geçişini destekler. Sağlıklı kalp fonksiyonunu destekleyecek şekilde formüle edilmiştir. Daha yaşlı ve daha zor beğenen köpekler için kolayca ıslatılarak yumuşatılabilen mama tanesi formuyla küçük çenelerin diş sağlığını destekler.

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