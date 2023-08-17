Yorkshire Terrier Adult

Yorkshire Terrier Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Yorkshire Terrier ırkı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük

Adet 1
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Sağlıklı yaşlanma desteği

Bu formül, Yorkshire Terrier ırkı yetişkin köpeklerin sağlığını korumaya yardımcı olan özel bir besin ögesi kombinasyonu içerir.

Tüy sağlığı

Omega 3 yağı asitleri (EPA&DHA), Omega 6 yağı asitleri, hodan yağı ve biyotin ile zenginleştirilmiş bu özel formül, Yorkshire Terrier ırkı yetişkin köpeklerin uzun tüylerini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Seçici iştahları tatmin eden lezzet

Özel aroma kombinasyonu ile, en zor beğenen köpeklerin bile iştahını tatmin eder.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı

Bu formül içeriğindeki kalsiyum şelatör sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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