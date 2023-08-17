Yorkshire Terrier Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Yorkshire Terrier ırkı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Sağlıklı yaşlanma desteği
Bu formül, Yorkshire Terrier ırkı yetişkin köpeklerin sağlığını korumaya yardımcı olan özel bir besin ögesi kombinasyonu içerir.
Tüy sağlığı
Omega 3 yağı asitleri (EPA&DHA), Omega 6 yağı asitleri, hodan yağı ve biyotin ile zenginleştirilmiş bu özel formül, Yorkshire Terrier ırkı yetişkin köpeklerin uzun tüylerini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.
Seçici iştahları tatmin eden lezzet
Özel aroma kombinasyonu ile, en zor beğenen köpeklerin bile iştahını tatmin eder.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Bu formül içeriğindeki kalsiyum şelatör sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, buğday gluten*, buğday, mısır, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, soya yağı, maya ürünleri, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkarit ve beta-glukan kaynağı), hodan yağı (%0,1), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 29000 IU, Vitamin D3: 800 IU, Demir (3b103): 44 mg, Iyot (3b201, 3b202): 4,4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 57 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 139 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Organoleptik ilaveler: Cay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %28,0 - Yağ: %18,0 - Ham Kül: %5,1 – Ham lifler: %2,8 - EPA/DHA: %0,30 - Omega 3 yağ asidi: %0,68 - Omega 6 yağ asitleri: %3,38 - Pentasodyum trifosfat: 3,5 g/kg - Biotin: 3,07 mg/kg - Vitamin C: 300 mg/kg.
*L.I.P: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Evde yaşayan - Düşük aktivite
|Orta aktivite
|2 kg
|40 g
|47 g
|3 kg
|55 g
|64 g
|4 kg
|68 g
|79 g