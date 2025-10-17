CARDIAC
Kuru Köpek Maması
Yetişkin Köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
KALP SAĞLIĞI
Kalp kası sağlığını destekleyen taurin ve L-karnitn gibi besin ögeleri içerir.
EPA & DHA
EPA + DHA, kardiyovasküler fonksiyonların desteklenmesine yardımcı olan uzun zincirli omega-3 yağ asitleridir.
DÜŞÜK SODYUM
Kalbin iş yükünü azaltmaya yardımcı olmak için sodyum içeriği kısıtlanmıştır.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır unu, hayvansal yağlar, mısır gluten, yumurta tozu, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, bitkisel lifler, soya yağı, maya ürünleri, frukto-oligo-sakkaritler, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a, 3a672b, 3a672c): 18500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1200 IU, Demir (3b103): 43 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 56 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.08 mg, Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 1250 mg. Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %26.0, Yağ: %20.0, Ham Kül: %4.9, Ham lifler: %1.7, Sodyum: %0.15, Potasyum: %0.8, Magnezyum: %0.15, EPA/DHA: %0.38, Taurin: %0.34, Omega-3 yağ asitleri: %0.85, L-karnitin: 830 mg/kg.
BESLENME TALİMATI: tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Yetişkin kilosu
|Zayıf
|Normal
|Aşırı kilolu
|Köpeğin kilosu(kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|85
|7/8
|75
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1+2/8
|102
|1+1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1+4/8
|126
|1+3/8
|109
|1+1/8
|10
|170
|1+6/8
|149
|1+4/8
|129
|1+3/8
|11
|182
|1+7/8
|160
|1+5/8
|139
|1+4/8
|15
|230
|2+3/8
|202
|2+1/8
|175
|1+7/8
|20
|285
|3
|251
|2+5/8
|217
|2+2/8
|25
|337
|3+4/8
|297
|3+1/8
|256
|2+5/8
|30
|387
|4
|340
|3+4/8
|294
|3+1/8
|35
|434
|4+4/8
|382
|4
|330
|3+4/8
|40
|480
|5
|422
|4+3/8
|365
|3+6/8
|45
|524
|5+4/8
|461
|4+6/8
|398
|4+1/8
|50
|567
|5+7/8
|499
|5+2/8
|431
|4+4/8
|55
|609
|6+3/8
|536
|5+5/8
|463
|4+7/8
|60
|650
|6+6/8
|572
|6
|494
|5+1/8
|70
|730
|7+5/8
|643
|6+6/8
|555
|5+6/8
|80
|807
|8+3/8
|710
|7+3/8
|613
|6+3/8