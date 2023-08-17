CARDIAC
Kuru / Köpek
Yetişkin Köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2kg
7.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
KALP SAĞLIĞI
Kalp kası sağlığını destekleyen taurin ve L-karnitn gibi besin ögeleri içerir.
EPA & DHA
EPA + DHA, kardiyovasküler fonksiyonların desteklenmesine yardımcı olan uzun zincirli omega-3 yağ asitleridir.
DÜŞÜK SODYUM
Kalbin iş yükünü azaltmaya yardımcı olmak için sodyum içeriği kısıtlanmıştır.
KOMPOZİSYON: pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır unu, hayvansal yağlar, mısır gluten, yumurta tozu, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, bitkisel lifler, soya yağı, maya ürünleri, frukto-oligo-sakkaritler, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a, 3a672b, 3a672c): 18500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1200 IU, Demir (3b103): 43 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 56 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.08 mg, Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 1250 mg. Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %26.0, Yağ: %20.0, Ham Kül: %4.9, Ham lifler: %1.7, Sodyum: %0.15, Potasyum: %0.8, Magnezyum: %0.15, EPA/DHA: %0.38, Taurin: %0.34, Omega-3 yağ asitleri: %0.85, L-karnitin: 830 mg/kg.
|Yetişkin kilosu
|Zayıf
|Normal
|Aşırı kilolu
|Köpeğin kilosu(kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|85
|7/8
|75
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1+2/8
|102
|1+1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1+4/8
|126
|1+3/8
|109
|1+1/8
|10
|170
|1+6/8
|149
|1+4/8
|129
|1+3/8
|11
|182
|1+7/8
|160
|1+5/8
|139
|1+4/8
|15
|230
|2+3/8
|202
|2+1/8
|175
|1+7/8
|20
|285
|3
|251
|2+5/8
|217
|2+2/8
|25
|337
|3+4/8
|297
|3+1/8
|256
|2+5/8
|30
|387
|4
|340
|3+4/8
|294
|3+1/8
|35
|434
|4+4/8
|382
|4
|330
|3+4/8
|40
|480
|5
|422
|4+3/8
|365
|3+6/8
|45
|524
|5+4/8
|461
|4+6/8
|398
|4+1/8
|50
|567
|5+7/8
|499
|5+2/8
|431
|4+4/8
|55
|609
|6+3/8
|536
|5+5/8
|463
|4+7/8
|60
|650
|6+6/8
|572
|6
|494
|5+1/8
|70
|730
|7+5/8
|643
|6+6/8
|555
|5+6/8
|80
|807
|8+3/8
|710
|7+3/8
|613
|6+3/8