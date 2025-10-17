Diabetic
Kuru Köpek Maması
Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
GLUKOMODULASYON
Diyabetik köpeklerde tokluk kan şekeri yönetimine yardımcı özel formül.
YÜKSEK PROTEİN
Yüksek protein içerir. Diyabetik köpeklerde, kas kütlesinin korunması önemlidir.
DÜŞÜK NİŞASTA İÇERİĞİ
Düşük nişasta içerikli formül.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, arpa, buğday gluten*, mısır gluten, bitkisel lifler, hidrolize hayvansal proteinler, hayvansal yağlar, pancar küspesi, manyok (tapiyoka), balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligosakkaritler, mineraller, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı). Karbonhidrat kaynakları: arpa (%20,5), manyok (tapyoka) (%5).
İLAVELER (her kg için):Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 15500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 33 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 10 mg, Manganez (3b502, 3b504): 43 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 125 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %37,0 - Yağ: %12,0 - Ham kül: %5,3 - Ham lifler: %6,5 - Nişasta: %19,1 - Toplam şekerler: %0,55 - Esansiyel yağ asitleri: %2,07.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Köpeğin Ağırlığı (kg)
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla Kilolu
|-
|-
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|2
|61
|5/8
|54
|5/8
|46
|4/8
|4
|103
|1 + 1/8
|91
|1
|78
|7/8
|6
|139
|1 + 4/8
|123
|1 + 3/8
|106
|1 + 1/8
|8
|173
|1 + 7/8
|152
|1 + 5/8
|131
|1 + 3/8
|10
|205
|2 + 2/8
|180
|2
|155
|1 + 5/8
|15
|277
|3
|244
|2 + 5/8
|211
|2 + 2/8
|20
|344
|3 + 6/8
|303
|3 + 2/8
|261
|2 + 7/8
|25
|407
|4 + 3/8
|358
|3 + 7/8
|309
|3 + 3/8
|30
|466
|5
|410
|4 + 3/8
|354
|3 + 7/8
|35
|523
|5 + 5/8
|461
|5
|398
|4 + 2/8
|40
|578
|6 + 2/8
|509
|5 + 4/8
|440
|4 + 6/8
|45
|632
|6 + 7/8
|556
|6
|480
|5 + 2/8
|50
|684
|7 + 3/8
|602
|6 + 4/8
|520
|5 + 5/8
|55
|735
|8
|646
|7
|558
|6
|60
|784
|8 + 4/8
|690
|7 + 4/8
|596
|6 + 4/8
|70
|880
|9 + 4/8
|775
|8 + 3/8
|669
|7 + 2/8
|80
|973
|10 + 4/8
|856
|9 + 2/8
|739
|8