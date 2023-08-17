Diabetic
Kuru / Köpek
Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
GLUKOMODULASYON
Diyabetik köpeklerde tokluk kan şekeri yönetimine yardımcı özel formül.
YÜKSEK PROTEİN
Yüksek protein içerir. Diyabetik köpeklerde, kas kütlesinin korunması önemlidir.
DÜŞÜK NİŞASTA İÇERİĞİ
Düşük nişasta içerikli formül.
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, arpa, buğday gluten*, mısır gluten, bitkisel lifler, hidrolize hayvansal proteinler, hayvansal yağlar, pancar küspesi, manyok (tapiyoka), balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligosakkaritler, mineraller, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı). Karbonhidrat kaynakları: arpa (%20,5), manyok (tapyoka) (%5).
İLAVELER (her kg için):Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 15500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 33 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 10 mg, Manganez (3b502, 3b504): 43 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 125 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %37,0 - Yağ: %12,0 - Ham kül: %5,3 - Ham lifler: %6,5 - Nişasta: %19,1 - Toplam şekerler: %0,55 - Esansiyel yağ asitleri: %2,07.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin Ağırlığı (kg)
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla Kilolu
|-
|-
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|(g)
|Kap
|2
|61
|5/8
|54
|5/8
|46
|4/8
|4
|103
|1 + 1/8
|91
|1
|78
|7/8
|6
|139
|1 + 4/8
|123
|1 + 3/8
|106
|1 + 1/8
|8
|173
|1 + 7/8
|152
|1 + 5/8
|131
|1 + 3/8
|10
|205
|2 + 2/8
|180
|2
|155
|1 + 5/8
|15
|277
|3
|244
|2 + 5/8
|211
|2 + 2/8
|20
|344
|3 + 6/8
|303
|3 + 2/8
|261
|2 + 7/8
|25
|407
|4 + 3/8
|358
|3 + 7/8
|309
|3 + 3/8
|30
|466
|5
|410
|4 + 3/8
|354
|3 + 7/8
|35
|523
|5 + 5/8
|461
|5
|398
|4 + 2/8
|40
|578
|6 + 2/8
|509
|5 + 4/8
|440
|4 + 6/8
|45
|632
|6 + 7/8
|556
|6
|480
|5 + 2/8
|50
|684
|7 + 3/8
|602
|6 + 4/8
|520
|5 + 5/8
|55
|735
|8
|646
|7
|558
|6
|60
|784
|8 + 4/8
|690
|7 + 4/8
|596
|6 + 4/8
|70
|880
|9 + 4/8
|775
|8 + 3/8
|669
|7 + 2/8
|80
|973
|10 + 4/8
|856
|9 + 2/8
|739
|8