Gastrointestinal

ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçisini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
YÜKSEK ENERJI IÇERIGI
Yüksek enerji içeriği ile öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim is yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın arttırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Pirinç*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini*, mısır*, hayvansal yağlar*, hidrolize hayvansal proteinler*, yumurta tozu*, maya ürünleri, pancar küspesi, soya yağı*, balık yağı*, bitkisel lifler, mineraller, fsilyum kabuğu ve tohumları (müsilaj kaynakları), frukto-oligo-sakkaritler (%0.5), hidrolize maya (manno-oligosakkaritler kaynağı) (%0.2), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *Yüksek sindirilebilir maddeler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 16500 IU,Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 41 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.1 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 53 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 129 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.07 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25, Yağ: %20, Kül: %6.6, Diyetsel lif: %1.9, EPA/DHA: %0.31, Omega-3 yağ asitleri: %0.85, Omega-6 yağ asitleri: %4.28, Sodyum: %0.43, Potasyum: %0.65.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|ZAYIF
|NORMAL
|AŞIRI KİLOLU
|KÖPEĞİN KİLOSU (kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|86
|7/8
|76
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1+2/8
|102
|1+1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1+4/8
|127
|1+3/8
|110
|1+1/8
|10
|171
|1+6/8
|150
|1+5/8
|130
|1+3/8
|15
|231
|2+3/8
|203
|2+1/8
|176
|1+7/8
|20
|287
|3
|253
|2+5/8
|218
|2+2/8
|25
|339
|3+4/8
|299
|3+1/8
|258
|2+6/8
|30
|389
|4
|342
|3+5/8
|296
|3+1/8
|35
|437
|4+4/8
|384
|4
|332
|3+4/8
|40
|483
|5
|425
|4+3/8
|367
|3+7/8
|45
|527
|5+4/8
|464
|4+7/8
|401
|4+1/8
|50
|570
|6
|502
|5+2/8
|434
|4+4/8
|55
|613
|6+3/8
|539
|5+5/8
|466
|4+7/8
|60
|654
|6+7/8
|576
|6
|497
|5+1/8
|70
|734
|7+5/8
|646
|6+6/8
|558
|5+7/8
|80
|812
|8+4/8
|714
|7+4/8
|617
|6+3/8