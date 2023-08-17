Gastrointestinal
Kuru / Köpek
Köpekler için komple diyetetik tam yem
Mevcut boylar
2kg
7.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçisini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
YÜKSEK ENERJI IÇERIGI
Yüksek enerji içeriği ile öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim is yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın arttırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.
KOMPOZİSYON: Pirinç*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini*, mısır*, hayvansal yağlar*, hidrolize hayvansal proteinler*, yumurta tozu*, maya ürünleri, pancar küspesi, soya yağı*, balık yağı*, bitkisel lifler, mineraller, fsilyum kabuğu ve tohumları (müsilaj kaynakları), frukto-oligo-sakkaritler (%0.5), hidrolize maya (manno-oligosakkaritler kaynağı) (%0.2), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *Yüksek sindirilebilir maddeler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 16500 IU,Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 41 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.1 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 53 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 129 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.07 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25, Yağ: %20, Kül: %6.6, Diyetsel lif: %1.9, EPA/DHA: %0.31, Omega-3 yağ asitleri: %0.85, Omega-6 yağ asitleri: %4.28, Sodyum: %0.43, Potasyum: %0.65.
|ZAYIF
|NORMAL
|AŞIRI KİLOLU
|KÖPEĞİN KİLOSU (kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|86
|7/8
|76
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1+2/8
|102
|1+1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1+4/8
|127
|1+3/8
|110
|1+1/8
|10
|171
|1+6/8
|150
|1+5/8
|130
|1+3/8
|15
|231
|2+3/8
|203
|2+1/8
|176
|1+7/8
|20
|287
|3
|253
|2+5/8
|218
|2+2/8
|25
|339
|3+4/8
|299
|3+1/8
|258
|2+6/8
|30
|389
|4
|342
|3+5/8
|296
|3+1/8
|35
|437
|4+4/8
|384
|4
|332
|3+4/8
|40
|483
|5
|425
|4+3/8
|367
|3+7/8
|45
|527
|5+4/8
|464
|4+7/8
|401
|4+1/8
|50
|570
|6
|502
|5+2/8
|434
|4+4/8
|55
|613
|6+3/8
|539
|5+5/8
|466
|4+7/8
|60
|654
|6+7/8
|576
|6
|497
|5+1/8
|70
|734
|7+5/8
|646
|6+6/8
|558
|5+7/8
|80
|812
|8+4/8
|714
|7+4/8
|617
|6+3/8