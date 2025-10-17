Gastrointestinal

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Kuru Köpek Maması

Köpekler için komple diyetetik tam yem

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Mevcut boylar

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

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MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçisini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.

YÜKSEK ENERJI IÇERIGI

Yüksek enerji içeriği ile öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim is yükünü azaltır.

MÜKEMMEL LEZZET

Azalmış iştahın arttırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?