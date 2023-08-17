Gastrointestinal
Yaş / Köpek
Köpekler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
1 x 400g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
YÜKSEK ENERJİ İÇERİĞİ
Yüksek enerji içeriği ile, öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın artırılabilmesi için yüksek yenilebilir formül.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, balık ve balık türevleri, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, bitkisel ve hayvanlar yağlar, mineraller, mayalar. Yüksek sindirilebilir maddeler: domuz ve kümes hayvanları yan ürünleri, somon, pirinç.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 260 IU, Demir (3b103): 6 mg, İyot (3b202): 0.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.8 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 2 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 20 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2.5 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8.9, Yağ: %5.9, Ham Kül: %2.4, Ham Lifler: %1.2, Nem: %74.0, Sodyum: %0.27, Potasyum: %0.17, Yağ Asitleri: Omega 3 - %0.38; Omega 6 - %1.8, Metabolize enerji değeri: 1111.0 kcal/kg.
|Köpeğin Ağırlığı (kg)
|Zayıf
|Normal
|Fazla Kilolu
|5 kg
|270 g
|312 g
|355 g
|10 kg
|454 g
|525 g
|597 g
|20 kg
|763 g
|883 g
|1004 g
|30 kg
|1034 g
|1197 g
|1360 g
|40 kg
|1283 g
|1485 g
|1688 g