Gastrointestinal Low Fat
Kuru Köpek Maması
Yetişkin Köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ
Beslenmesinde yağ oranının kısıtlanmasına ihtiyaç duyan köpekler için.
LİF DENGESİ
Yağ oranı kısıtlanmasına rağmen normal enerji seviyelerinin sağlanmasına yönelik uyarlanmış lif dengesi.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday, arpa, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, hayvansal yağlar, mineraller, maya ürünleri, balık yağı, sitrik asitle esterifiye palmitik ve stearik mono ve digliseridler, fsilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligo-sakkaritler (%0.48), hidrolize maya (manno-oligosakkarit kaynağı) (%0.19), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 16500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 45 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.5 mg, Bakır (3b405, 3b406): 14 mg, Manganez (3b502, 3b504): 58 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.08 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %22, Yağ: %7, Ham Kül: %6.2, Ham lifler: %1.8, Esansiyel yağ asitleri: %1.25, Omega-3 yağ asitleri: %0.3, EPA/DHA: %0.13.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
BESLENME TALİMATI: tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|SADECE KURU MAMA
|KÖPEĞİN KİLOSU (kg)
|ZAYIF
|NORMAL
|AŞIRI KİLOLU
|5
|121 g
|106 g
|92 g
|10
|203 g
|179 g
|154 g
|20
|341 g
|300 g
|259 g
|30
|462 g
|407 g
|351 g
|40
|574 g
|505 g
|436 g
|-
|-
|-
|-
|KURU VE YAŞ MAMA
|KÖPEĞİNİZİN KİLOSU (kg)
|ZAYIF
|NORMAL
|AŞIRI KİLOLU
|5
|63 g + 1/2 kap
|48 g + 1/2 kap
|34 g + 1/2 kap
|10
|145 g + 1/2 kap
|120 g + 1/2 kap
|96 g + 1/2 kap
|20
|225 g + 1 kap
|184 g + 1 kap
|143 g + 1 kap
|30
|346 g + 1 kap
|291 g + 1 kap
|235 g + 1 kap
|40
|458 g + 1 kap
|389 g + 1 kap
|320 g + 1 kap