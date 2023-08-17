Gastrointestinal Low Fat

Gastrointestinal Low Fat

Kuru / Köpek

Yetişkin Köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1.5kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.

DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ

Beslenmesinde yağ oranının kısıtlanmasına ihtiyaç duyan köpekler için.

LİF DENGESİ

Yağ oranı kısıtlanmasına rağmen normal enerji seviyelerinin sağlanmasına yönelik uyarlanmış lif dengesi.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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