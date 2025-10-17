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Gastrointestinal Low Fat

Gastrointestinal Low Fat

Yaş Köpek Maması

Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

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Mevcut boylar

1 x 420 gg 420 x 1

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MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.

DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ

Beslenmesinde yağ oranının kısıtlanmasına ihtiyaç duyan köpekler için.

LİF DENGESİ

Yağ oranı kısıtlanmasına rağmen normal enerjiseviyelerinin sağlanmasına yönelik uyarlanmışlif dengesi.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?