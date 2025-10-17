Gastrointestinal Low Fat
Yaş Köpek Maması
Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
DÜŞÜK YAĞ İÇERİĞİ
Beslenmesinde yağ oranının kısıtlanmasına ihtiyaç duyan köpekler için.
LİF DENGESİ
Yağ oranı kısıtlanmasına rağmen normal enerjiseviyelerinin sağlanmasına yönelik uyarlanmışlif dengesi.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, mayalar, bitkisel ve hayvansal yağlar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 200 IU, Demir (3b103): 4 mg, İyot (3b202): 0.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 1.3 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 13 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2.5 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8.1, Yağ: %1.7, Ham Kül: %1.7, Ham lifler: %1.5, Nem: %73.6, Yağ asitleri: Omega 3 - %0.04, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit): %0.35.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|-
|Kilo durumu
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Köpeğin Kilosu (kg)
|Zayıf
|-
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Normal
|-
|Kilolu
|-
|Kilolu
|-
|-
|200g
|-
|400g
|-
|200g
|-
|400g
|-
|200g
|-
|400g
|-
|-
|Gram
|Konserve
|Gram
|Konserve
|Gram
|Konserve
|Gram
|Konserve
|Gram
|Konserve
|Gram
|Konserve
|2
|214
|1
|214
|1/2
|188
|1
|188
|1/2
|163
|3/4
|163
|1/2
|4
|360
|1+3/4
|360
|1
|317
|1+1/2
|317
|3/4
|274
|1+1/4
|274
|3/4
|6
|488
|2+1/2
|488
|1+1/4
|429
|2+1/4
|429
|1
|371
|1+3/4
|371
|1
|8
|606
|3
|606
|1+1/2
|533
|2+3/4
|533
|1+1/4
|460
|2+1/4
|460
|1
|10
|716
|3+1/2
|716
|1+3/4
|630
|3+1/4
|630
|1+1/2
|544
|2+3/4
|544
|1+1/4
|15
|970
|4+3/4
|970
|2+1/4
|854
|4+1/4
|854
|2
|737
|3+3/4
|737
|1+3/4
|20
|1204
|6
|1204
|3
|1059
|5+1/4
|1059
|2+1/2
|915
|4+1/2
|915
|2+1/4
|25
|1423
|7
|1423
|3+1/2
|1252
|6+1/4
|1252
|3
|1082
|5+1/2
|1082
|2+3/4
|30
|1632
|8+1/4
|1632
|4
|1436
|7+1/4
|1436
|3+1/2
|1240
|6+1/4
|1240
|3
|35
|1832
|9+1/4
|1832
|4+1/2
|1612
|8
|1612
|4
|1392
|7
|1392
|3+1/2
|40
|2025
|10+1/4
|2025
|5
|1782
|9
|1782
|4+1/4
|1539
|7+3/4
|1539
|3+3/4
|45
|2212
|11
|2212
|5+1/2
|1946
|9+3/4
|1946
|4+3/4
|1681
|8+1/2
|1681
|4
|50
|2393
|12
|2393
|5+3/4
|2106
|10+1/2
|2106
|5+1/4
|1819
|9
|1819
|4+1/2
|55
|2571
|12+3/4
|2571
|6+1/4
|2262
|11+1/4
|2262
|5+1/2
|1954
|9+3/4
|1954
|4+3/4
|60
|2744
|13+3/4
|2744
|6+3/4
|2415
|12
|2415
|6
|2086
|10+1/2
|2086
|5
|70
|3081
|15+1/2
|3081
|7+1/2
|2711
|13+1/2
|2711
|6+1/2
|2341
|11+3/4
|2341
|5+3/4
|80
|3405
|17
|3405
|8+1/4
|2996
|15
|2996
|7+1/4
|2588
|13
|2588
|6+1/4