Hepatic
Kuru Köpek Maması
Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem(Özel amaçlı yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
UYARLANMIŞ PROTEİN İÇERİĞİ
Kronik karaciğer yetmezliği durumunda karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için uyarlanmış seviyelerde yüksek kaliteli protein içeriği.
DÜŞÜK BAKIR İÇERİĞİ
Karaciğer hücrelerinde birikimini azaltmak için düşük seviyede bakır içeriği.
YÜKSEK ENERJİ İÇERİĞİ
Yüksek enerji içeriği ile, öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Pirinç*, mısır*, soya protein izolatı, hayvansal yağlar, pancar küspesi, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri, mineraller, soya yağı, bitkisel lifler, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynakları: soya protein izolatı, hidrolize kümes hayvanları karaciğeri. *yüksek sindirilebilir karbonhidratlar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 18500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1200 IU, Demir (3b103): 122 mg, İyot (3b201, 3b202): 5.9 mg, Manganez (3b502, 3b504): 56 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.4 mg, Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %16, Yağ: %16, Ham Kül: %4.7, Haml lifler: %1.9, Esansiyel yağ asitleri: %3.86, EPA/DHA: %0.2, Sodyum: %0.2, Toplam bakır: 3 mg/kg.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Köpeğin Kilosu (kg)
|Zayıf
|Normal
|Fazla Kilolu
|5 kg
|107 g
|94 g
|81 g
|10 kg
|180 g
|158 g
|137 g
|15 kg
|244 g
|215 g
|185 g
|20 kg
|303 g
|266 g
|230 g
|30 kg
|410 g
|361 g
|312 g
|40 kg
|509 g
|448 g
|387 g
|50 kg
|602 g
|530 g
|457 g