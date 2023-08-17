Hepatic
Yaş / Köpek
Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel amaçlı yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1 x 420g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
UYARLANMIŞ PROTEİN İÇERİĞİ
Kronik karaciğer yetmezliği durumunda karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için uyarlanmış seviyelerde yüksek kaliteli protein içeriği.
DÜŞÜK BAKIR İÇERİĞİ
Karaciğer hücrelerinde birikimini azaltmak için düşük seviyede bakır içeriği.
YÜKSEK ENERJİ İÇERİĞİ
Yüksek enerji içeriği ile öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
KOMPOZİSYON: Tahıllar, et ve hayvansal türevler, bitkisel orjinli türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler. Protein kaynakları: kümes hayvanları yan ürünleri. Yüksek sindirilebilir karbonhidratlar: pirinç, mısır unu.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 300 IU, Demir (3b103): 13 mg, İyot (3b202): 0.7 mg, Bakır (3b405, 3b406): 0.8 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 5.8 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg, Selenyum (3b801, 3b811): 0.039 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %6.5, Yağ: %4.0, Ham Kül: %1.7, Ham lifler: %1.0, Nem: %64.5, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit): %1.3, Sodyum: %0.08, Toplam bakır: 1.7 mg/kg.
|Köpeğin Kilosu (kg)
|Kilo Durumu
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla Kilolu
|-
|-
|gram
|konserve
|gram
|konserve
|gram
|konserve
|2
|143
|3/4
|126
|3/4
|109
|1/2
|4
|241
|1 + 1/4
|212
|1
|183
|1
|6
|327
|1 + 3/4
|288
|1 + 1/2
|248
|1 + 1/4
|8
|406
|2
|357
|1 + 3/4
|308
|1 + 1/2
|10
|479
|2 + 1/2
|422
|2
|364
|1 + 3/4
|15
|650
|3 + 1/4
|572
|2 + 3/4
|494
|2 + 1/2
|20
|806
|4
|710
|3 + 1/2
|613
|3
|25
|953
|4 + 3/4
|838
|4 + 1/4
|725
|3 + 3/4
|30
|1093
|5 + 1/2
|962
|4 + 3/4
|831
|4 + 1/4
|35
|1 227
|6 + 1/4
|1 080
|5 + 1/2
|932
|4 + 3/4
|40
|1356
|6 + 3/4
|1193
|6
|1031
|5 + 1/4
|45
|1481
|7 + 1/2
|1 304
|6 + 1/2
|1126
|5 + 3/4
|50
|1 603
|8
|1411
|7
|1 218
|6
|55
|1722
|8 + 1/2
|1515
|7 + 1/2
|1309
|6 + 1/2
|60
|1838
|9 + 1/4
|1 618
|8
|1397
|7
|70
|2063
|11 + 1/2
|1816
|9
|1 568
|7 + 3/4
|80
|2 281
|11 + 1/2
|2007
|10
|1733
|8 + 3/4