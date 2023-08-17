Hepatic

Hepatic

Yaş / Köpek

Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel amaçlı yem)

Mevcut boylar

1 x 420g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

UYARLANMIŞ PROTEİN İÇERİĞİ

Kronik karaciğer yetmezliği durumunda karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için uyarlanmış seviyelerde yüksek kaliteli protein içeriği.

DÜŞÜK BAKIR İÇERİĞİ

Karaciğer hücrelerinde birikimini azaltmak için düşük seviyede bakır içeriği.

YÜKSEK ENERJİ İÇERİĞİ

Yüksek enerji içeriği ile öğün başına verilen mama miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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