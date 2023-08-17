NEUTERED ADULT SMALL DOG

NEUTERED ADULT SMALL DOG

Kuru / Köpek

Köpekler için Diyetetik Tam Yem – Kısırlaştırılmış veya kilo alma eğilimi olan küçük ırk yetişkin köpekler için (10 kg’a kadar) - (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1.5kg

3.5kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

DİŞ SAĞLIĞI

Mama tanelerinin mekanik hareketleri ve kasiyum bağlayıcıların etkisi birleşerek, dişlerde tartar oluşumunun geciktirilmesine yardımcı olur.

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.

İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI

Köpeklerin ideal kilolarını korumalarına yardımcı olmak için uyarlanmış formül ve kalori seviyeleri. Lif karışımı ile tokluk hissini artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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