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NEUTERED ADULT SMALL DOG
NEUTERED ADULT SMALL DOG
NEUTERED ADULT SMALL DOG
NEUTERED ADULT SMALL DOG
NEUTERED ADULT SMALL DOG

NEUTERED ADULT SMALL DOG

Kuru Köpek Maması

Köpekler için Diyetetik Tam Yem – Kısırlaştırılmış veya kilo alma eğilimi olan küçük ırk yetişkin köpekler için (10 kg’a kadar) - (Özel Amaçlı Yem)

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Mevcut boylar

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

DİŞ SAĞLIĞI

Mama tanelerinin mekanik hareketleri ve kasiyum bağlayıcıların etkisi birleşerek, dişlerde tartar oluşumunun geciktirilmesine yardımcı olur.

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.

İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI

Köpeklerin ideal kilolarını korumalarına yardımcı olmak için uyarlanmış formül ve kalori seviyeleri. Lif karışımı ile tokluk hissini artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

BESLENME BİLGİLERİ

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