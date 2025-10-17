NEUTERED ADULT SMALL DOG
Kuru Köpek Maması
Köpekler için Diyetetik Tam Yem – Kısırlaştırılmış veya kilo alma eğilimi olan küçük ırk yetişkin köpekler için (10 kg’a kadar) - (Özel Amaçlı Yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
DİŞ SAĞLIĞI
Mama tanelerinin mekanik hareketleri ve kasiyum bağlayıcıların etkisi birleşerek, dişlerde tartar oluşumunun geciktirilmesine yardımcı olur.
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.
İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI
Köpeklerin ideal kilolarını korumalarına yardımcı olmak için uyarlanmış formül ve kalori seviyeleri. Lif karışımı ile tokluk hissini artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: arpa, mısır, kurutulmuş domuz eti proteini, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday unu, bitkisel lifler, buğday gluten*, hidrolize hayvansal proteinler, hayvansal yağlar, mineraller, hindiba posası, balık yağı, soya yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları (%0.5), frukto-oligo-sakkaritler (%0.49), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 29500 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 37 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.7 mg, Bakır (3b405, 3b406): 11 mg, Manganez (3b502, 3b504): 48 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.08 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit:: 5 g, Pentasodyum trifosfat: 3.5 g, Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %30.0 - Yağ: % 11.0 - Ham Kül: %7.3 - Ham lifler: %6.6 - Kalsiyum: %0.78 - EPA/DHA: %0.3 - Esansiyel yağ asidi (linoleik asit): %2.04
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Beslenme Talimatı: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.