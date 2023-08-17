Recovery

Recovery

Yaş / Köpek

Kedi ve köpekler için komple konserve diyetetik tam yem(Özel amaçlı yem)

Mevcut boylar

1 x 195g

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

YÜKSEK ENERJİ

Günlük enerji ihtiyacını daha az miktarda beslenme ile sağlayan yüksek enerji oranı.

TÜPLE KOLAY BESLEME

Tüple veya şırınga ile beslenmeyi kolaylaştıran özel yapı.

YÜKSEK PROTEİN

Hastanede kalış ve işileşme süresinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olan yüksek protein düzeyi.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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