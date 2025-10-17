Club Abonelerine Özel: Her Siparişte %10 İndirim & Yaş Mama Hediyesi + Her 6 Siparişin 1'i Bizden + Veteriner Hekimden Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Keşfet
Ana SayfaKöpeklerÜrünlerVeteriner Seri ÜrünleriRecovery
Recovery
Recovery

Recovery

Yaş Köpek Maması

Kedi ve köpekler için komple konserve diyetetik tam yem(Özel amaçlı yem)

Daha çok oku

Mevcut boylar

1 x 195 gg 195 x 1

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

Veteriner kliniği bulun

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

YÜKSEK ENERJİ

Günlük enerji ihtiyacını daha az miktarda beslenme ile sağlayan yüksek enerji oranı.

TÜPLE KOLAY BESLEME

Tüple veya şırınga ile beslenmeyi kolaylaştıran özel yapı.

YÜKSEK PROTEİN

Hastanede kalış ve işileşme süresinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olan yüksek protein düzeyi.

BESLENME BİLGİLERİ

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?