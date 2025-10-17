Recovery
Yaş Köpek Maması
Kedi ve köpekler için komple konserve diyetetik tam yem(Özel amaçlı yem)
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
YÜKSEK ENERJİ
Günlük enerji ihtiyacını daha az miktarda beslenme ile sağlayan yüksek enerji oranı.
TÜPLE KOLAY BESLEME
Tüple veya şırınga ile beslenmeyi kolaylaştıran özel yapı.
YÜKSEK PROTEİN
Hastanede kalış ve işileşme süresinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olan yüksek protein düzeyi.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, süt ve süt türevleri, mineraller, çeşitli şekerler, mayalar. Yüksek sindirilebilir maddeler: kümes hayvanları ve domuz eti yan ürünleri, kazein, mısır nişastası karışımı.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 1500 IU,Vitamin D3 (3a671): 190 IU, Demir (3b103): 12 mg, İyot (3b202): 0.6 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.5 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 10.1 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %12.7, Yağ: %6.4, Ham Kül: %2.3, Ham Lifler: %1.7, Nem: %73, Yağ Asitleri: Omega 3 - %0.68; Omega 6 - %1.5, Metabolize Enerji Değeri: 1183.0 kcal/kg.
BESLENME TALİMATI: 4 kg ağırlığındaki bir kedi veya köpek için, kuru mama ile birlikte veriyorsanız, 1 paket veya daha az oranda veriniz.
|Köpeğin Ağırlığı (kg)
|Nekahat Dönemi
|-
|Devam Maması
|-
|-
|g/gün
|konserve/gün
|g/gün
|konserve/gün
|2 kg
|95 g
|1/2
|155 g
|3/4
|4 kg
|160 g
|3/4
|260 g
|1 1/4
|5 kg
|189 g
|1
|308 g
|1 1/2
|6 kg
|217 g
|1
|353 g
|1 3/4
|8 kg
|269 g
|1 1/2
|438 g
|2 1/4
|10 kg
|318 g
|1 3/4
|517 g
|2 3/4
|15 kg
|431 g
|2 1/4
|701 g
|3 1/2
|20 kg
|534 g
|2 3/4
|870 g
|4 1/2
|25 kg
|632 g
|3 1/4
|1029 g
|5 1/4
|30 kg
|724 g
|3 3/4
|1179 g
|6
|35 kg
|813 g
|4 1/4
|1324 g
|6 3/4
|40 kg
|899 g
|4 1/2
|1463 g
|7 1/2
|45 kg
|982 g
|5
|1599 g
|8 1/4
|50 kg
|1062 g
|5 1/2
|1730 g
|8 3/4
|55 kg
|1141 g
|5 3/4
|1858 g
|9 1/2
|60 kg
|1218 g
|6 1/4
|1984 g
|10 1/4
|70 kg
|1367 g
|7
|2227 g
|11 1/2
|80 kg
|1511 g
|7 3/4
|2461 g
|12 1/2
|-
|-
|-
|-
|-
|Kedinin Ağırlığı (kg)
|Nekahat Dönemi
|-
|Devam Maması
|-
|-
|g/gün
|konserve/gün
|g/gün
|konserve/gün
|2 kg
|93 g
|1/2
|120 g
|1/2
|2,5 kg
|110 g
|1/2
|141 g
|3/4
|3 kg
|126 g
|3/4
|161 g
|3/4
|3,5 kg
|141 g
|3/4
|179 g
|1
|4 kg
|156 g
|3/4
|197 g
|1
|4,5 kg
|171 g
|1
|214 g
|1
|5 kg
|185 g
|1
|231 g
|1 1/4
|5,5 kg
|199 g
|1
|247 g
|1 1/4
|6 kg
|212 g
|1
|263 g
|1 1/4
|6,5 kg
|225 g
|1 1/4
|278 g
|1 1/2
|7 kg
|238 g
|1 1/4
|293 g
|1 1/2
|7,5 kg
|251 g
|1 1/4
|308 g
|1 1/2
|8 kg
|263 g
|1 1/4
|323 g
|1 3/4
|8,5 kg
|275 g
|1 1/2
|337 g
|1 3/4
|9 kg
|287 g
|1 1/2
|351 g
|1 3/4
|9,5 kg
|299 g
|1 1/2
|365 g
|1 3/4
|10 kg
|311 g
|1 1/2
|378 g
|2