Recovery
Yaş / Köpek
Kedi ve köpekler için komple konserve diyetetik tam yem(Özel amaçlı yem)
Mevcut boylar
1 x 195g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
YÜKSEK ENERJİ
Günlük enerji ihtiyacını daha az miktarda beslenme ile sağlayan yüksek enerji oranı.
TÜPLE KOLAY BESLEME
Tüple veya şırınga ile beslenmeyi kolaylaştıran özel yapı.
YÜKSEK PROTEİN
Hastanede kalış ve işileşme süresinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olan yüksek protein düzeyi.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, süt ve süt türevleri, mineraller, çeşitli şekerler, mayalar. Yüksek sindirilebilir maddeler: kümes hayvanları ve domuz eti yan ürünleri, kazein, mısır nişastası karışımı.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 1500 IU,Vitamin D3 (3a671): 190 IU, Demir (3b103): 12 mg, İyot (3b202): 0.6 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.5 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 10.1 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %12.7, Yağ: %6.4, Ham Kül: %2.3, Ham Lifler: %1.7, Nem: %73, Yağ Asitleri: Omega 3 - %0.68; Omega 6 - %1.5, Metabolize Enerji Değeri: 1183.0 kcal/kg.
|Köpeğin Ağırlığı (kg)
|Nekahat Dönemi
|-
|Devam Maması
|-
|-
|g/gün
|konserve/gün
|g/gün
|konserve/gün
|2 kg
|95 g
|1/2
|155 g
|3/4
|4 kg
|160 g
|3/4
|260 g
|1 1/4
|5 kg
|189 g
|1
|308 g
|1 1/2
|6 kg
|217 g
|1
|353 g
|1 3/4
|8 kg
|269 g
|1 1/2
|438 g
|2 1/4
|10 kg
|318 g
|1 3/4
|517 g
|2 3/4
|15 kg
|431 g
|2 1/4
|701 g
|3 1/2
|20 kg
|534 g
|2 3/4
|870 g
|4 1/2
|25 kg
|632 g
|3 1/4
|1029 g
|5 1/4
|30 kg
|724 g
|3 3/4
|1179 g
|6
|35 kg
|813 g
|4 1/4
|1324 g
|6 3/4
|40 kg
|899 g
|4 1/2
|1463 g
|7 1/2
|45 kg
|982 g
|5
|1599 g
|8 1/4
|50 kg
|1062 g
|5 1/2
|1730 g
|8 3/4
|55 kg
|1141 g
|5 3/4
|1858 g
|9 1/2
|60 kg
|1218 g
|6 1/4
|1984 g
|10 1/4
|70 kg
|1367 g
|7
|2227 g
|11 1/2
|80 kg
|1511 g
|7 3/4
|2461 g
|12 1/2
|-
|-
|-
|-
|-
|Kedinin Ağırlığı (kg)
|Nekahat Dönemi
|-
|Devam Maması
|-
|-
|g/gün
|konserve/gün
|g/gün
|konserve/gün
|2 kg
|93 g
|1/2
|120 g
|1/2
|2,5 kg
|110 g
|1/2
|141 g
|3/4
|3 kg
|126 g
|3/4
|161 g
|3/4
|3,5 kg
|141 g
|3/4
|179 g
|1
|4 kg
|156 g
|3/4
|197 g
|1
|4,5 kg
|171 g
|1
|214 g
|1
|5 kg
|185 g
|1
|231 g
|1 1/4
|5,5 kg
|199 g
|1
|247 g
|1 1/4
|6 kg
|212 g
|1
|263 g
|1 1/4
|6,5 kg
|225 g
|1 1/4
|278 g
|1 1/2
|7 kg
|238 g
|1 1/4
|293 g
|1 1/2
|7,5 kg
|251 g
|1 1/4
|308 g
|1 1/2
|8 kg
|263 g
|1 1/4
|323 g
|1 3/4
|8,5 kg
|275 g
|1 1/2
|337 g
|1 3/4
|9 kg
|287 g
|1 1/2
|351 g
|1 3/4
|9,5 kg
|299 g
|1 1/2
|365 g
|1 3/4
|10 kg
|311 g
|1 1/2
|378 g
|2