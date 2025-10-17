ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Böbrek fonksiyonlarını desteklemek ve köpeğinizin yaşam kalitesini iyileştirmek için düşük fosfor ve yüksek kaliteli proteinler ile formüle edilmiştir.
UYGUN ENERJİ DÜZEYİ
Adapte edilmiş enerji içeriği ile , öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için özel aromatik formül.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Pirinç, mısır unu, hayvansal yağlar, mısır gluten, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, buğday gluten*, mineraller, balık yağı, bitkisel lifler, soya yağı, fsilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligo-sakkaritler, sitrik asit ile esterleştirilmiş palmitik ve stearik asitlerinin mono- ve digliseridleri, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynakları: mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, buğday gluten*.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a, 3a672b, 3a672c): 15500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 40 mg, İyot (3b201, 3b202): 4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 52 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 156 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.05 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g. Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %14.0, Yağ: %18.0, Ham Kül: %4.0, Ham lifler: %2.4, Kalsiyum: %0.4, Fosfor: %0.2, Potasyum: %0.6, Sodyum: %0.35, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit): %4, EPA/DHA: %0.47.
BESLENME TALİMATI: tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|YETİŞKİN KİLOSU
|ZAYIF
|NORMAL
|AŞIRI KİLOLU
|KÖPEĞİN KİLOSU (kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|53
|5/8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4
|89
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6
|120
|1+3/8
|106
|1+1/8
|91
|1
|8
|149
|1+5/8
|131
|1+3/8
|113
|1+2/8
|10
|176
|1+7/8
|155
|1+6/8
|134
|1+4/8
|15
|239
|2+5/8
|210
|2+2/8
|182
|2
|20
|297
|3+2/8
|261
|2+7/8
|226
|2+4/8
|25
|351
|3+7/8
|309
|3+3/8
|267
|2+7/8
|30
|402
|4+3/8
|354
|3+7/8
|306
|3+3/8
|35
|451
|5
|397
|4+3/8
|343
|3+6/8
|40
|499
|5+4/8
|439
|4+7/8
|379
|4+1/8
|45
|545
|6
|480
|5+2/8
|414
|4+4/8
|50
|590
|6+4/8
|519
|5+6/8
|448
|4+7/8
|55
|634
|7
|558
|6+1/8
|482
|5+2/8
|60
|676
|7+3/8
|595
|6+4/8
|514
|5+5/8
|65
|718
|7+7/8
|632
|6+7/8
|546
|6
|70
|759
|8+3/8
|668
|7+3/8
|577
|6+3/8
|80
|839
|9+2/8
|739
|8+1/8
|638
|7