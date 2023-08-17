RENAL
Yaş / Köpek
TR – Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik tam yem - (Özel Amaçlı Yem)
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Doğru porsiyon nedir?
1 x 410g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Böbrek fonksiyonlarını desteklemek ve köpeğinizin yaşam kalitesini iyileştirmek için düşük fosfor ve yüksek kaliteli proteinler ile formüle edilmiştir.
UYGUN ENERJİ DÜZEYİ
Adapte edilmiş enerji içeriği ile, öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için özel aromatik formül.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler. Protein kaynakları: tavuk, domuz.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 430 IU, Demir (3b103): 13 mg, İyot (3b202): 0.5 mg, Bakır (3b405, 3b406): 4.1 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 3.9 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 39 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 0.4 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %5.4, Yağ: %9.0, Ham Kül: %1.7, Ham lifler: %1.0, Nem: %66.0, Kalsiyum: %0.17, Fosfor: %0.11, Potasyum: %0.28, Sodyum: %0.17, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit): %2.9
|Yetişkin Ağırlığı
|Zayıf
|Normal
|Fazla Kilolu
|Köpeğin Ağırlığı (kg)
|gram
|konserve
|gram
|konserve
|gram
|konserve
|2
|126
|3/4
|111
|2/4
|96
|2/4
|4
|213
|1
|187
|1
|162
|3/4
|6
|288
|1+2/4
|254
|1+1/4
|219
|1
|8
|358
|1+3/4
|315
|1+2/4
|272
|1+1/4
|10
|423
|2
|372
|1+3/4
|321
|1+2/4
|15
|573
|2+3/4
|504
|2+2/4
|436
|2+1/4
|20
|711
|3+2/4
|626
|3+1/4
|541
|2+3/4
|25
|841
|4+1/4
|740
|3+3/4
|639
|3+1/4
|30
|964
|4+3/4
|848
|4+1/4
|733
|3+3/4
|35
|1082
|5+2/4
|952
|4+3/4
|823
|4
|40
|1196
|6
|1053
|5+1/4
|909
|4+2/4
|45
|1307
|6+2/4
|1150
|5+3/4
|993
|5
|50
|1414
|7
|1244
|6+1/4
|1075
|5+2/4
|55
|1519
|7+2/4
|1337
|6+3/4
|1154
|5+3/4
|60
|1621
|8
|1427
|7+1/4
|1232
|6+1/4
|70
|1820
|9
|1602
|8
|1383
|7
|80
|2012
|10
|1770
|8+3/4
|1529
|7+3/4