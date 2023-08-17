SATIETY WEIGHT MANAGEMENT
Yaş / Köpek
Yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1 x 410g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
KAS KÜTLESİNİN KORUNMASI
Yüksek protein içeriği kas kütlesini korurken sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.
KARIŞIK BESLENME
*Diğer ROYAL CANIN® yaş mama ürünleri bu formül ile birlikte karışık beslemeye uygun olabilir. Lütfen veteriner hekiminize danışınız.
ETKİLİ KİLO KONTROLÜ
Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur
YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA
İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, köpeklerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal proteinler, sebze menşeili türevler, tahıllar, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, yumuşakçalar ve kabuklular.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 290 IU, E1 (Demir) (3b103): 6.5 mg, E2 (İyot) (3b202): 0.2 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 1.8 mg, E5 (Manganez) (3b503, 3b504): 2 mg, E6 (Çinko) (3b605, 3b606): 20 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 1 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8.0, Yağ: %2.0, Ham Kül: %1, Ham lifler: %2, Nem: %83, Enerji: 579 kcal/kg.
|İdeal ağırlık (kg)
|Başlangıç
|-
|4 haftadan itibaren
|-
|Kilo kontrolü sonrası devam maması
|-
|-
|(g)
|Konserve 410 g
|(g)
|Konserve 410 g
|(g)
|Konserve 410 g
|2
|191
|2/4
|164
|2/4
|180
|2/4
|4
|321
|3/4
|275
|3/4
|303
|3/4
|6
|435
|1
|373
|1
|410
|1
|8
|540
|1 + 1/4
|463
|1 + 1/4
|509
|1 + 1/4
|10
|638
|1 + 2/4
|547
|1 + 1/4
|602
|1 + 2/4
|15
|865
|2
|741
|1 + 3/4
|815
|2
|20
|1 073
|2 + 2/4
|920
|2 + 1/4
|1 012
|2 + 2/4
|25
|1 268
|3
|1 087
|2 + 3/4
|1 196
|3
|30
|1 454
|3 + 2/4
|1 247
|3
|1 371
|3 + 1/4
|35
|1 633
|4
|1 399
|3 + 2/4
|1 539
|3 + 3/4
|40
|1 805
|4 + 2/4
|1 547
|3 + 3/4
|1 701
|4 + 1/4
|45
|1 971
|4 + 3/4
|1 690
|4
|1 859
|4 + 2/4
|50
|2 133
|5 + 1/4
|1 828
|4 + 2/4
|2 011
|5
|55
|2 291
|5 + 2/4
|1 964
|4 + 3/4
|2 160
|5 + 1/4
|60
|2 446
|6
|2 096
|5
|2 306
|5 + 2/4