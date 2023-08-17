SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG
Kuru / Köpek
Küçük ırk yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
1.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
ETKİLİ KİLO KONTROLÜ
Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur.3 aylık kullanımda köpeklerin %97’sinde kilo kaybı gözlenmiştir
YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA
İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, köpeklerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar. Kilo verme programı sırasında, köpeklerin %83’ünde acıkmaya bağlı yalvarma davranışını azaltmayı sağlamıştır.
KÜÇÜK IRK KÖPEKLER İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR
Küçük ırk köpeklere özgü sindirim sistemi, diş sağlığı ve idrar yolları hassasiyetlerine göre dengelenmiş formül.
S/O INDEX LOGO
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
|İdeal ağırlık (kg)
|Başlangıç
|4 haftadan itibaren
|Kilo kontrolü sonrası devam maması
|-
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|44
|37
|41
|2,5
|52
|44
|49
|3
|59
|51
|56
|3,5
|66
|57
|63
|4
|73
|63
|69
|4,5
|80
|69
|76
|5
|87
|74
|82
|5,5
|93
|80
|88
|6
|100
|85
|94
|6,5
|106
|91
|100
|7
|112
|96
|105
|7,5
|118
|101
|111
|8
|124
|106
|116
|8,5
|129
|111
|122
|9
|135
|116
|127
|9,5
|140
|120
|132
|10
|146
|125
|138