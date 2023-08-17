SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG

SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG

Kuru / Köpek

Küçük ırk yetişkin köpekler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1.5kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

ETKİLİ KİLO KONTROLÜ

Sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve yeniden kilo almayı önlemeye yardımcı olur.3 aylık kullanımda köpeklerin %97’sinde kilo kaybı gözlenmiştir

YALVARMA DAVRANIŞINDA AZALMA

İçerdiği yüksek seviyede doğal lifler, köpeklerin öğünler arasında tok kalmasını sağlar. Kilo verme programı sırasında, köpeklerin %83’ünde acıkmaya bağlı yalvarma davranışını azaltmayı sağlamıştır.

KÜÇÜK IRK KÖPEKLER İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR

Küçük ırk köpeklere özgü sindirim sistemi, diş sağlığı ve idrar yolları hassasiyetlerine göre dengelenmiş formül.

S/O INDEX LOGO

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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