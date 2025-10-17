Club Abonelerine Özel: Her Siparişte %10 İndirim & Yaş Mama Hediyesi + Her 6 Siparişin 1'i Bizden + Veteriner Hekimden Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Keşfet
Ana SayfaKöpeklerÜrünlerVeteriner Seri ÜrünleriUrinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O

Urinary S/O

Kuru Köpek Maması

Köpekler için komple diyetetik tam yem

Daha çok oku

Mevcut boylar

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

Veteriner kliniği bulun

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

STRÜVİT TAŞININ ÇÖZÜNMESİ

Her çeşit strüvit taşının çözülmesine yardımcı olur.

DÜŞÜK RSS

Strüvit ve kalsiyum oksalat kristallerinin oluşumuna katkı sağlayan iyon konsantrasyonunu azaltmaya yardımcı olur.

İDRAR SEYRELTME

İdrarın seyreltilmesi, idrarda strüvit ve kalsiyum oksalat taşlarının oluşmasını zorlaştırır.

DÜŞÜK MAGNEZYUM

Strüvit kristallerinin doğal bir bileşeni olan düşük magnezyum seviyesi.

BESLENME BİLGİLERİ

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?