Urinary S/O

ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
STRÜVİT TAŞININ ÇÖZÜNMESİ
Her çeşit strüvit taşının çözülmesine yardımcı olur.
DÜŞÜK RSS
Strüvit ve kalsiyum oksalat kristallerinin oluşumuna katkı sağlayan iyon konsantrasyonunu azaltmaya yardımcı olur.
İDRAR SEYRELTME
İdrarın seyreltilmesi, idrarda strüvit ve kalsiyum oksalat taşlarının oluşmasını zorlaştırır.
DÜŞÜK MAGNEZYUM
Strüvit kristallerinin doğal bir bileşeni olan düşük magnezyum seviyesi.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Mısır unu, pirinç, hayvansal yağlar, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır gluten, mineraller, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, soya yağı, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, sitrik asit ile esterleştirilmiş palmitik ve stearik asitlerinin mono- ve digliseridleri, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). Protein kaynakları: kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 15500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 44 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 57 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 147 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.06 mg. - Koruyucular – Antioksidantlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %18.0 - Yağ: %17.0 - Ham Kül: %6.4 - Ham lifler: %2.2 - Kalsiyum: %0.5 - Fosfor: %0.5 - Sodyum: %1.1 - Klorür: %2.14 - Potasyum: %0.8 - Magnezyum: %0.04 - Kükürt: %0.5 - EPA ve DHA: %0.21.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Köpeğin kilosu
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|-
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|2 kg
|54 g
|5/8
|48 g
|4/8
|41 g
|4/8
|4 kg
|91 g
|1
|80 g
|7/8
|69 g
|6/8
|6 kg
|123 g
|1+3/8
|109 g
|1+2/8
|94 g
|1+1/8
|8 kg
|153 g
|1+6/8
|135 g
|1+5/8
|116 g
|1+3/8
|10 kg
|181 g
|2+1/8
|159 g
|1+7/8
|138 g
|1+5/8
|15 kg
|245 g
|2+7/8
|216 g
|2+4/8
|187 g
|2+1/8
|20 kg
|305 g
|3+4/8
|268 g
|3+1/8
|232 g
|2+5/8
|25 kg
|360 g
|4+1/8
|317 g
|3+5/8
|274 g
|3+1/8
|30 kg
|413 g
|4+6/8
|363 g
|4+2/8
|314 g
|3+5/8
|35 kg
|463 g
|5+3/8
|408 g
|4+6/8
|352 g
|4+1/8
|40 kg
|512 g
|5+7/8
|451 g
|5+2/8
|389 g
|4+4/8
|45 kg
|560 g
|6+4/8
|492 g
|5+6/8
|425 g
|4+7/8
|50 kg
|606 g
|7
|533 g
|6+1/8
|460 g
|5+3/8
|55 kg
|650 g
|7+4/8
|572 g
|6+5/8
|494 g
|5+6/8
|60 kg
|694 g
|8
|611 g
|7+1/8
|528 g
|6+1/8
|70 kg
|779 g
|9
|686 g
|8
|592 g
|6+7/8
|80 kg
|862 g
|10
|758 g
|8+6/8
|655 g
|7+5/8