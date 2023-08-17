Urinary S/O
Yaş / Köpek
Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik yem - (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1 x 410g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
STRÜVİT ÇÖZÜNMESİ
Her tür struvite taşının çözünmesinde yardımcıdır
İDRAR SEYRELTME
İdrar seyreltme, idrarı strüvit ve kalsiyumoksalat taşlarının oluşması için daha az elverişli hale getirir.
Düşük RSS
Kristal oluşumuna katkıda bulunan iyon toplaşmasını azaltır.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 190 IU, E1 (Demir) (3b103): 3.4 mg, E2 (İyot) (3b202): 0.24 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 2 mg, E5 (Manganez) (3b502, 3b503, 3b504): 1 mg, E6 (Çinko) (3b603, 3b605, 3b606): 10 mg, Teknolojik ilaveler: Sodyum Bisülfat: 0.56 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8.0 - Yağ: %6.0 - Ham Kül: %2.0 - Ham lifler: %1.4 - Nem: %78 - Taurin (toplam): %0.12 - Kalsiyum: %0.21 - Fosfor: %0.2 - Sodyum: %0.29 - Magnezyum: %0.016 - Potasyum: %0.2 - Klorür: %0.4 - Kükürt: %0.2.
|Köpeğin kilosu
|Gram
|Konserve
|Gram
|Konserve
|Gram
|Konserve
|-
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|2 kg
|208 g
|2/4
|183 g
|2/4
|158 g
|2/4
|4 kg
|350 g
|3/4
|308 g
|3/4
|266 g
|3/4
|6 kg
|475 g
|1+1/4
|418 g
|1
|361 g
|1
|8 kg
|589 g
|1+2/4
|519 g
|1+1/4
|448 g
|1
|10 kg
|697 g
|1+3/4
|613 g
|1+2/4
|529 g
|1+1/4
|15 kg
|944 g
|2+1/4
|831 g
|2
|718 g
|1+3/4
|20 kg
|1172 g
|2+3/4
|1031 g
|2+2/4
|890 g
|2+1/4
|25 kg
|1385 g
|3+2/4
|1219 g
|3
|1053 g
|2+2/4
|30 kg
|1588 g
|3+3/4
|1397 g
|3+2/4
|1207 g
|3
|35 kg
|1783 g
|4+1/4
|1569 g
|3+3/4
|1355 g
|3+1/4
|40 kg
|1970 g
|4+3/4
|1734 g
|4+1/4
|1498 g
|3+3/4
|45 kg
|2152 g
|5+1/4
|1894 g
|4+2/4
|1636 g
|4
|50 kg
|2329 g
|5+3/4
|2050 g
|5
|1770 g
|4+1/4
|55 kg
|2502 g
|6
|2202 g
|5+1/4
|1902 g
|4+3/4
|60 kg
|2671 g
|6+2/4
|2350 g
|5+3/4
|2030 g
|5
|70 kg
|2998 g
|7+1/4
|2638 g
|6+2/4
|2279 g
|5+2/4
|80 kg
|3314 g
|8
|2916 g
|7
|2519 g
|6+1/4