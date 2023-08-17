Urinary S/O

Urinary S/O

Yaş / Köpek

Yetişkin köpekler için komple konserve diyetetik yem - (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1 x 410g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

STRÜVİT ÇÖZÜNMESİ

Her tür struvite taşının çözünmesinde yardımcıdır

İDRAR SEYRELTME

İdrar seyreltme, idrarı strüvit ve kalsiyumoksalat taşlarının oluşması için daha az elverişli hale getirir.

Düşük RSS

Kristal oluşumuna katkıda bulunan iyon toplaşmasını azaltır.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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