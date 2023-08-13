Yeni Yavru Köpeğiniz İçin Hazırlık - Royal Canin
Yakında birlikte paylaşacağınız tüm güzel şeyleri düşündüğünüzde bir yavru köpek için hazırlanmak gerçekten çok heyecan vericidir. Bununla birlikte, keyif, sürprizler ve tatmin yanı başınızda bekliyorken bir köpek yavrusu için ihtiyacınız olan her şeyi düşünmeye başladığınızda zorluklar ve stres aklınızın bir köşesinde sürünüyor olabilir.
Yeni yavru köpeğinizi karşılamayı çocuk oyuncağı haline getirmek adına sizin için bir yavru köpek temel ihtiyaçlar listesi hazırladık! Bir köpek yavrusu için ne alacağınızdan, evinizi ve bahçenizi yavru köpeğiniz için korumayla ilgili ipuçlarına ve bir beslenme rehberine kadar nelere ihtiyacınız olduğunu öğreneceksiniz, böylece ikiniz de hızla uyum sağlayıp stressiz bir şekilde yeni hayatınızın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz! İlk olarak, yeni yavru köpeğinizi eve getirmeden önce hazır olması gereken birkaç önemli şeyle başlayalım.
Yavru köpeğinizin kontrol listesi:
Artık eve bir köpek yavrusu getirmeden önce atmanız gereken önemli adımlar hakkında bir fikriniz olduğuna göre, her birini derinlemesine inceleyebilirsiniz. Ne kadar hazırlıklı olursanız, yavru köpeğinizin bugün ve ömür boyunca serpilmesi, gelişmesi ve sağlıklı olması için mükemmel ortamı o kadar yaratabileceksiniz.
1 –Evinizi yavru köpeğiniz için güvenli hale getirin
Yeni yavru köpeğiniz için güvenli bir alan oluşturarak başlayın, böylece yaralanma veya tehlike riski olmadan içeri girer girmez keşif yapabilirler. Yavru köpeklerin inanılmaz derecede hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve bugün ulaşamadıkları şeylerin bir gecede erişilebilir olabileceğini unutmayın, bu nedenle evinizin hem iç hem de dış mekandaki her alanını hazırlamanız önemlidir.
Büyüme süreci için stressiz bir ortam yaratın. Dediğimiz gibi, şeytan ayrıntıda gizlidir, o yüzden şimdi dikkat kesilme zamanı!
Dikkat dağıtıcı şeyleri gözden uzak tutun
Yavru köpeğiniz, evinizdeki her şeyi yeni favori çiğneme oyuncağı olarak görebilir. Gereksiz gerilim veya çatışma yaratmamak için değerli nesnelerin ve süs eşyalarının erişilemez olduğundan emin olmak önemlidir. Yavru köpeklere özel çiğneme oyuncakları sağlamak, onların dikkatini en sevdiğiniz ayakkabılarınızdan veya kanepeden uzaklaştırmaya da yardımcı olabilir.
Evinizde ve bahçenizde dikkat etmeniz gereken kilit noktalar:
1.Elektrik prizlerini kapatın
Yavru köpeğinizi elektrik çarpmasına izin vermeyin! Evinizin çeşitli noktalarındaki elektrik prizleri için kapak satın alarak, yavru köpeğinizi elektrik çarpmasına karşı koruyabilirsiniz.
2.Açıkta kalan kabloları saklayın veya taşıyın
Yeni yavru köpeğinizin çiğneyebileceği açıkta kalan kabloları kontrol edin ve bunları kablo bağları veya örtülerle toplayarak köpeğinizin dolanmasını önleyin.
3.Pencereler, balkonlar ve merdivenleri gözetin
Yavru köpekler meraklıdır ve keşif yaparken kolayca sıkışabilir veya yüksek yerlerden düşebilirler. Dışarıya açılan pencerelerin ve kapıların kilitli olduğundan, (mümkünse) balkonların emniyete alındığından ve yavru köpeğinizin merdivenlere erişemeyeceğinden emin olun.
4.Tıbbi ürünleri, kimyasalları, tehlikeli sıvıları ve zehirli bitkileri uzaklaştırın
Zararlı olabilecek mutfak ve banyo ürünlerini güvenli bir yerde saklayın. Yavru köpekler için zehirli olabilecek bitkileri beslemekten kaçının ve özellikle köpekler için zararlı olduğu bilinen elektronik sigara yedeklerini ve ekran yıkama malzemelerini unutmayın.
5.Küçük veya keskin nesneleri kaldırın
Evinize bakın ve elastik bantlar veya raptiyeler, keskin nesneler veya plastik torbalar gibi yavru köpeğinizin çiğneyebileceği veya yutabileceği küçük ve/veya keskin nesneleri kaldırın.
1.Çitlerdeki boşlukları onarın
Boşlukları doldurmanın zamanı geldi! Çitinizde delik olmadığından ve kapınızın güvenli olduğundan emin olun. Bu bariyerler, yavru köpeğinizi yoldan korumaya yardımcı olmak için vazgeçilmezdir, bu nedenle yavru köpeğiniz kaçmayı denemeye başlamadan önce bunların güvenli olduğundan emin olmanız önemlidir.
2.Zehirli bitkileri çıkarın
Bazı bitkiler köpekler için zehirlidir, bu nedenle bahçenizde Ficus, Siklamen, Çoban Püskülü, Ökse Otu, Ahraz Otu, Deve Tabanı, Aloe Vera, Nergis, Sümbül, Iris, Açelya, Orman Gülü, Zakkum, Atatürk Çiçeği ve Bezelye gibi zehirli bitkilerin bulunmadığından emin olun. Bu liste bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterebilir. Veteriner hekiminize danışarak bölgenizde yaygın olan tehlikeli bitkileri size söyleyemesini isteyebilirsiniz.
3.Bahçe malzemelerinizi gözden geçirin
Yavru köpeğinizin yutmasını önlemek için kimyasal gübrelerin, herbisitlerin ve böcek ilaçlarının onun ulaşamayacağı bir yerde olduğundan emin olmanız önemlidir. Gereksiz kontaminasyonu önlemek adına, köpekler için güvenli ürünler kullanmanız önerilir.
4.Bahçe aletlerini gözden uzakta saklayın
Yavru köpeğiniz muhtemelen onları ilginç ve gizemli bulacaktır, ancak aslında bu aletler çok tehlikelidir; yüzden onları ulaşamayacağı bir yerde tutmak önemlidir.
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2 -Yeni alanını olabildiğince rahat hale getirin
Evin yeni bir üyesi olarak yavru köpeğiniz, huzur içinde mama yiyebilmesi dinlenebilmesi ve oynayabilmesi için kendisi için özel olarak tasarlanmış sıcak ve rahat bir alanı hak ediyor.
• Yeni yavru köpeğiniz için bir dinlenme alanı yaratın – Bir kutu, ona keşif yaparken güvenli bir üs sağlamak için harika olabilir. Köpekler için güvenli battaniyeler ve yatak takımları ile onları sıcak ve rahat tutacak şekilde, rahatsız edilmeyecekleri veya yollarını kapatmayacakları sessiz bir yerde olduğundan emin olun. Yer olmadığı için yatak odanızı onlarla paylaşmanız gerekiyorsa, özellikle gün içinde yatak odasına tam erişim sağlamayı planlamıyorsanız, onlara diğer zamanlarda dinlenebilecekleri güvenli bir alan sağlamak önemlidir.
• Mama yemesi için mükemmel yeri bulun – İdeal olarak, yavru köpeğiniz mamasını uyku alanı ve sofradan farklı bir yerde yiyecektir. Mama veya su kontaminasyonunu önlemek için yeterli ve sessiz bir alan olmalıdır. Yavru köpekler zekidir, bu yüzden yutabilecekleri şeylerin ulaşamayacağı bir yerde olduğundan emin olun.
Su kasesinin temiz tutulması ve mamanın sulanıp küflenmemesi için kaselere ayrı bir alan ayrılmalı ve sessiz bir ortam olmalıdır.
3 - Yavru köpeğiniz için doğru mamayı seçin
Olabildiğince hareketli olan yavru köpekler henüz bebektir ve sindirim sistemleri hassas ve kırılgandır. Köpeklerin diyetindeki ani değişiklikler midelerini ve bağırsaklarını rahatsız edebilir ve hatta onları mamaya karşı temkinli hale getirebilir ve bu, henüz bebek olan ve gelişme aşamasında olan hassas ve kırılgan bir sindirim sistemine sahip olan yavru köpeklerde daha da fazla sorun olabilir. Bu nedenle, yerleşirken yavru köpeğinize ilk birkaç gün önceki sahibinin onları beslediği mamanın aynısını vermeniz en iyisidir. Bundan sonra, büyümelerini desteklemek ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için kademeli olarak belirli yavru köpek mamasına başlayabilirsiniz. Bugün diyetleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin, böylece onları yarın ve sonsuza kadar mükemmel besleyebilirsiniz. Yavru köpekler için özel besin ögeleri içeren doğru beslenme, sağlıklarını, büyümelerini ve gelişmelerini desteklemek için çok önemlidir. Büyümenin her aşamasında köpekler, ırklarına ve boyutlarına göre spesifik miktarlarda belirli besin ögelerine ihtiyaç duyarlar. Yavru köpeğinizin yaşına ve beklenen yetişkin boyuna göre yüksek kaliteli bir yavru köpek maması seçmenizi öneririz. Ayrıca yetişkin mamalarının beslenme açısından yavru köpeklere uygun olmadığını, ayrıca kuru mama boyutunun yavruların küçük çeneleri için çok büyük olduğunu ve en kötü durumda boğulmalarına yol açabileceğini unutmayın.
4 - Herkesin yavru köpeğiniz ile tanışmaya hazır olduğundan emin olun
Evinizi hazırlamak ve doğru malzemeleri almak önemlidir, ancak bir köpek sahibi olmayı düşünmeye başladığınızda en önemli şey bu değildir. Onun iyiliğinin anahtarı, sizin ve ailenizin yeni yavru köpeğinize olan bağlılığıdır. Evcil hayvan sahibi olmak gerçekten ödüllendirici olabilir ama aynı zamanda hafife alınmaması gereken büyük bir sorumluluktur. Zaman ve para gerektirir. Sorumlu evcil hayvan sahipliği çok önemlidir ve çok çeşitli görevleri kapsar. Günlük yürüyüşlerden, egzersiz saatlerine ve beslenme rutinlerine kadar; evdeki herkesin, evcil hayvanınızın yavruluk döneminde ve sonrasında - ömür boyu sağlığı ve iyiliği için oynayacağı bir rol vardır. Tüm "eğer"ler için bir plana sahip olmak, ilerlemenin yoludur. Bakımı ile ilgilenmek, oynamak, ihtiyaçlarını karşılamak, biraz şefkat göstermek... Evdeki herkes hazırlıklı olmalı ve yavru köpek ile ilgilenmek için zaman ve kaynak ayırmaya hazır olmalıdır. Yeni bir yavru köpeğin evinize getireceği paha biçilmez neşe için yapmanız gereken şey bu!
5 - Doğru veteriner hekimi bulun
Siz ve veteriner hekiminiz, yavru köpeğinizin iyiliği ve genel sağlığını izlemek, korumak ve geliştirmek için mükemmel bir ekip oluşturuyorsunuz. Aslında, veteriner hekim, yavru köpeğinizin sağlığının ve iyiliğinin koruyucusu olmanıza yardımcı olacak mükemmel bir ortaktır. Yerel kliniğiniz, ilk tam sağlık kontrolünden aşılama programlarına ve ilk acil durumlara kadar evcil hayvanınızın bakımı konusunda size yardımcı olabilir ve tüm kaşıntılı ve tüylü sorularınızı yanıtlayabilir. Bir veteriner hekim bulmaya hazır mısınız? Size en yakın olanı bulmak için “veteriner kliniği bulucumuzu” kullanın.
Bir veteriner hekim bulun.
Yavru köpeğinizi yeni evine getirmeden önce, bir veteriner bulmuş olmanız önemlidir. Size yakın bir veteriner bulun.