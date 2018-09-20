Bir köpek sahiplenmeden önce göz önünde bulundurulması gerekenler
Sadece yetişkin ya da yavru bir köpekten hangisini sahipleneceğinizi değil, ne tür bir köpek istediğinizi belirleyecek birçok soru vardır. Bunların en başında, şimdiki yaşam tarzınızda bir köpeğe yer olup olmadığı ve yapılması gereken değişiklikler varsa bunları yapmaya hazır olup olmadığınız sorusu gelir.
Bir köpek sahiplenmeden önce üzerinde düşünülmesi gereken sorular:
- Çocuğunuz var mı? Var ise, kaç yaşında? Küçük çocukları birlikte yaşayacakları köpeğe nasıl davranacakları konusunda eğitmek için mutlaka zaman ayırmanız gerekir. Ayrıca küçük çocukların köpeklerle evde tek başlarına bırakılmamaları gerektiğinden, siz müsait değilken köpeğin nerede zaman geçireceğini de düşünmeniz gerekebilir.
- Başka evcil hayvanlarınız var mı? Varsa aralarına bir yenisinin katılmasına nasıl tepki gösterirler? Yeni köpek, mevcut evcil hayvanlarla aşamalı olarak tanıştırılmalıdır.
- Bahçeniz var mı? Varsa güvenli mi? Çitlerdeki delikleri veya zararlı bitki ve diğer tehlikeleri kontrol etmeniz gerekiyor mu? Bahçeniz yoksa ihtiyaç gidermesi gerektiğinde köpek nereye gidebilir?
- Tam gün mü çalışıyorsunuz? Bütün gün evden uzakta mı olacaksınız? Yavruyken eğitmek ya da yürüyüşe çıkarmak ve mamasını suyunu kontrol etmek için köpeğinize gün boyu başka bir kişi bakabilecek mi?
- Ne kadar sıklıkla seyahat ediyorsunuz? Pek çok kez tatile çıkıyorsanız köpeğiniz sizinle birlikte mi olacak? Sizinle gelemiyor ise, ne yapmayı planlıyorsunuz?
- Köpeğinizin evcil hayvan sigortası, beslenme, veteriner masrafları ve bakım gibi ihtiyaçlarını finansal olarak karşılayabilecek durumda mısınız?
Bir köpek yavrusuna ayıracak zamanınız var mı?
Kendinize sormanız gereken en önemli soru, bir yavru köpeğe bakmak ve onu eğitmek için zamanınızın olup olmadığıdır. Yavru köpekler kendilerini incitmemeleri ve eğitilmeleri bakım ve özen gerektirir.
Örneğin:
- Yavruların, eğitilmek ve yeni evlerine uyum sağlamak için çok fazla desteğe ihtiyacı vardır. Büyüdükten sonra bolca düzenli egzersiz yapmaya olan ihtiyaçları devam eder. Bütün gün evin dışındaysanız, yavru bir köpek sizin için uygun olmayabilir.
- Eğitim programınız mümkün olduğunca erken bir yaşta, yavru köpeğiniz doğal olarak mükemmel bir öğrenme kapasitesine sahipken başlamalıdır. Bu, ödüllendirici olmakla birlikte sürekli olarak pekiştirme gerektiren zaman alıcı bir süreçtir.
- Evinize ilk geldiğinde, normal beslenme saatlerinde orada olmanız ve köpeğinizin ev eğitimindeki davranışlarını gözlemlemeniz gerekir.
- Enerji dolu ve her şeye ilgili olduğu için yavru köpeğinizin özen, dikkat ve planlama gerektiren oyunlara ihtiyacı vardır. Örneğin, oyun zamanının bir kısmı, sosyalleşmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için başka köpeklerle paylaşılmalıdır.
Ev ortamınız bir köpek için güvenli mi?
Bir köpek için uygun olan tek bir ortam türü yoktur. Dikkate almanız gereken çocuklarınız veya mevcut evcil hayvanlarınız olabilir. Şehirde, kırsalda, dairede veya müstakil bir evde yaşıyor olabilirsiniz. Ortam nasıl olursa olsun, önemli olan evcil hayvanınız için güvenli olmasıdır.
Özellikle yavru köpekler çevrelerini çok çabuk kavrar ve olumsuz deneyimlerin kalıcı bir etkisi olur. Günümüzde insanlar genellikle kentlerde yaşamaktadır. Şehir yaşamı çok sayıda, sık ve genellikle yoğun görsel ve işitsel uyaranlar içerir. Yavru köpeğinizin yaşam ortamını korkuyla veya rahatsız edici hislerle ilişkilendirmemesi son derece önemlidir.
Şehir hayatı çok uyarıcı olabilir; yine de, bir yavru köpek için çok bunaltıcı da olabilir. Çevresine yavaş yavaş alışması için ona zaman tanımalısınız. Arabalar, yürüyen merdivenler, asansörler, trenler, tramvaylar veya otobüsler bu durumlardan sadece birkaçıdır.
Yavru köpek korkmadan, yaramazlık etmeden veya gürültü yapmadan uzun süreler boyunca evde yalnız kalmayı da öğrenmelidir.
Dikkate alınacak şeylerden bazıları şöyledir:
- Kolay ulaşılır elektrik kabloları.
- Yavru köpeğin sıkışabileceği ve düşebileceği pencere, balkon veya merdiven gibi yerler.
- Temizlik ürünleri, e-sigara kartuşları, evde kullanılan ilaçlar, kimyasal gübreler, keskin aletler, bitki ilaçları ve böcek öldürücüler dahil erişilebilir toksik maddeler.
- Bahçede yavru köpeğin kaçabileceği delikler ve boşluklar, zehirli bitkiler.
- İncir, Siklamen, Çobanpüskülü, Ökse otu, Deve tabanı, Sarısabır, Nergis, Sümbül, Süsen, Açelya, Ormangülü, Zakkum ve Tatlı Bezelye gibi zehirli bitkiler.
Bir köpeğe sahip olmak, ileriye yönelik uzun süreli bir ilişki olabilir. Evinizin ve yaşam tarzınızın yeni köpeğinizin sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayabildiğinden emin olmak, birlikte başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için önemlidir.
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