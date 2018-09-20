Ev ortamınız bir köpek için güvenli mi?

Bir köpek için uygun olan tek bir ortam türü yoktur. Dikkate almanız gereken çocuklarınız veya mevcut evcil hayvanlarınız olabilir. Şehirde, kırsalda, dairede veya müstakil bir evde yaşıyor olabilirsiniz. Ortam nasıl olursa olsun, önemli olan evcil hayvanınız için güvenli olmasıdır.

Özellikle yavru köpekler çevrelerini çok çabuk kavrar ve olumsuz deneyimlerin kalıcı bir etkisi olur. Günümüzde insanlar genellikle kentlerde yaşamaktadır. Şehir yaşamı çok sayıda, sık ve genellikle yoğun görsel ve işitsel uyaranlar içerir. Yavru köpeğinizin yaşam ortamını korkuyla veya rahatsız edici hislerle ilişkilendirmemesi son derece önemlidir.

Şehir hayatı çok uyarıcı olabilir; yine de, bir yavru köpek için çok bunaltıcı da olabilir. Çevresine yavaş yavaş alışması için ona zaman tanımalısınız. Arabalar, yürüyen merdivenler, asansörler, trenler, tramvaylar veya otobüsler bu durumlardan sadece birkaçıdır.

Yavru köpek korkmadan, yaramazlık etmeden veya gürültü yapmadan uzun süreler boyunca evde yalnız kalmayı da öğrenmelidir.

Dikkate alınacak şeylerden bazıları şöyledir:

Kolay ulaşılır elektrik kabloları.

Yavru köpeğin sıkışabileceği ve düşebileceği pencere, balkon veya merdiven gibi yerler.

Temizlik ürünleri, e-sigara kartuşları, evde kullanılan ilaçlar, kimyasal gübreler, keskin aletler, bitki ilaçları ve böcek öldürücüler dahil erişilebilir toksik maddeler.

Bahçede yavru köpeğin kaçabileceği delikler ve boşluklar, zehirli bitkiler.

İncir, Siklamen, Çobanpüskülü, Ökse otu, Deve tabanı, Sarısabır, Nergis, Sümbül, Süsen, Açelya, Ormangülü, Zakkum ve Tatlı Bezelye gibi zehirli bitkiler.

Bir köpeğe sahip olmak, ileriye yönelik uzun süreli bir ilişki olabilir. Evinizin ve yaşam tarzınızın yeni köpeğinizin sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayabildiğinden emin olmak, birlikte başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için önemlidir.