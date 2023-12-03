Bugünkü konumuz Maine Coon
Ortalama kedilerden daha büyük bir yapıya sahip olan Maine Coon, dünyadaki en büyük kedi ırklarından biridir. Gelişimi diğer ırklara kıyasla daha yavaş gerçekleşip daha uzun sürer. Maine Coon'un iriliğinin nedeni belki de budur. Etkileyici kişiliğinin de. Akıllı, tatlı ve uysal olan Maine Coon, kedilerle ilgili klişeleri yerle bir eder: Arkadaş canlısı olmanın yanı sıra insanlar ve diğer evcil hayvanlarla uyum içinde yaşayabilir.
Resmî adı: Maine Coon
Diğer adlar: Maine Shag, Shag Cat
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy uzunluğu3 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Enerji Düzeyi*4 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri5 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|25 - 41 cm
|25 - 35 cm
|Kilo
|Kilo
|6 - 10 kg
|4 - 7 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 15 ay
|15 ay ila 7 yıl
|Yaşlılık:
|7 yaştan itibaren
Maine Coon'u tanıyalım
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Bazı kedilerin sosyal olmadığı söylenebilir. Ancak Maine Coon'un insanlarla arası pek iyidir. Arkadaş canlısı olduğu bile söylenebilir. Aşırı bağımlılık veya sürekli ilgi çekmek gibi davranışlar sergilemese de sizinle aynı yerde bulunmayı tercih eder. Siz farklı bir odaya geçtiğinizde peşinizden gelir. Hiç aksatmaz.
Birçok ırk gibi yüksek alanlarla ilgilenmeyen Maine Coon, dikkatini tırmanmaktan ziyade zemindeki nesnelere ayırır. Gelişimi de yavaştır: Maine Coon, üç ila beş yaşına kadar tam boyuna erişmez. Yaşamı boyunca yavru kedi mizacını korur. Oyunculuğu, meraklılığı ve sahiplerinin davranışlarını araştırma isteği devam eder.
Maine Coon nadiren miyavlar. Miyavlamadan çok cüssesine göre alçak ve kısık kalan, mırıltıya veya kuş sesine benzeyen yumuşak ve kendine has bir ses çıkarır. Boynunda aslan yelesini andıran bir yeleye sahip olan Maine Coon'un kürkü suya dayanıklı olduğundan her hava koşuluna uygun bir kedi olduğu söylenebilir. İnce ve yumuşak bir alt katmanı kaplayan hem ipeksi hem de kendine özgü bir hacme sahip orta uzunluktaki üst katmanı dışarı sarkar. Daha fazla yalıtım sağlamak için vücuduna doladığı gür kuyruğuyla birlikte kediyi soğuk havalarda sıcak tutar. Maine Coon kedilerin asaletle dolu gözleri bazen yerini vahşi bir bakışa bıraksa da korkmamak gerekir. Genellikle çok tatlı huyludur, sahibine de bir o kadar sadıktır.
Maine Coon'un iri yapısı nedeniyle sporda başarılı olmamasına şaşırmamak gerek. Sakin ve sabırlı karakteri sayesinde hem çocuklara hem de ailenin geri kalanına ideal bir yoldaş olur. Geçimli ve sosyal olan yetişkin Maine Coon hem köpeklerle hem de diğer kedilerle genellikle iyi geçinir. Sonuç olarak ideal bir ev arkadaşıdır!
Maine Coon'lar hakkında 2 bilgi
1. Pofudukluk katsayısı
Nereden bakarsanız bakın bu kedi minyon bir kedi değildir. Ancak bu denli kabarık ve gür kürküyle bazı Maine Coon kedileri gerçek vücudundan daha iri görünebilir. Yine de kürkün altında güçlü kaslarla dolu uzun ve güçlü bir gövdeye sahiptir.
2. Eyvah, yine mi?
Maine Coon oldukça hünerli olsa da biraz sakar olduğu, farklı yüzeylere zıplarken yüksekliği yanlış hesaplayabileceği söylenebilir. İriliği yüzünden göze biraz daha çok çarpsa da oyuncu cazibesini artırır.
Irkın tarihçesi
Kökeni genellikle ABD'deki Maine eyaleti olarak kabul edilse de Maine Coon'un bu bölgeye tam olarak nasıl ulaştığını gösteren belgeler yoktur. Konuyla ilgili farklı görüşler mevcuttur. Bu ırkın yarı vahşi kedilerle çiftleşen rakunlara dayandığına dair yaygın olarak bilinen ancak biyolojik olarak mümkün olmayan bir efsane vardır.
Irk hem bu söylenti yüzünden hem de kedinin görünüşü nedeniyle Maine Coon adını almıştır. Rağbet gören başka bir teoriye göre ise ırkın soyu, Marie Antoinette'in Fransa'dan kaçarken Wiscasset, Maine'e gönderdiği altı evcil kediden birine dayanır. Vraiment!
Günümüzde çoğu yetiştirici Maine Coon ırkının kısa tüylü evcil kedilerle okyanus ötesi uzun tüylü kedilerin çiftleşmesiyle ortaya çıktığı görüşündedir. Bu iri, kaslı ve yoğun kürklü kedilerin iklim koşullarına bağlı doğal seçilim sonucunda ABD'nin New England bölgesinde hayatta kalabilme yetisi kazandığı düşünülür.
Kuzey Amerika'nın en eski ırklarından biri olan Maine Coon, Boston ve New York'taki erken dönem kedi gösterilerinin sevilen katılımcıları arasındaydı. “Cosie” adlı kahverengi tekir bir dişi, 1895 Madison Square Garden Gösterisi'nde "En İyi Kedi" ödülünü kazanmıştır. Irkın popülerliği o zamandan bu yana devam etmektedir.
Tepeden kuyruğa
Maine Coon'un fiziksel özellikleri
1.Tüy
2.Kemikler
3.Baş
4.Kuyruk
5.Görünüş
Dikkat edilecek şeyler
Irka özgü özelliklerden sağlığına genel bakışa kadar Maine Coon'unuzla ilgili bazı ilginç bilgileri bir araya getirdik
As a large cat, the Maine Coon needs exercise to stay healthy.
Tam boyuna erişen Maine Coon'lar yaşlandıkça kilo alma eğilimindedir. Kiloyu kontrol altında tutmanın yollarından biri de düzenli olarak oyun oynamaktır. Maine Coon'un diğer tüm iri kedi ırklarında olduğu gibi oyuncak ve hatta sıkıştırılmış kedi topu kovalama gibi oyunlar oynaması, iri patileriyle patileriyle yakalaması yalnızca sağlığını korumakla kalmayıp aynı zamanda "avlanma" becerilerini de canlı tutar. Veteriner hekiminiz, Maine Coon'unuzun formunu korumak için kedinizle oynama konusunda tavsiyede bulunabilir.
Feline hypertrophic cardiomyopathy can be an issue.
Maine Coon genellikle sağlıklı bir ırk olsa da belirli hastalıklara yatkındır. Bunlardan en ciddi olanı kedi hipertrofik kardiyomiyopatisidir. Bu hastalıkta kalp kasları kalınlaşır. Genetik olabilir. Taurin gibi amino asitler açısından yetersiz diyetten de kaynaklanabilir. Hastalık, kalp yetmezliği gibi ciddi kardiyovasküler sorunlara yol açabilir. Veteriner hekimler herhangi bir sorun olup olmadığını erken aşamalarda tespit edebilmek amacıyla düzenli aralıklarla göğüs röntgeni ve ekokardiyografi (kalbin ultrasonla muayene edilmesi) çektirmeyi önermektedir.
Hip sensitivity can run in the breed.
Maine Coon'un iri ve kaslı yapısı yüzünden kalça hizasında duyarlılık olabilir. Kalça çıkması yaşanabilir. Genetik bir sorundur. Bir araştırmaya göre Maine Coon kedilerin %51 kadarında kalça displazisine ilişkin radyografik bulgular gözlemlenmiştir. Endişeye gerek yok. Saygın yetiştiriciler, ebeveyn adaylarında bu testi yaparak taşıyıcıların yeni taşıyıcılar doğurmasını önler. Sağlıklı ve dengeli bir diyetin yanı sıra düzenli tam sağlık muayeneleri kedinizin olabildiğince sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Sağlıklı diyet ile daha sağlıklı kediler
Maine Coon kedilerin sağlığını ve güzelliğini korumada kediye özgü beslenme büyük bir rol oynar. Mama hayati fonksiyonları destekleyen enerjiyi sağlar. Maine Coon için eksiksiz bir beslenme formülünde ırka ve yaşa uyarlanmış dengeli besinler bulunmalıdır. Kediler bu niteliklerde bir mamayla beslendiklerinde ne eksik ne de fazla olan bir beslenme düzenine sahip olurlar. Eksik veya fazla beslenme, kedinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Kediler ayrıca doğal olarak günde 7 ila 10 kez olmak üzere küçük porsiyonlar yemeye adapte olmuşlardır. Önerilen günlük mama porsiyonunu günde bir kez vererek Maine Coon'unuza kendi tüketimini düzenleme imkanı tanırsınız.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir... Kedinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Maine Coon yavrusunun büyüme yolculuğu uzun sürer. Büyüme sırasında ırka özgü iri vücudun temelleri atılır. Ayrıca, diğer yavru kedilere nazaran çok daha kısa sürede büyük ölçülere ulaşır: 3 aylık bir Maine Coon yavrusunun ağırlığı 2 kilogramı bulabilir. Bu ağırlık, diğer ırkların aynı yaştaki yavrularının neredeyse iki katıdır. Maine Coon yavrusunun büyümesi iki aşamada incelenebilir:
Oluşum - Doğumdan 4 Aya Kadar
Sütten kesilme, yavru kedinin sıvı besinden -veya anne sütünden- katı mamaya yaptığı geçiştir. Bu süreç, doğal olarak kedilerin 3 ila 6 haftalıkken süt dişlerini düşürdükleri zamana denk gelir. Bu aşamada, yavru kediler henüz çiğneyemezler, bu nedenle yumuşak bir yemek (ıslatılmış mama tanesi veya uyarlanmış yaş mama) sıvı ve katı yiyecekler arasındaki geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Doğumdan 4 ila 12 hafta sonra annenin kolostrumu (ağız sütü adıyla da bilinir) ile yavru kediye aktarılan doğal bağışıklık azalmaya başlarken yavru kedinin kendi bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi olarak adlandırılan bu kritik zaman, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için E vitamini içeren bir antioksidan kompleksi gerektirir. Yavru kediler oldukça yoğun ve son derece hassas bir büyüme döneminden geçerler, ve bu dönemde sindirim bozukluklarına yatkın olurlar. Bu dönemde diyetleri yalnızca temel büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için enerji açısından zengin olmakla kalmamalı, aynı zamanda hâlâ olgunlaşmakta olan sindirim sistemlerine besin sağlamak üzere yüksek oranda sindirilebilir protein içermelidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler bağırsak florasını destekleyerek sindirim sağlığını güçlendirebilir. Sonuç? Genel olarak iyi dışkı kalitesi. Yavru kedinin mamasında sinir sistemi ve beynin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olan Omega 3 yağ asitleri -EPA ve DHA- bulunmalıdır.
Tüm kedilerde olduğu gibi sağlıklı idrar fonksiyonlarını korumanın yanı sıra yetişkin Maine Coon beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
Kondroitin sülfat, glukozamin ve EPA-DHA ile güçlü bir iskelet ve eklem sistemini desteklemek. İri, ağır ve güçlü Maine Coon'un eklemlerine ağır bir yük biner.
Uyarlanmış magnezyum, sodyum, potasyum, arginin, EPA-DHA, taurin, L-karnitin ve antioksidan seviyeleriyle kalp için önlemler alma. Heybetli fiziğine rağmen Maine Coon ırkı hipertrofik kardiyomiyopati yani kalp duvarlarının sertleşmesi gibi belirli sorunlar yaşamaya meyilli olabilir.
Duvar rolü gören cildi güçlendiren özel belirlenmiş besinlerin desteğiyle cildin sağlığını ve muhteşem kürkün güzelliğini korumak.
Geniş kare çeneye uygun, kediyi çiğnemeye teşvik eden dokuya sahip mama tanesi şekliyle iyi bir ağız hijyeni sağlamak
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilimle ilgili zorluklar yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu koruyup besin yetersizliği riskini azaltmak amacıyla temel besin öğelerine sahip ve son derece kolay sindirilebilir mamalar verilmelidir.
Kediler yaşlandıkça giderek daha fazla diş problemleri yaşamaya başlar ve bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabilir. Bu da yiyecek alımının azalmasıyla sonuçlanabilir. Yeterince yemeye devam etmelerini sağlamak için yedikleri mama tanesinin şekli, boyutu ve sertliği -yani dokusu- artık potansiyel olarak daha hassas olan çenelerine göre ayarlanmalıdır.
Tüm kediler için en iyi enerji seviyesinin -yaşlanma sürecinde olanlar da dahil olmak üzere- yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı bir kedi, biraz daha yüksek yağ içeriğine sahip bir diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, iç mekan kedilerinin obezite riskini azaltmaz. Yani kalori alımı yine de yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeren bir mama optimum seçenek olabilir.
Maine Coon'unuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
Maine Coon'un bakım ihtiyacı, orta ila uzun tüylerine rağmen şaşırtıcı derecede düşüktür. Diğer uzun tüylü ırkların aksine (ör. İran kedisi) kürkü kolay keçeleşmeye meyilli değildir. Kürkün düğümlenmesini önlemek için haftada bir kez metal tarakla tarayın. Kedinizin gördüğü ilgiden memnun kalacağı, baş başa zaman geçirebileceğiniz bir fırsattır.
Genel olarak kediler ve özellikle Maine Coon'lar eğitime çok açıktır, clicker ile öğretildiğinde birçok şey öğrenebilir. Modern kedi eğitim yöntemleri Maine Coon'un kişiliğine çok uygundur. Olumlu pekiştirme yani doğru davranışı gösterdiğinde ödüllendirmek, sahibiyle etkileşim kurma güdüsüne hitap eder. Tekrara dayalı kısa eğitim oturumları planlayın. Her ikisi de evcil hayvanınızın doğal merakı, dikkat süresi ve zekası için idealdir.
Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için Maine Coon'un fiziksel olarak aktif olmasını sağlamak önemlidir. Etkileşimli oyuncaklardan ve diğer yaratıcı yöntemlerden yararlanarak doğuştan meraklı kişiliğiyle bağ kurarken aynı zamanda beyin jimnastiği yaptırıp fiziksel anlamda meşgul edebilirsiniz. Yumak, pilli fare ve hatta içinde kedi otu olan oyuncaklar bile Maine Coon'unuzun etrafta koşup zıplaması için yeterlidir. Günde sadece yirmi dakika ayırmak bile iri kedinizin formunu korumada etkili olur. İdeal: 10 dakikalık seanslar halinde günde 20-60 dakika. Kedilerin tek seferde çok uzun süre boyunca egzersiz yapmaması gerekir. Her halükarda, oyun süresinden kimin daha çok keyif alacağını kimse tahmin edemez.
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Maine Coon hakkında her şey
Kedinizin alnında "M" harfi şeklinde belirgin bir işaret (tekir desenine sahipse), üzerinde de bir tutam pofuduk tüy gördüğünüzde kedinizin Maine Coon olduğunu düşünebilirsiniz. Kedinizin Maine Coon veya başka bir ırkın melezi olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi almak için veteriner hekiminizin muayenehanesine gidin.
Maine Coon kediler iletişim kurmayı sever. Kendisini sesle ve beden diliyle ifade eder. Bazen peşinize takılıp kuş sesi gibi bir sesle arkanızdan seslenebilir. Doğası gereği kendini ifade eden bir ırktır. Maine Coon'ların miyavlama olmasa da belki sönük bir mırlama sayılabilecek, ırka özgü ve kelimelerle zor ifade edilen sesini çıkardığını fark edebilirsiniz. Hem insanlar hem de diğer kedilerle iletişim kurmak için çıkardığı bu tatlı ses Maine Coon'un karakteristik özelliklerinden biridir.
Maine Coon'unuza özel beslenme
Bu konuda ayrıntılı bilgi edinin
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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