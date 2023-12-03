Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Bazı kedilerin sosyal olmadığı söylenebilir. Ancak Maine Coon'un insanlarla arası pek iyidir. Arkadaş canlısı olduğu bile söylenebilir. Aşırı bağımlılık veya sürekli ilgi çekmek gibi davranışlar sergilemese de sizinle aynı yerde bulunmayı tercih eder. Siz farklı bir odaya geçtiğinizde peşinizden gelir. Hiç aksatmaz.

Birçok ırk gibi yüksek alanlarla ilgilenmeyen Maine Coon, dikkatini tırmanmaktan ziyade zemindeki nesnelere ayırır. Gelişimi de yavaştır: Maine Coon, üç ila beş yaşına kadar tam boyuna erişmez. Yaşamı boyunca yavru kedi mizacını korur. Oyunculuğu, meraklılığı ve sahiplerinin davranışlarını araştırma isteği devam eder.

Maine Coon nadiren miyavlar. Miyavlamadan çok cüssesine göre alçak ve kısık kalan, mırıltıya veya kuş sesine benzeyen yumuşak ve kendine has bir ses çıkarır. Boynunda aslan yelesini andıran bir yeleye sahip olan Maine Coon'un kürkü suya dayanıklı olduğundan her hava koşuluna uygun bir kedi olduğu söylenebilir. İnce ve yumuşak bir alt katmanı kaplayan hem ipeksi hem de kendine özgü bir hacme sahip orta uzunluktaki üst katmanı dışarı sarkar. Daha fazla yalıtım sağlamak için vücuduna doladığı gür kuyruğuyla birlikte kediyi soğuk havalarda sıcak tutar. Maine Coon kedilerin asaletle dolu gözleri bazen yerini vahşi bir bakışa bıraksa da korkmamak gerekir. Genellikle çok tatlı huyludur, sahibine de bir o kadar sadıktır.

Maine Coon'un iri yapısı nedeniyle sporda başarılı olmamasına şaşırmamak gerek. Sakin ve sabırlı karakteri sayesinde hem çocuklara hem de ailenin geri kalanına ideal bir yoldaş olur. Geçimli ve sosyal olan yetişkin Maine Coon hem köpeklerle hem de diğer kedilerle genellikle iyi geçinir. Sonuç olarak ideal bir ev arkadaşıdır!