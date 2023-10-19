Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Eski bir sözde de geçtiği gibi, "Kimse bir kediye sahip olamaz." Ancak sahibi olunabilecek bir kedi olsaydı muhtemelen Siyam kedisi olurdu.

Görece arkadaş canlısı olan kedi ırklarından biri olduğu kesindir. Bununla birlikte insanlarla birlikte zaman geçirmekten keyif alır, tek bir kişiyle de güçlü bir bağ kurabilir. İlgi ve etkileşim, kediye çok iyi gelir. Öyle ki Siyam kedisinin mizacı aslında köpeklere benzer.

Bir zamanlar Siyam Kraliyet Kedisi olarak da bilinen Siyam ırkı, kesin kökeni gizemini korumasına rağmen daima Tayland ile yakından ilişkilendirilmiştir. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, Batı dünyasına 19. yüzyılın sonunda ulaştığı, daha önce benzeri görülmemiş bir ırk olarak birçok farklı tepki aldığıdır.

Siyam "Kraliyet" kedisi adını boşuna almamıştır. Uzun, zarif vücudu ve uzun boynuyla Mısır firavunun mezarında hiç sırıtmayacak bir görünüşe sahiptir. Ayrıca ince bacakları, zarif bir başı ve badem şeklinde koyu mavi renkli gözleri vardır.

Bakımı kolay olan tüyleri kısa ve yumuşaktır, zarif ve kaslı gövdeyi öne çıkarır. Siyam kedilerin tekir ve alacalı görünümden duman, gümüş ve açık kahverengiye kadar çeşitli renkleri bulunur.

Son derece zeki olan Siyam kedisinin belirgin bir kişiliği vardır. Yaptığınız her şeyle ilgilenir, sahibini adeta bir gölge gibi takip eder. Aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde "geveze" bir ırk olup ve diğer tüm kedilerden farklı sesler çıkararak sizinle kendine has bir yolla iletişim kurmaya çalışır.

Popüler kültürün ayrılmaz bir parçası olan Siyam, yüzyıllardır tablolarda ve kitaplarda tasvir edilmiştir. Sahnelerde Leydi ile Sokak Köpeği (1955), İnanılmaz Yolculuk (1963), Ah Şu Kedi (1965) ve Aristokediler (1970) dahil birçok Walt Disney filminde yer almıştır. Daha yakın zamanlarda, en popüler Pokémon türlerinden birinin esin kaynağı Siyam kedisi olmuştur.