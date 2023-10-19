Siyam Kedilerinden bahsedelim
Şık, küstah görünümleri ve görkemli duruşuyla Siyam, genellikle kediler arasında en arketipik ve güzel ırklardan biri olarak kabul edilir. Buna rağmen, mizacı açısından Siyam neredeyse köpeğe daha çok benzer. Sevecen, sosyal ve oyuncu olup sahibiyle güçlü bağ kurar, ve çocuklar ve diğer evcil hayvanlarla birlikte olmaktan keyif alır. Ayrıca kendi favori oyuncaklarına sahiptirler ve oyunlardan, hatta yakalayıp getirme oyunundan bile asla bıkmazlar.
Resmî adı: Siyam
Diğer adlar: Siyam Kraliyet Kedisi
Kökeni: Tayland
Tüy uzunluğu2 out of 5
Tüy dökme seviyesi2 out of 5
Bakım ihtiyaçları1 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri5 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|29 - 31 cm
|27 - 31 cm
|Kilo
|Kilo
|4 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|1 ila 7 yaş
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yaş
|12 yaştan itibaren
Siyam kedisini tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Eski bir sözde de geçtiği gibi, "Kimse bir kediye sahip olamaz." Ancak sahibi olunabilecek bir kedi olsaydı muhtemelen Siyam kedisi olurdu.
Görece arkadaş canlısı olan kedi ırklarından biri olduğu kesindir. Bununla birlikte insanlarla birlikte zaman geçirmekten keyif alır, tek bir kişiyle de güçlü bir bağ kurabilir. İlgi ve etkileşim, kediye çok iyi gelir. Öyle ki Siyam kedisinin mizacı aslında köpeklere benzer.
Bir zamanlar Siyam Kraliyet Kedisi olarak da bilinen Siyam ırkı, kesin kökeni gizemini korumasına rağmen daima Tayland ile yakından ilişkilendirilmiştir. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, Batı dünyasına 19. yüzyılın sonunda ulaştığı, daha önce benzeri görülmemiş bir ırk olarak birçok farklı tepki aldığıdır.
Siyam "Kraliyet" kedisi adını boşuna almamıştır. Uzun, zarif vücudu ve uzun boynuyla Mısır firavunun mezarında hiç sırıtmayacak bir görünüşe sahiptir. Ayrıca ince bacakları, zarif bir başı ve badem şeklinde koyu mavi renkli gözleri vardır.
Bakımı kolay olan tüyleri kısa ve yumuşaktır, zarif ve kaslı gövdeyi öne çıkarır. Siyam kedilerin tekir ve alacalı görünümden duman, gümüş ve açık kahverengiye kadar çeşitli renkleri bulunur.
Son derece zeki olan Siyam kedisinin belirgin bir kişiliği vardır. Yaptığınız her şeyle ilgilenir, sahibini adeta bir gölge gibi takip eder. Aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde "geveze" bir ırk olup ve diğer tüm kedilerden farklı sesler çıkararak sizinle kendine has bir yolla iletişim kurmaya çalışır.
Popüler kültürün ayrılmaz bir parçası olan Siyam, yüzyıllardır tablolarda ve kitaplarda tasvir edilmiştir. Sahnelerde Leydi ile Sokak Köpeği (1955), İnanılmaz Yolculuk (1963), Ah Şu Kedi (1965) ve Aristokediler (1970) dahil birçok Walt Disney filminde yer almıştır. Daha yakın zamanlarda, en popüler Pokémon türlerinden birinin esin kaynağı Siyam kedisi olmuştur.
Siyam hakkında 2 bilgi
1. Mükemmel bir simetri
Zarif, köşeli gövdesiyle Siyam kedisi sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi görünebilir. Ancak burnun ucundan her bir kulak ucuna kadar ölçtüğünüzde yüzünün de mükemmel bir üçgen oluşturduğunu biliyor muydunuz?
2. İkisi arkadaşlık etsin
Sosyal tabiatı gereği Siyam kedileri yalnız bırakılmaktan pek hoşlanmaz. Bu yüzden gün içinde evden ayrılması gereken kişilere çoğu zaman ikinci bir Siyam kedisi sahiplenmeleri önerilir. Bu sayede kediler birbirine eşlik edebilir.
Irkın tarihçesi
Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Siyam ırkına dair bilinen ilk referans, günümüzdeki Tayland'ın sınırlarında yer almış Siyam'daki tarihi Ayutthaya Krallığı'ndan kalma eski el yazmalarından oluşan bir koleksiyonda görülür. "Kediler Üzerine İnceleme" başlıklı bu büyüleyici belgelerin 14. yüzyıldan itibaren ele alındığı düşünülüyor.
Ancak Siyam'ın Batı'ya ulaşması 1800'leri buldu. Aslen Siyam'ın Kraliyet Kedisi olarak bilinen bu kedi, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ırk olarak farklı tepkilerle karşılaştı. Öyle ki 1871 yılında Londra'daki Crystal Palace Gösterisi'ne katılan üç Siyam kedisi büyük bir ilgi görmedi.
Ancak Siyam ırkının popüler olup en moda evcil hayvanlardan biri haline gelmesi uzun sürmedi. İlk standardın 1892'de Büyük Britanya'da kurulmasının ardından kısa süre sonra Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafında da yoğun ilgi gördü.
Günümüzde aslında iki tür Siyam kedisi vardır. Bunun nedeni, yetiştirme sırasında seçilim nedeniyle Siyam'ın iki alt cinsinin gelişmiş olmasıdır: Gövdesi daha uzun ve ince olup farklı bir kafa şekline sahip olan modern "Gösteri Stili" ve "Geleneksel" Siyam.
1.Baş
2.Yüz
3.Gövde
4.Tüy
5.Renk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar Siyam kediniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Siyam kedilerinin gece görme kabiliyeti iyi değildir.
Masmavi gözleriyle kediler arasında en güzel gözlerden birine sahip olsa da düşük ışıkta görmelerini sağlayan fizyolojik unsurlardan yoksundur. Irkın ilk dönemlerinde birçok Siyam kedisi aslında şaşıydı ve bu sayede sorunu bir ölçüde telafi edebiliyordu. Ancak bu özellik bir kusur olarak görüldü. Bunun sonucunda, seçici üretme yoluyla büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Zayıf görme yeteneği Siyam'ı trafik gibi gece saatlerinin tehlikelerine karşı daha yüksek risk altında bırakacağından tüm bunları bilmek önemlidir. İyi yandan bakılırsa mavi gözlü diğer hayvanların bazılarının aksine işitmeleri hiçbir şekilde etkilenmez.
Siyam kedilerinin gece görme kabiliyeti iyi değildir.
Bunlardan biri de diş etinin iltihaplanması anlamına gelen jinjivittir. Bu hastalık başka diş eti hastalıklarına yol açabilir. Siyam kedileri ayrıca bir bilim insanlarının "FORL" (kedi odontoklastik rezorpsiyon lezyonu) olarak adlandırdığı bir hastalığa da yatkın olabilir. Bu durum, dişin boyun seviyesinden başlayarak kaybolmasıdır. Bazı kediler herhangi bir belirti göstermezken diğerleri salya akıtır ya da çiğnemede zorluk yaşarlar. Teşhisi doğrulamak için intraoral radyografi gerekir. Her halükarda Siyam kedinizin düzenli olarak tam diş muayenesine girmesi önerilir. Dişleri de günlük olarak veya olabildiğince sık bir şekilde fırçalanmalıdır.
Bazı özel şikayetlere de duyarlı olabilir
Siyam kedilerinin "Kolanjiohepatit sendromu" adı verilen hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Bu, genellikle asıl yerinde veya yakınlardaki başka bir organdaki bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu safra kanalı iltihabıdır. Anatomik olarak bu kanal, bağırsak bağlantısını üç organla (pankreas, karaciğer ve küçük bağırsak) paylaşır. Bu nedenle birinde bir sorun olduğunda hepsinin başı belaya girebilir. Siyam aynı zamanda "amiloidoz" olarak adlandırılan bir hastalığa da ırk olarak yatkındır. Çeşitli organ ve dokularda normal işlevlerine müdahale eden, çözünmeyen "fibril" proteinin birikmesi anlamına gelir. Etkilenen başlıca organlar arasında böbrek ve karaciğer bulunur. Bu yüzden Siyam'ınızda herhangi bir solukluk fark ederseniz doğrudan veteriner hekiminize gitmeniz önerilir.
Sağlıklı diyet ile daha sağlıklı kediler
Özel sağlıklı beslenme, Siyam kedisinin sağlık ve güzelliğini korumada temel bir role sahiptir. Mama, hayati fonksiyonlara yardımcı olmak için enerji sağlar. Siyam kedileri için eksiksiz bir beslenme formülü, uyarlanmış bir besin dengesi içermelidir. Kediler bu niteliklerde bir mamayla beslendiklerinde ne eksik ne de fazla olan bir beslenme düzenine sahip olurlar. Eksik veya fazla beslenme, kedinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Kediler ayrıca doğal olarak günde 7 ila 10 kez olmak üzere küçük porsiyonlar yemeye adapte olmuşlardır. Siyam kedinize önerilen günlük mama tanesi miktarını günde bir kez vermeniz, kedinizin kendi tüketimini düzenlemesini sağlar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir... Kedinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Growth
Büyüme, yavru kedinin hayatında önemli bir aşamadır. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve karşılaşmaların yaşandığı bir dönemdir. Yavru Siyam kedisinin enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir kediden çok daha fazladır. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru kedinin büyümesi iki aşamada gerçekleşir:
Oluşum - Doğumdan 4 Aya Kadar
Sütten kesilme, yavru kedinin sıvı besinden -veya anne sütünden- katı mamaya yaptığı geçiştir. Bu süreç, doğal olarak kedilerin 3 ila 6 haftalıkken süt dişlerini düşürdükleri zamana denk gelir. Bu aşamada, yavru kediler henüz çiğneyemezler, bu nedenle yumuşak bir yemek (ıslatılmış mama tanesi veya uyarlanmış yaş mama) sıvı ve katı yiyecekler arasındaki geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Doğumdan 4 ila 12 hafta sonra annenin kolostrumu (ağız sütü adıyla da bilinir) ile yavru kediye aktarılan doğal bağışıklık azalmaya başlarken yavru kedinin kendi bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi olarak adlandırılan bu kritik zaman, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için E vitamini içeren bir antioksidan kompleksi gerektirir. Yavru kediler oldukça yoğun ve son derece hassas bir büyüme döneminden geçerler, ve bu dönemde sindirim bozukluklarına yatkın olurlar. Bu dönemde hem temel büyüme ihtiyacını karşılamak için yeterli enerji hem de olgunlaşmakta olan sindirim sistemini desteklemek için yüksek sindirilebilirliğe sahip proteinler içeren bir diyet gereklidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını güçlendirebilir. Sonuç? Genel olarak iyi dışkı kalitesi. Yavru kedi mamasında, doğru nöro-beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri (EPA-DHA) bulunmalıdır.
Güçlenme ve Uyum - 4 Aydan 12 Aya Kadar
Dördüncü aydan itibaren yavru kedinin büyümesi yavaşlar, bu nedenle yağ oranı düşük bir mama önerilir. Bu, özellikle kedi kısırlaştırıldıktan sonra önemlidir. Yavru kedinin 4 ile 7. aylar arasında dökülen süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakır. Yetişkin dişleri çıktığında, mama tanesinin yavru kediyi çiğnemeye teşvik edebilecek boyutta olması gerekir. Yavru Siyam kedilerinin bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim sistemi yavaş yavaş olgunlaşır; on iki aylık olduğunda ise sindirim becerileri tam olgunluğa erişmiş olur. Kedi bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilir.
Tüm kedilerde olduğu gibi sağlıklı üriner işlevi sürdürmenin yanı sıra yetişkin Siyam kedileri için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Artan yüksek kaliteli protein seviyesi, orta düzeyde yağ içeriği ve yağların sağlıklı metabolizma sürecinde yer alan L-karnitin ilavesi ile yağsız, kaslı bir vücudun korunmasına katkıda bulunmak
İyi sindirilebilen proteinler ve prebiyotikler kullanarak optimal sindirimin desteklenmesi ve bağırsak florasının dengelenmesi
Amino asitler, vitaminler ve omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi hedeflenen besin değerlerinin eklenmesi sayesinde derinin bariyer rolünü güçlendirerek cildinin sağlığını ve sıkı, ipeksi tüylerinin parlaklığını korumaya yardımcı olmak
Uzun, dar ağız ve burun yapılarına göre uyarlanmış bir mama tanesi şekli ve çiğnemeyi tetikleyen bir doku ile iyi bir oral hijyeni destekleyerek aynı zamanda mama tüketim oranını azaltmaya yardımcı olabilir
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilim ile ilgili zorluklar da yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu koruyup besin yetersizliği riskini azaltmak amacıyla temel besin öğelerine sahip ve son derece kolay sindirilebilir mamalar verilmelidir
Yaşla birlikte kediler dişle ilgili daha çok sorun yaşar. Bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabileceğinden gıda alımı azalabilir. Yeterli miktarda yemeye devam etmesi için mama tanesinin şekli, büyüklüğü ve sertliği -yani dokusu- hassaslaşan çeneye uygun olmalıdır
Yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler antioksidan özelliğe sahip olduğundan vücuttaki hücreleri yaşlanmayla ilişkili oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.
Siyam kedinizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
Oldukça enerjik bir kedi olan Siyam kedisi bir yerlere tırmanmayı sever. Bu yüzden kaliteli ve sağlam bir kedi ağacı ile meşgul kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede perdelerinize tırmanmasının (perdeniz varsa) önüne geçebilirsiniz. Siyam kedilerinin bir diğer karakteristik özelliği de oyun oynamaktan keyif almasıdır. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda aktif kalmasını sağlayabileceğiniz yöntemlerden biridir. Bir dizi kedi oyuncağı kediyi meşgul etmeye yardımcı olabilir. Yakalayıp getirme oyunundan bile çok keyif alabilir. Yeterince egzersiz yaptırmanın bir başka yolu da daha önceden bahsi geçen çözümdeki gibi birbirlerini kovalamaktan zevk alacakları için ikinci bir Siyam sahiplenmektir (bu konunun önemi ne kadar belirtilse de azdır).
Siyam ırkının en güzel yanlarından biri de çok az bakım gerektirmesidir. Gerçekten ihtiyaç duyduğu tek şey, ölü tüyleri gidermek için haftada bir kez tarakla hızlı bir şekilde taranmaktır. Siyam kedisinin tüy dökümü de çoğu ırka göre düşüktür. Bir hayli temiz bir ırk olduğundan nadiren yıkanması gerekir. Yine de yılda iki kez bakım uzmanına götürülerek bakım yaptırılması önerilir. Düzenli olarak kulaklarda enfeksiyon olup olmadığını kontrol etmeyi, imkanınız varsa günde bir kez, yoksa haftada en az iki veya üç kez dişlerini fırçalamayı unutmayın.
Son derece zeki bir kedi ırkı olan Siyam kedileri aşırı hızlı öğrenir ve evinizdeki yaşama kısa sürede uyum sağlar. Ancak sahibiyle etkileşime ve güçlü bağ kurma eğilimi nedeniyle bu ırka belirli bir zaman ayırmak şarttır. Kısaca, Siyam kedileri oyun oynamayı çok sevdiğinden kendine bir yoldaş arayan sahiplere çok uygun bir ırktır. Ayrılık anksiyetesi yaşayabileceğinden dışarıda çok zaman geçirecek kişilerin iki kedi alması önerilir. Bu sayede birbirine eşlik edebilirler. Umarız bir yaramazlık yapmazlar. Genel olarak Siyam'ın davranış sorunları minimum düzeydedir.
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Siyam kedileri hakkında her şey
Kesinlikle. Siyam kedisinin en belirgin davranış özelliklerinden biridir. Her anlamda mükemmel yoldaş olur. Ancak aktivite düzeyi ve zekası nedeniyle Siyam kedileri yalnız bırakıldığında ara sıra yaramazlık yapabilir. Bu yüzden kedisiyle zaman geçirebilecek bir sahip, kedi için en iyisidir.
Uzun ömürlü ırklardan biri olan Siyam kedileri ortalama 12 ila 15 yıl yaşayabilir. Bazı kediler 20 yıl hatta daha uzun süre yaşayabilir. Kısacası Siyam kedisi oldukça uzun ömürlü bir kedidir.
Siyam kedinize özel beslenme
Bu konuda ayrıntılı bilgi edinin
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Kedi Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
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