Yavru kediniz ishal oldu. Ne yapmalısınız?

Yavru kedinizin hayatının bir aşamasında kum kabında cıvık kaka bulma ihtimaliniz çok yüksektir. Normal kaka ya da dışkı (aynı şey için farklı isimler), sıkı bir kıvama sahiptir. Dışkı cıvık, yumuşak veya suluysa yavru kediniz ishal olmuş demektir. İshal, sindirim sorunlarının (ve bazen duygusal sorunların) spesifik olmayan bir klinik belirtisidir ve kendi başına bir hastalık değildir.

Peki yavru kediniz ishal olursa ne yapmalısınız? Yavru kedinizin sağlığı çok önemlidir ve veteriner hekiminize danışmayı da içeren erken müdahale ve proaktif bakım ile kısa süre içinde eğlenceli ve sağlıklı hayatına geri dönmesine yardımcı olabilirsiniz.