DENTAL

DENTAL

Kuru / Kedi

Ağız Hassasiyeti Bulunan Yetişkin Kediler için Diyetetik Tam Yem(Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1.5kg

3kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

DİŞ PLAĞI KONTROLÜ

Diş plağı oluşumunu etkili bir şekilde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

FIRÇALAMA ETKİSİ

Mama tanesinin şekli ve boyutu, mamanın düzgün bir şekilde kavranıp çiğnenebilmesini sağlar. Bu, diş plağı birikimini ve tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

TÜY YUMAĞI KOMPLEKSİ

Fisilyum da içeren özel lif karışımı ile yutulan tüylerin dışkıyla atılmasına yardımcı olarak, tüy yumağı oluşumunu kontrol altına almaya yardımcı olur

S/O INDEKS LOGOSU

Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.

VOHC PLAKET LOGOSU

DİŞ TARTARI OLUŞUMUNU KONTROL ETMEYE YARDIMCI OLUR.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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