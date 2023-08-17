DENTAL
Kuru / Kedi
Ağız Hassasiyeti Bulunan Yetişkin Kediler için Diyetetik Tam Yem(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
1.5kg
3kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
DİŞ PLAĞI KONTROLÜ
Diş plağı oluşumunu etkili bir şekilde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
FIRÇALAMA ETKİSİ
Mama tanesinin şekli ve boyutu, mamanın düzgün bir şekilde kavranıp çiğnenebilmesini sağlar. Bu, diş plağı birikimini ve tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
TÜY YUMAĞI KOMPLEKSİ
Fisilyum da içeren özel lif karışımı ile yutulan tüylerin dışkıyla atılmasına yardımcı olarak, tüy yumağı oluşumunu kontrol altına almaya yardımcı olur
S/O INDEKS LOGOSU
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
VOHC PLAKET LOGOSU
DİŞ TARTARI OLUŞUMUNU KONTROL ETMEYE YARDIMCI OLUR.