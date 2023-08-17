RENAL BEEF

RENAL BEEF

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için komple konserve diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

12 x 85g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Böbrek fonksiyonlarını desteklemek ve kedinizin yaşam kalitesini iyileştirmek için düşük fosfor ve yüksek kaliteli proteinler ile formüle edilmiştir.

UYGUN ENERJİ DÜZEYİ

Adapte edilmiş enerji içeriği ile öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.

MÜKEMMEL LEZZET

Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için özel aromatik formül.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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