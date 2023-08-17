RENAL FISH
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için komple konserve diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
12 x 85g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Böbrek fonksiyonlarını desteklemek ve kedinizin yaşam kalitesini iyileştirmek için düşük fosfor ve yüksek kaliteli proteinler ile formüle edilmiştir.
UYGUN ENERJİ DÜZEYİ
Adapte edilmiş enerji içeriği ile, öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için özel aromatik formül.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahıllar, balık ve balık türevleri (%4 balık), bitkisel orjinli türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler. Protein kaynakları: tavuk, domuz, somon.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 190 IU, Demir (3b103): 4 mg, İyot (3b202): 0.36 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.9 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 1.4 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 0.2 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %6.6, Yağ: %6.0, Ham Kül: %1.1, Ham lifler: %1.0, Nem: %80.0, Kalsiyum: %0.14, Fosfor: %0.09, Potasyum: %0.18, Sodyum: %0.08, Magnezyum: %0.016, Klorür: %0.13, Sülfür: %0.13, Vitamin D (toplam): 330.0 IU/kg, Hidroksiprolin: %0.05, esansiyel yağ asitleri (linoleik asit, araşidonik asit): %1.54. İdrarı alkalize edici içerikler: potasyum sitrat, kalsiyum karbonat.
|YETİŞKİN KİLOSU
|ZAYIF
|NORMAL
|AŞIRI KİLOLU
|KEDİNİN KİLOSU (kg)
|gram
|poşet
|gram
|poşet
|gram
|poşet
|1.5
|120
|1+1/2
|100
|1
|80
|1
|2
|150
|2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2.5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|200
|2+1/2
|165
|2
|135
|1+1/2
|3.5
|225
|2+1/2
|185
|2
|150
|2
|4
|245
|3
|205
|2+1/2
|165
|2
|4.5
|265
|3
|225
|2+1/2
|180
|2
|5
|290
|3+1/2
|240
|3
|190
|2
|5.5
|310
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|6
|330
|4
|275
|3
|220
|2+1/2
|6.5
|345
|4
|290
|3+1/2
|230
|2+1/2
|7
|365
|4+1/2
|305
|3+1/2
|245
|3
|7.5
|385
|4+1/2
|320
|4
|255
|3
|8
|400
|4+1/2
|335
|4
|270
|3
|8.5
|420
|5
|350
|4
|280
|3+1/2
|9
|435
|5
|365
|4+1/2
|290
|3+1/2
|9.5
|455
|5+1/2
|380
|4+1/2
|305
|3+1/2
|10
|470
|5+1/2
|395
|4+1/2
|315
|3+1/2