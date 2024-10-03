Fazla kilolu kediler için Kilo Kontrolü

Kedinizin vücut kondisyon skorunu nasıl yorumlayacağınızı bilmek, bir evcil hayvan sahibi olarak çok işinize yarayacak. Bu puan, kedinizin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğunu belirlemenize yardımcı olacak ve veteriner hekiminizle görüşmelerinize yön verebilecektir. Kedinizin vücut kondisyon skorunu değerlendirmeden yalnızca kilosunu tartmak, sağlığı hakkında yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Vücut kondisyon skoru ise kedinizin görünümüne ve hissedilmesine odaklanarak bu konuda ilave bilgiler sunar.