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Fazla kilolu kediler için Kilo Kontrolü

Sağlıklı kilo, kedinizin genel sağlık ve refah düzeyini desteklemek için önemlidir ve kiloyla bağlantılı bazı hastalıkların en başında önlenmesine yardımcı olabilir. Kediniz için doğru diyeti uygulamak, kilo kontrolünün yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olabilir.

Kedilerde fazla kilo sorununu etkileyen faktörler

Aşağıdaki faktörlerin, bazı kedileri, yaşamlarının bir bölümünde fazla kilolu olmaya daha yatkın hale getirebileceğini biliyor muydunuz?

Irk

American Shorthair gibi bazı ırklar, diğer safkan ırklara kıyasla kilo almaya daha yatkındır.

Yaş

Kedinizin yaş aldıkça, enerji seviyesi düşer ve bu da kilo alma ihtimalini artırır.

Cinsiyet

Erkek kediler, kilo almaya dişilere göre daha yatkındır.

Kısırlaştırma

Kedinizin cinsiyet hormonları kısırlaştırmadan etkilenir ve bu da fazla kilo alımını tetikleyebilir.

Ev kedileri

Ev kedileri yeterli fiziksel egzersiz yapma veya oyun oynama fırsatı elde edemeyebilir ve bu durum kilo almalarına katkıda bulunabilir.

Aşırı besleme

Kedinize tavsiye edilen miktardan fazla mama yedirmek ve günlük beslenme planının dışında ödüller vermek, kilo almasına yol açabilir.

Kedinizin vücut kondisyon skorunu öğrenin

Kedinizin vücut kondisyon skorunu nasıl yorumlayacağınızı bilmek, bir evcil hayvan sahibi olarak çok işinize yarayacak. Bu puan, kedinizin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğunu belirlemenize yardımcı olacak ve veteriner hekiminizle görüşmelerinize yön verebilecektir. Kedinizin vücut kondisyon skorunu değerlendirmeden yalnızca kilosunu tartmak, sağlığı hakkında yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Vücut kondisyon skoru ise kedinizin görünümüne ve hissedilmesine odaklanarak bu konuda ilave bilgiler sunar.

Kedi vücut kondisyon skoru kılavuzu

Beslenme kedinizin kilosunu nasıl destekleyebilir

Mesele kedinizin sağlıklı kilosuna ulaşması ve bunu koruması olduğunda, dengeli beslenmesağlamanız son derece önemlidir. Halihazırda verdiğiniz mamanın porsiyonunu kısıtlamak yerine kedinize hedef besin ögelerini içeren özel bir diyet uygulamak, vücudunu desteklemeye yardımcı olacaktır.

Veteriner hekiminiz, kedinizin enerji ihtiyacına ve mevcut kilosuna göre dengeli bir beslenme belirleyebilecek ve günlük beslenme miktarı konusunda tavsiyelerde bulunabilecektir.

Kedilerde sağlıklı kiloyu korumak için dört temel adım

Araştırmalar ideal kilonun kedilerin ömrünü uzatmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada elde edilen sonuçlar, obez kedilerin ömrünün ideal vücut kondisyon skoruna sahip kedilere kıyasla 1,9 yıl daha kısa olabileceğini ortaya koymaktadır.1 

Kedinizin kilosunu nasıl kontrol edebileceğinizi anlamak kolaydır ve aşağıdaki dört adımı içerir. 

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Şekil

Vücut kondisyon skoru, kedinizin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğuna karar vermenize yardımcı olur. Böyle bir durumda, kedinizi veteriner hekime götürmelisiniz. Vücut kondisyon skorunun neden kullanıldığını ve kedinizin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğunu nasıl anlayacağınızı öğrenin.

Sağlıklı Form
Cat being assessed by a vet
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Aktivite

Egzersiz, kedinizin sağlıklı kilosunu koruması açısından büyük önem taşır ancak kedinizin ne kadar egzersiz yaptığını anlamanız zor olabilir. Egzersiz ihtiyacı kedinizin yaşına, kilosuna, ırkına ve sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir.

Sağlıklı Aktivite
Cat playing with a tunnel
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Porsiyonlama

Kedilerin gerçekte olduğundan daha fazla besine ihtiyaç duyduğu şeklinde yaygın bir yanlış kavram mevcuttur. Bu kavram, kedilerin aşırı beslenmesine ve bunun sonucunda aşırı kilo alımından kaynaklanan sağlık sorunları yaşamalarına neden olabilir. Porsiyon büyüklüğü ve kedinizin beslenme alışkanlıklarının kilosu üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinin.

Healthy Portioning
Cat eating from metal bowl
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Büyüme

Yavru kediniz büyüyüp geliştikçe, gereksiz kilo alımından kaçınmak için iyi alışkanlıklar ve davranışlar geliştirmek ve bunları sürdürmek önem kazanır.

 
Sağlıklı Büyüme
Kitten sitting down

Satiety Support Nedir?

Eğer kediniz fazla kiloluysa, veteriner hekiminiz uygun bir kilo kontrolü programı önerebilecektir. Bu program, kedinizin kilo kontrolüne yönelik bir diyetle beslenmesini gerektirebilir. Veteriner hekiminize uygun diyetleri danışın ve bir kilo kontrolü diyetinin uygun olup olmadığını belirleyin.

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Doğal lif kaynağı

Royal Canin'in Kilo Kontrolü diyetleri yüksek doğal lif içeriğiyle kedinizin öğünler arasında tok kalmasına yardımcı olur.

Eklem sağlığını destekler

Royal Canin'in Kilo Kontrolü diyetlerinin içeriğinde bulunan glukozamin, kondroitin ve balık yağından elde edilen omega-3 yağ asitleri gibi temel besin ögeleri, kedilerin eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

Yüksek protein içeriği

Kediniz kilo verirken kas kütlesinden ve gücünden ödün vermek zorunda kalmamalı. Bu nedenle, Royal Canin'in Kilo Kontrolü diyetleri yüksek protein içeriğine sahiptir.

Yalvarma davranışı kontrolünde etkili

Bir klinik deneyde, Royal Canin Kilo Kontrolü kuru diyetle beslenen kedilerin %82’sinde yalvarmanın kontrol altına alındığı belirlendi. Serideki ürünler tokluk hissini desteklediği için, kedilerde yalvarma davranışı ve gün içerisinde spontane yemek yeme ihtiyacı azalır.

Yaş ve kuru mama seçenekleri

Aynı zamanda yaş mama olarak da satışa sunulur ve Satiety Support Weight Management Thin Slices in Gravy, yaş mamayı tercih eden kediler için idealdir. Yaş mama, güvenli kilo kaybını desteklerken sıvı alımını da artıracaktır.

Evcil hayvan sahipleri Kilo Kontrolü diyetleri hakkında ne düşünüyor?

Kilo Kontrolü diyetlerinin diğer evcil hayvan sahipleri için nasıl bir sonuç verdiğini ve kediniz için ne kadar faydalı olabileceğini keşfedin.

Alyssa, Pippa adlı kısır dişi kedinin sahibidir.

"Royal Canin Kilo Kontrolü diyet son derece lezzetli ve kedim iyi tolerans gösterdi. Beslemeye gittiğimde muazzam bir heyecan yaşıyor ve bu diyetle beslendiğinde öğünler arasında ağlamıyor ve miyavlamıyor. Bu diyeti seçmemin nedeni evcil hayvanlarımın mamalarını her zaman severek yemeleriydi ve Royal Canin’in kaliteli diyetler sunmasına bayılıyorum".

Brittany, Meeko adlı kısır erkek kedinin sahibidir.

"Meeko ev kedisi ve zaman içerisinde kilosu arttı. Sadece kilo vermekle kalmayıp aynı zamanda tok kalmasını sağlama ümidiyle Royal Canin Kilo Kontrolü diyetine geçtik. En kilolu olduğu dönemde 5 kilogramın üzerindeydi ve sağlıklı kilosu olan 4 kilograma inmeyi başardı. Kilo Kontrolü sayesinde, tok kalıyor ve gecenin bir yarısında mama için ağlamıyor. Bu diyetten gerçekten çok memnun görünüyor."

Kilo Kontrolü serisindeki ürünler

Royal Canin Kilo Kontrolü serisinde üç farklı kategori olduğunu biliyor muydunuz? Kedinizin kilo verme konusunda kaydettiği aşamaya ve beslenme ihtiyaçlarına bağlı olarak, veteriner hekiminiz uygun diyeti tavsiye edebilecektir. Weight Care, Satiety Support veya Weight Control seçeneklerinden hangisinin kedinize uygun olduğunu veteriner hekiminize danışın.

Weight Care Serisi

Vücut kondisyon skoru 4, 5 veya 6 olan kedilerin sağlıklı kiloya ulaşması ve koruması için en uygun seçenektir. Weight Care serisi, kilo almaya yatkın yetişkin kedilere dengeli bir beslenme imkanı sunar ve kedilerin tokluk hissini destekleyen ideal lif karışımıyla ilave kilo alımını sınırlandırmaya yardımcı olur.
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Satiety Support Serisi

Vücut kondisyon skoru 7, 8 veya 9 olan kediler için özel olarak hazırlanan Satiety Support serisi, içeriğindeki benzersiz lif karışımıyla kilo verme sürecinde kedinizin öğünler arasında tok kalmasına yardımcı olur. Yalnızca veteriner hekimler aracılığıyla satışa sunulan Satiety Support serisi fazla kilolu yetişkin kedilerin kilo vermesine, yalvarma davranışlarının kontrol altına alınmasına ve kilo verme sırasında temel beslenmeihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Satiety Support serisindeki ürünleri kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız.
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Weight Control Serisi

Weight Control serisi, kısırlaştırılan ve kilo alma eğilimi gösteren yetişkin kediler için uygundur. Yüksek protein ve lif içeriğiyle formüle edilen Weight Control serisi, tokluk hissini destekler ve yetişkin kedilerin kısırlaştırma sonrasında ideal kiloda kalmasına yardımcı olur. Weight Control serisindeki bazı ürünler yalnızca veteriner hekimler aracılığıyla satışa sunulduğundan kullanım öncesinde veteriner hekiminize danışmanız önerilir.
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Referanslar

1 Teng KT et al. Strong associations of 9-point body condition scoring with survival and life span in cats. J Feline Med Surg 2018; 20: 1110-1118. 