Fazla kilolu kediler için Kilo Kontrolü
Kedilerde fazla kilo sorununu etkileyen faktörler
Aşağıdaki faktörlerin, bazı kedileri, yaşamlarının bir bölümünde fazla kilolu olmaya daha yatkın hale getirebileceğini biliyor muydunuz?
Irk
Yaş
Cinsiyet
Kısırlaştırma
Kedinizin cinsiyet hormonları kısırlaştırmadan etkilenir ve bu da fazla kilo alımını tetikleyebilir.
Ev kedileri
Ev kedileri yeterli fiziksel egzersiz yapma veya oyun oynama fırsatı elde edemeyebilir ve bu durum kilo almalarına katkıda bulunabilir.
Aşırı besleme
Kedinize tavsiye edilen miktardan fazla mama yedirmek ve günlük beslenme planının dışında ödüller vermek, kilo almasına yol açabilir.
Kedinizin vücut kondisyon skorunu öğrenin
Kedinizin vücut kondisyon skorunu nasıl yorumlayacağınızı bilmek, bir evcil hayvan sahibi olarak çok işinize yarayacak. Bu puan, kedinizin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğunu belirlemenize yardımcı olacak ve veteriner hekiminizle görüşmelerinize yön verebilecektir. Kedinizin vücut kondisyon skorunu değerlendirmeden yalnızca kilosunu tartmak, sağlığı hakkında yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Vücut kondisyon skoru ise kedinizin görünümüne ve hissedilmesine odaklanarak bu konuda ilave bilgiler sunar.
Beslenme kedinizin kilosunu nasıl destekleyebilir
Veteriner hekiminiz, kedinizin enerji ihtiyacına ve mevcut kilosuna göre dengeli bir beslenme belirleyebilecek ve günlük beslenme miktarı konusunda tavsiyelerde bulunabilecektir.
Kedilerde sağlıklı kiloyu korumak için dört temel adım
Araştırmalar ideal kilonun kedilerin ömrünü uzatmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada elde edilen sonuçlar, obez kedilerin ömrünün ideal vücut kondisyon skoruna sahip kedilere kıyasla 1,9 yıl daha kısa olabileceğini ortaya koymaktadır.1
Kedinizin kilosunu nasıl kontrol edebileceğinizi anlamak kolaydır ve aşağıdaki dört adımı içerir.
Şekil
Vücut kondisyon skoru, kedinizin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğuna karar vermenize yardımcı olur. Böyle bir durumda, kedinizi veteriner hekime götürmelisiniz. Vücut kondisyon skorunun neden kullanıldığını ve kedinizin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğunu nasıl anlayacağınızı öğrenin.
Aktivite
Egzersiz, kedinizin sağlıklı kilosunu koruması açısından büyük önem taşır ancak kedinizin ne kadar egzersiz yaptığını anlamanız zor olabilir. Egzersiz ihtiyacı kedinizin yaşına, kilosuna, ırkına ve sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir.
Porsiyonlama
Kedilerin gerçekte olduğundan daha fazla besine ihtiyaç duyduğu şeklinde yaygın bir yanlış kavram mevcuttur. Bu kavram, kedilerin aşırı beslenmesine ve bunun sonucunda aşırı kilo alımından kaynaklanan sağlık sorunları yaşamalarına neden olabilir. Porsiyon büyüklüğü ve kedinizin beslenme alışkanlıklarının kilosu üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinin.
Büyüme
Yavru kediniz büyüyüp geliştikçe, gereksiz kilo alımından kaçınmak için iyi alışkanlıklar ve davranışlar geliştirmek ve bunları sürdürmek önem kazanır.
Satiety Support Nedir?
Eğer kediniz fazla kiloluysa, veteriner hekiminiz uygun bir kilo kontrolü programı önerebilecektir. Bu program, kedinizin kilo kontrolüne yönelik bir diyetle beslenmesini gerektirebilir. Veteriner hekiminize uygun diyetleri danışın ve bir kilo kontrolü diyetinin uygun olup olmadığını belirleyin.
Doğal lif kaynağı
Eklem sağlığını destekler
Yüksek protein içeriği
Yalvarma davranışı kontrolünde etkili
Yaş ve kuru mama seçenekleri
Evcil hayvan sahipleri Kilo Kontrolü diyetleri hakkında ne düşünüyor?
Kilo Kontrolü diyetlerinin diğer evcil hayvan sahipleri için nasıl bir sonuç verdiğini ve kediniz için ne kadar faydalı olabileceğini keşfedin.
Alyssa, Pippa adlı kısır dişi kedinin sahibidir.
"Royal Canin Kilo Kontrolü diyet son derece lezzetli ve kedim iyi tolerans gösterdi. Beslemeye gittiğimde muazzam bir heyecan yaşıyor ve bu diyetle beslendiğinde öğünler arasında ağlamıyor ve miyavlamıyor. Bu diyeti seçmemin nedeni evcil hayvanlarımın mamalarını her zaman severek yemeleriydi ve Royal Canin’in kaliteli diyetler sunmasına bayılıyorum".
Brittany, Meeko adlı kısır erkek kedinin sahibidir.
"Meeko ev kedisi ve zaman içerisinde kilosu arttı. Sadece kilo vermekle kalmayıp aynı zamanda tok kalmasını sağlama ümidiyle Royal Canin Kilo Kontrolü diyetine geçtik. En kilolu olduğu dönemde 5 kilogramın üzerindeydi ve sağlıklı kilosu olan 4 kilograma inmeyi başardı. Kilo Kontrolü sayesinde, tok kalıyor ve gecenin bir yarısında mama için ağlamıyor. Bu diyetten gerçekten çok memnun görünüyor."
Kilo Kontrolü serisindeki ürünler
Royal Canin Kilo Kontrolü serisinde üç farklı kategori olduğunu biliyor muydunuz? Kedinizin kilo verme konusunda kaydettiği aşamaya ve beslenme ihtiyaçlarına bağlı olarak, veteriner hekiminiz uygun diyeti tavsiye edebilecektir. Weight Care, Satiety Support veya Weight Control seçeneklerinden hangisinin kedinize uygun olduğunu veteriner hekiminize danışın.
Weight Care Serisi
Satiety Support Serisi
Weight Control Serisi
Referanslar
1 Teng KT et al. Strong associations of 9-point body condition scoring with survival and life span in cats. J Feline Med Surg 2018; 20: 1110-1118.