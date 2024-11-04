Düzenli interaktif oyun, kedinizin fiziksel sağlığı için gereklidir ve zihinsel uyarım da sağlar. Onu kovalama, atlama ve avlanma davranışlarını gerçekleştirmeye ve enerjisini olumlu bir şekilde harcamaya teşvik eden oyuncaklar kullanın. Ucunda tüy veya ip olan sopalar ya da lazer kalemleri gibi interaktif oyuncaklar, kediler için harika seçeneklerdir.

Duyusal uyarım sağlamak için ona kedi otu sürülmüş oyuncaklar da verebilirsiniz. Oyuncaklar sürekli etrafta durursa kediler ilgilerini hızla kaybedebilirler, bu nedenle oyuncakları düzenli olarak değiştirin.