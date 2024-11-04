İç mekân kedileri için rehberimiz
Ev kedilerinin hayatlarının kısıtlandığını düşünebilirsiniz. Ancak dışarıdaki insanlar veya diğer hayvanlarla temas kurmasalar da bu durum arkadaşlarınızla ve evcil hayvanlarıyla tanışmalarına engel değildir! Ayrıca evcil hayvan ve sahibi arasında çok özel bir ilişki kurulmasına da olanak verir. Bir kedi sahiplenmek ve evde mutlu olmasına yardımcı olmak istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken şeyler vardır.
Onun esas insanı siz olacaksınız, bu nedenle evde çok zaman geçirirseniz onun için ideal koşulu sağlamış olursunuz. İç mekân ve ev kedileri, mutlu olmak için onlara gereken düzeyde eşlik edebilecek birine ihtiyaç duyarlar. Bir ev kedisiyle ya da kedileriyle yaşamanın bir diğer avantajı da dışarıdaki tehlikelere maruz kalmamalarıdır. Örneğin kalabalık yollar kazalara veya yaralanmalara yol açabilir. Diğer kedilerle etkileşime geçmeleri, hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Ev kedinize bakarken çözmeniz gereken en büyük zorluklardan biri, fiziksel aktivitesini takip etmek ve can sıkıntısını önlemektir.
Müstakbel kediniz mutlu bir hayat sürmeyi hak ediyor! İşte ev kedilerinin sizinle birlikte aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacak bazı ipuçları.
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Ev kedileri gelişmek için neye ihtiyaç duyar?
Kedinizi içeride tutmak için pek çok nedeniniz var. Ama evdeki hayatın bir noktada sıkıcı hâle gelebileceğini unutmamalısınız. Kedinizin ihtiyaçlarını bilmeniz, zihin sağlığını desteklemenize yardımcı olabilir.
Ev kedilerinin bakımı; egzersiz, zihinsel uyarım ve sosyal etkileşimin bir kombinasyonunu içerir. İdeal olarak siz veya ev halkının başka bir üyesi evde uygun miktarda zaman geçirmelidir. Canı sıkılan kediler stresli veya endişeli hâle gelebilir. Yeterli aktivite yapmazlarsa fazla kilo da alabilirler.
İşte ev kedinizin ihtiyaçlarını karşılamak için dört temel fikirden oluşan bir liste:
Güvenlik bölgesi: Kediler için evdeki yaygın tehlikeler
Zambak ve nergis gibi bazı çiçekler ve bitkiler, kediler için zehirlidir. Eve yeni bir bitki getirmeden önce, evcil hayvanınız için tehlikeli ya da ölümcül olup olmadığını kontrol edin.
Kedinizi bir elektrik kablosunu çiğnerken yakalamak istemezsiniz çünkü elektrik çarpma riski çok yüksektir. Kablolarınızın her zaman korumaya alındığından veya güvenli bir şekilde saklandığından emin olun.
Bazı yiyecekler kediler için zehirlidir. Bu yiyeceklerden en bilineni çikolatadır ancak kediler için zehirli olan yiyecekler listesinde soğan, sarımsak ve üzüm de bulunmaktadır. Et kemikleri zehirli olmasa da kediniz veya yavru kediniz için tehlikelidir çünkü iç organlarına çok fazla hasar verebilirler. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun kemikten kaçınılmalıdır.
Kediler, yüksektekiler de dâhil olmak üzere ulaşılması zor yerlerin üzerine çıkabildikleri veya içine girebildikleri için ilaç dolaplarının kilitli olduğundan ya da iyi kapatıldığından emin olun. İlaçları dışarıda tutuyorsanız kedinizin onları açamayacağından emin olun.
Ev temizlik ürünleri, kediniz için zehirlidir. Yere dökülen herhangi bir madde hemen temizlenmeli ve ürünler ulaşılamayacak yerlerde saklanmalıdır.
Lastik bantlar kediler için oyuncak gibidir ama birini yutmaları hâlinde bağırsak hasarı nedeniyle ameliyat olmaları veya hastanede kalmaları gerekebilir. Aynı şey ip için de geçerlidir.
Mutluluk mırlamaları: Ev kedinizin bakımı
Bakım, evcil hayvanınızla kaliteli zaman geçirmenin harika bir yoludur.
Kedinizin tüylerini taramanız, kıtık oluşumunun önlenmesine yardımcı olur- hatta bir memnuniyet mırlaması duymanızı da sağlayabilir!
Tırnaklarını düzenli olarak kesmeniz de önemlidir. Kedinizin tırnaklarını nasıl keseceğinizi öğrenmeniz zor olabilir ama her şey tırnak kesimiyle ilgili doğru tekniği bulmanıza bağlıdır. Ne kadar erken başlarsanız o kadar kolay olur çünkü kediler zamanla alışırlar. Nazik bir ses tonuyla onu bol bol övmeniz ve cesaretlendirmeniz de yardımcı olabilir.
Orta uzunlukta veya uzun tüylü bir kediniz varsa onu ara sıra yıkayabilir veya bir bezle silebilirsiniz. Sakın suya bayıldıklarını düşünmeyin. Özellikle yavru bir kediyse yavaş yavaş kedi banyosu deneyimine alıştırabilirsiniz.
Kedinizin kulaklarını sadece temizlemek için değil, varsa tahriş veya enfeksiyon belirtilerini görmek için de düzenli olarak kontrol edin.
Kedinizin veya yavru kedinizin kulaklarınızı nasıl temizleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Temiz tutmak: Ev kedisi hijyeni
- Yatağını ara sıra temizleyin ancak tanıdık ve güvenli bir ortam olduğunu bilmesi için kedinizin kendi kokusu ile mükemmel hijyen arasında doğru dengeyi bulduğunuzdan emin olun.
- Yiyecek ve su kaplarını temiz tutun.
- Kediler, kirli veya kokulu kum kaplarını sevmezler. Tuvaletlerini temiz tutmazsanız işlerini başka bir yerde görebilirler.
- Evler zaten toz kapanlarıdır. Buna bir de kedi tüylerini eklediğinizde evinizi haftada birkaç kez süpürmeniz gerekecektir.
- Lastik eldivenler yeni en iyi arkadaşınızdır. Mobilyalardan ve kumaşlardan kedi tüylerini temizlemek konusunda çok kullanışlıdırlar.
- Hava temizleyiciler veya filtrelerle havayı mümkün olduğunca temiz tutun. Bu, koku ve toz kontrolünün yanı sıra alerjenlerin minimumda tutulmasına da yardımcı olur.
Sağlıklı; iyi beslenen ve sıvı ihtiyacı karşılanan kediler: Ev kedilerinin uygun şekilde beslenmesi
Ev kedinizin yediği yiyecekleri takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Optimum bir mama ve beslenme rutini, onu sağlıklı tutmanıza yardımcı olurken düzenli aktivite, formunu korumasını destekler.
İşte ev kedinizin diyeti için beş önemli ipucu:
1. Ev kedileri için en sağlıklı mamayı bulun. Mamanın protein ve lif içeriği yüksek olmalıdır.
2. Mama porsiyonlarını kontrol altında tutun. Aşırı yemeyi engellemek için yemek zamanlarını günün çeşitli saatlerine bölün.
3. Karışık beslemeyi deneyin. Bazen ıslak bazen kuru mama vermek, yemekleri onun için daha heyecan verici ve çeşitli hâle getirebilir.
4. Kediler çok fazla su içmezler, bu nedenle kedinizin yeterince sıvı alması için ıslak mama harika bir yöntemdir. Elbette her zaman içme suyunu da hazır bulundurmalısınız. Kronik dehidrasyon, idrar yolu veya böbrek sorunlarına yol açabilir.
5. Yukarıda bahsetmiştik ancak mama bulmacaları kedinizin gün boyunca gereksiz yere mama yemesini önleyebilir. Aktivite ile birlikte zihinsel uyarım, yemek zamanlarını kediniz için pozitif anlamda biraz daha zorlu hâle getirmenin harika bir yoludur.
Kediniz dengeli bir beslenmenin yanı sıra taze ve temiz suya da her zaman kolayca erişebilmelidir.
Ev kedileri için sağlık: Temel bilgiler
Dışarıya çıkmaması, kediniz için bulaşıcı hastalık riskini azaltabilir ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Kedinizin herhangi bir hastalık belirtisi göstermesine karşı dikkatli olmalısınız.
Diğer kediler gibi ev kedilerinin de düzenli kontrollere ve aşılara ihtiyacı vardır. Pire ve parazit tedavileri için veteriner hekiminizle konuşabilirsiniz. Parazitlerin kedinize bulaşmasını önlemenin en iyi yolu budur. İstenmeyen bir durum olursa da panik yapmayın, kedinizin iyileşmesine yardımcı olacak parazit ilaçları mevcuttur.
Kedinizin diş bakımını ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa süre içinde bir diş temizleme rutini oluşturun ve ağzını düzenli olarak kontrol edin. Ev kedinizin ağız hijyenini ihmal etmeniz, sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Bunlar, ağız kokusu ve diş eti iltihabından böbrek hasarı ve diş çürümesi gibi daha ciddi durumlara kadar uzanabilir.
Son olarak, kedinizin zihin sağlığına yardımcı olma konusunda birkaç bilgi vermek istiyoruz. Ev kedilerinin canı sıkılabilir, bu da strese neden olabilir. Doğru miktarda sevgi, ilgi ve zihinsel uyarım, kedinizin fiziksel ve zihinsel sağlığında önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca dinlenme zamanları için sakin, stresten uzak bölgeler sağlamak da iyi bir fikirdir.
Kilosuna dikkat edin: Ev kedilerinde obezitenin önlenmesi
Daha sakin bir yaşam tarzı, ev kedinizi tembelliğe alışmaya teşvik edebilir. Stres, aşırı yemeye yol açabilir. Elinizde veya kucağınızda aşırı kilolu bir kediyle karşılaşmamak için her iki durumdan da kaçınmalısınız.
Aşırı kilolu kedilerin diyabet, idrar hastalıkları ve artrit gibi bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimali daha yüksektir.
Ev kedinizin kilo vermesine nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Ev kedinize nasıl egzersiz yaptırabileceğinize ve kilosunu nasıl kontrol altında tutabileceğinize ilişkin zaten birkaç fikir edinmiş olmalısınız. Her şey, egzersizin artırılmasına ve yeme alışkanlıklarının değiştirilmesine bağlıdır. Başarının uzun vadeli olmasını sağlamak için bu konuda danışacağınız en iyi kişi veteriner hekiminiz olacaktır.
Oyuncaklar ve oyunlar, eğlence gibi görünen egzersizler oldukları için dört ayaklı aile üyenizi egzersiz yapmaya motive etmenizde faydalı olacaktır. Favori oyuncaklarını mutlaka düzenli olarak değiştirin. Kediler akıllıdır, bu nedenle de kolayca sıkılırlar.
Kararlılık, sabır ve teşvik ile ev kediniz sağlıklı kilosuna geri dönebilir. Bu da yaşam kalitesi ve mutluluğu üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.
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