Ev kedilerinin hayatlarının kısıtlandığını düşünebilirsiniz. Ancak dışarıdaki insanlar veya diğer hayvanlarla temas kurmasalar da bu durum arkadaşlarınızla ve evcil hayvanlarıyla tanışmalarına engel değildir! Ayrıca evcil hayvan ve sahibi arasında çok özel bir ilişki kurulmasına da olanak verir. Bir kedi sahiplenmek ve evde mutlu olmasına yardımcı olmak istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken şeyler vardır.

Onun esas insanı siz olacaksınız, bu nedenle evde çok zaman geçirirseniz onun için ideal koşulu sağlamış olursunuz. İç mekân ve ev kedileri, mutlu olmak için onlara gereken düzeyde eşlik edebilecek birine ihtiyaç duyarlar. Bir ev kedisiyle ya da kedileriyle yaşamanın bir diğer avantajı da dışarıdaki tehlikelere maruz kalmamalarıdır. Örneğin kalabalık yollar kazalara veya yaralanmalara yol açabilir. Diğer kedilerle etkileşime geçmeleri, hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Ev kedinize bakarken çözmeniz gereken en büyük zorluklardan biri, fiziksel aktivitesini takip etmek ve can sıkıntısını önlemektir.

Müstakbel kediniz mutlu bir hayat sürmeyi hak ediyor! İşte ev kedilerinin sizinle birlikte aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacak bazı ipuçları.