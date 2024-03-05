Biraz Bulldog'lardan bahsedelim
Arkadaş canlısı ve uyumlu bir karaktere sahip olan, ayrıca kendine has yüzüne de pek çok kişinin hayran olduğu Bulldog, dünya çapında çok sevilen bir ırktır. O iri hantal, gövdelerinin, çıkık dişlerinin ve tombul gerdanlarının tatlılığına direnmek imkânsız gibidir. Bulldog'lar 25 kilograma kadar çıkabilir, ancak bel ölçüleri onları her zaman daha ağırmış gibi gösterir. Çok sayıda reklamda görülen ve sert görünümlerinden dolayı çeşitli üniversitelerde maskot olarak da kullanılan bu ırk, aslında oldukça yufka yüreklidir. Evde -ya da sahiplerinin gittiği herhangi bir yerde- takılmak onlara uyar.
Resmi adı: Bulldog
Diğer adları: English Bulldog, Old English Bulldog, British Bulldog
Kökeni: Britanya
Salya akıtma eğilimi5 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi3 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Sıcak hava?1 out of 5
Soğuk hava?1 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|36 - 38 cm
|66 - 69 cm
|Kilo
|Kilo
|25 - 30 kg
|23 - 25 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 12 ay
|1 ila 7 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|7 ila 10 yıl
|10 yaşından itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Bulldog'u tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Asil, uysal ve yaşam boyu harika arkadaşlar olan Bulldog'ların, bahsedebileceğimiz çok fazla iyi özelliği vardır. Yoğun bir sadakate sahip harika aile köpekleridir, ve en basit jest ile kolayca memnun olurlar- karşılığında da sizi memnun etmek isterler! Bazılarının düşündüğünün aksine, Bulldog'lar hiç de tembel değildir; onların iri yarı yapıları, onlarca yıllık üretim biçimlerinden -ve aslen bir spor köpeği olarak kullanılmış olmalarından- gelmektedir. Zaten artık vücudunu sevmek moda, duymadınız mı?
Kürkleri de her zaman çok sevilmiştir! Bulldog'ların pürüzsüz, kısa tüyleri vardır- bej ve beyaz renkte olup üzerinde yer yer siyah veya beyaz yamalar bulunur, bazen de siyah - kahverengi karışık renklerde olabilir. Ayrıca hazır olun... Bulldog'lar çok az tüy döker!
Bulldog'ların çok sert bir görünüşe sahip olmalarına rağmen aslında çok tatlı arkadaşlar olmaları ironiktir. Onları huysuzlandıran tek bir şey vardır: azarlanma. Öyle ki, onlara haksız yere kızdığınızı düşünürlerse sizi bir süre görmezden gelebilirler.
Bulldog'lar cesur bir mizaca sahiptir. Hatta biraz fazla cesur oldukları söylenebilir zira bazen diğer köpeklere hükmetme eğilimindedirler. Endişelenmeyin: Bu sadece rekabetçi olmaktan kaynaklanır. Bulldog'lar, herkesle kolayca sosyalleşebilir ve her gün birkaç kısa yürüyüş onları memnun etmeye yetecektir. Bir egzersiz notu: Bulldog'ların vücutları uzun süreli aktiviteler veya yüzmek için uygun değildir. Tıknaz yapıları su üzerinde kalmalarını sağlamayacaktır ve uzun mesafelere de uygun değildir.
Bulldog ırkı için en büyük sağlık sorunu, yüz ve burun deliklerinin düz yapısı nedeniyle gerektiği şekilde soluyamamaktır. Brakiosefalik ırk olarak bilinen Bulldog'lar'ın kısa ağız burun yapıları ve yetersiz solunum yolları olduğundan çok sıcak veya soğuk havalardan kaçınılması gerekmektedir. Aritmi veya düzensiz kalp atışı gibi kalp sorunları da olabilir. Bulldog'unuzun sağlığını yakından izlemek için veteriner hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin. Ayrıca köpeğinizi sorumlu bir yetiştiriciden almayı unutmayın.
Bulldog'lar hakkında 2 bilgi
1. (Bakım gerektiren) Büyüleyici bir yüz
Bulldog'larınızın yüzlerinin etrafındaki deri kıvrımları son derece çekici olsa da aralarda nem ve hatta yiyecek birikmediğinden emin olmak için sık sık silinmeleri gerekir. Mümkün olduğunca sık olarak temizlemek üzere temiz bir kuru bez kullanın.
2. Bazen boyut önemlidir
Bully'lerin iri yarı köpekler olması, onları evde kaldırırken ya da araca bindirip indirirken dikkate alınması gereken bir faktördür. Toplu vücutları bir kişi için fazla ağır olabilir. Gereksiz kilo alımını önlemek için günlük beslenmelerine çok dikkat edin.
Irkın geçmişi
Bulldog ırkının kökeni 13. yüzyıl İngiltere'sine, köpeklerin boğalara saldırtıldığı -artık yasa dışı olan- bir aktiviteye uzanır. (Adlarında "boğa" anlamına gelen "bull" kelimesinin yer almasının sebebi de budur.) O zamanlar bu ırkın atası olan daha iri yarı, daha büyük çeneli köpekler bir boğanın üzerine salınır, onu yere indirmeye çalışırlardı. Neyse ki, İngiltere 1835'te bu sporu yasakladı.
İngiliz kültürüyle olan uzun süreli ilişkilerinden dolayı, ırk ülkede artık neredeyse ulusal bir simge olarak görülmektedir. Irk, Amerika Birleşik Devletleri'nde de sevilmiş ve görünüşte sert halinin etkisiyle bazı önemli kurumların maskotu olarak kullanılmıştır: Yale Üniversitesi, sempatik bir yaklaşımla Bulldog'u "Yakışıklı Dan" olarak adlandırıp tüm spor takımları için bir maskot haline getirmiş, Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri ise I. Dünya Savaşı'ndan sonra ırkı maskotları olarak benimsemiştir. Yetiştiriciler ise, Bulldog'un karakterini bugün bildiğimiz haline -yani cana yakın gerçek bir arkadaşa- dönüştürmeye devam etmişlerdir.
Amerika Bulldog Kulübü 1890'da kurulmuş ve ırk, son yedi yılda Amerikan Köpek Kulübü'nün en popüler beş türü arasında yer almıştır.
Baştan kuyruğa
Bulldog'ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kürk
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa, işte Bulldog'unuz hakkında bazı ilginç gerçekler
Bu düz yüz, endişe kaynağı olabilir
Bulldog'ların en çekici özelliği, aynı zamanda en tehlikelisi olabilir: Brakiosefalik sendrom olarak adlandırılan, düzleşmiş bir burun ve burun delikleri ile karakterize edilen yüz yapıları nedeniyle solunum problemlerine eğilimlidirler. Özellikle sıcak veya çok soğuk havalarda veya egzersiz seansları çok yorucu olduğunda nefes alma zorlukları yaygın olabilir. Düz yüz yapıları, cerrahi operasyonlar için yapılacak anestezi işlemlerinde sorun çıkmasına da sebep olabilir. Bulldog'lar; uygun havalandırmaya sahip olan, ve gerekiyorsa klima da bulunan bir alanda rahat ederler.
Bulldog'lar koşmayı severler. Fazla uzağa olmamak kaydıyla!
Cüsseli olmalarına rağmen, Bulldog'lar çeviklik eğitimini seven ve bunu yaparken eğlenen köpeklerdir. Rekabetin dünyanın uzun bacaklı köpeklerine mahsus olduğunu düşünmeyin: Bulldog'ların rekabetçi ruhu, yeteneklerini sınayan her şeye her zaman hazır oldukları anlamına gelir. Irk hızlı koşabilir, ancak uzun mesafeler katedemez. Herhangi bir köpek için hayati önem taşıyan fiziksel aktivite, tıknaz vücudu en fazla 22 kilograma kadar çıkabilen ancak yine de formda kalması gereken Bulldog ırkı için özellikle önemlidir.
Hassas kalpli bir ırk
Bulldog ırkının düzensiz kalp atışı olarak da bilinen aritmiye yatkınlığı olabilir. Bu durum nadiren de olsa ortaya çıkabilir ve fark edilmediğinde bayılmayla sonuçlanabilir. Bulldog'lar ayrıca konjenital (doğumda mevcut olan) bir kalp bozukluğu olan Fallot tetralojisine de yatkındırlar. Bulldog'unuza doğru teşhis konulabilmesi için veteriner hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeniz önemlidir. Doğru tedavi, ortaya çıkmaları halinde her iki problem için de köpeğinize yardımcı olacaktır.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Bulldog için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fiziksel durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Her zaman taze ve temiz içme suyu bulundurmalısınız. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su getirin. Enerji alımının iklim koşullarına göre uyarlanması gereklidir. Kışın açık havada yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olacaktır. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Bulldog'un enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru bir Bulldog'un bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Bulldog'unkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle onlara verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Bulldog'ların brakisefal (kısa kafalı) yapısı, ağızlarına almalarını kolaylaştırmak ve çiğnemeyi teşvik etmek için mama tanesinin boyutunu ve şeklini seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir faktördür. Diğer besin maddelerinin konsantrasyonları, özellikle de Bulldog yavrusunun kemiklerini ve eklemlerini destekleyen kalsiyum ve fosfor içeriği dikkatli bir şekilde uyarlanmalıdır. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
The main nutritional goals for adult Bulldog s are:
Sindirim bozukluklarına, şişkinliğe ve kötü dışkı kokusuna neden olabilecek bağırsak fermantasyonunu azaltmak amacıyla yüksek kaliteli protein ve dengeli lif kaynakları ile optimal sindirilebilirliği teşvik etmek.
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zengin bir katkı ile derinin "bariyer" işlevini destekleyerek cilt sağlığına katkı sağlamak.
Kondroitin, glukozamin ve EPA-DHA ile sağlıklı kemik ve eklemleri desteklemek.
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması. Antioksidan kompleksi ile zenginleştirilmiş, mannan-oligosakkaritler içeren bir formül ile bağışıklık sistemlerini desteklemek.
Bulldog'lar 7 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılıklarını korumaya; kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığını korumaya yardımcı olur. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Bulldog'lar için mamalarının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az etkili olur. Üstelik yaşlı köpekler, genç köpeklere kıyasla aldıkları proteinin daha azını özümseyebilir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının zamanla bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri...
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (boran yağı, balık yağı). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretir, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanelerinin şekli, büyüklüğü ve sertliği çenelerine uygun olmalıdır.
Bulldog'unuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Bu ırk için orta düzeyde egzersiz en uygunudur. Yanlış anlamayın- koşmayı severler ve çok enerjiktirler, ancak öyle kilometrelerce koşacak hayvanlar da değillerdir. Irk, fiziksel kapasiteleri zorlandığında nefes almalarını güçleştiren düz yüzleri ve kısa burunları nedeniyle, uzun mesafeleri kaldıramaz. Hızlı oyun aktiviteleri onları yeteri kadar yormak için yeterli olacaktır. Tehlikeli olabileceğinden ötürü, onlara çok sıcak veya çok soğuk havalarda egzersiz yaptırmaktan kaçının. Bilinmeyen bir nedenden dolayı, Bulldog'lar kaykay yapmayı severler ve bu işte gerçekten iyidirler!
Bulldog sahipleri şanslıdırlar: Irkın kısa tüylerini haftada birkaç kez yumuşak bir fırçayla 10 dakika fırçalamak, bakım için yeterli olacaktır. Bulldog'lar, yüzlerinde ve vücutlarının üst kısmında -özellikle kuyruk çevresinde- yer alan dikkat çekici kırışıklıklarıyla bilinirler; ancak bu kırışıklıkların arasında nem -hatta yüz bölgesinde yiyecek- birikebilir. Kırışıklıkların arasını nemli bir bez, ardından da nemi emmesi için temiz kuru bir bez ile temizleyin. Lütfen göz çevresinden kaçının! Bulldog'lar pododermatite (deri ve pati iltihabı) eğilimlidirler. Ayaklarının temiz ve kuru olduğundan emin olun.
İtaatkar ama çekingen olan Bulldog'lar, insanların arkadaşlığından hoşlanırlar ancak disiplin söz konusu olduğunda uysal bir yaklaşıma ihtiyaç duyarlar. Zeki köpeklerdir, ancak zaman zaman -özellikle de çok sert bir şekilde azarlandıklarında- kolay incinebilirler. Sürekli dikkat çekmeye çalışıyorlarsa, onları onaylama ve olumlu pekiştirme ile tatmin edin.
7/7
Bulldog'lar hakkında
Sert bir havaları olduğu doğrudur, fakat bu sertlik tamamen görüntüden ibarettir... Bulldog'ların arkadaş canlısı bir tavrı vardır ve tehdit edici olma eğiliminde değillerdir. Agresif boğa - köpek dövüşlerinde kullanımları, neyse ki 100 yıldan fazla bir süre önce yasaklanmıştır. Irk, artık yalnızca sevimli bir arkadaştır!
Bu son derece uysal köpekler, hem aileler hem de bekarlar tarafından çok sevilir, cana yakın tavırları ve iyimser kişilikleriyle değer görürler. Bulldog'lar, harika bir mizaca sahiptir; sakin ve sevecendirler, bu da onları muhteşem arkadaşlar yapar. Bulldog sahiplerinin tek endişesi, ırkın nefes almayı zorlaştıran düz burun yapısından kaynaklanabilecek sağlık sorunlarıdır. Köpeğinizi her zaman sorumlu bir yetiştiriciden almanızı öneririz.
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
Bu sayfayı beğenin & paylaşın