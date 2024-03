Bulldog'lar koşmayı severler. Fazla uzağa olmamak kaydıyla!

Cüsseli olmalarına rağmen, Bulldog'lar çeviklik eğitimini seven ve bunu yaparken eğlenen köpeklerdir. Rekabetin dünyanın uzun bacaklı köpeklerine mahsus olduğunu düşünmeyin: Bulldog'ların rekabetçi ruhu, yeteneklerini sınayan her şeye her zaman hazır oldukları anlamına gelir. Irk hızlı koşabilir, ancak uzun mesafeler katedemez. Herhangi bir köpek için hayati önem taşıyan fiziksel aktivite, tıknaz vücudu en fazla 22 kilograma kadar çıkabilen ancak yine de formda kalması gereken Bulldog ırkı için özellikle önemlidir.