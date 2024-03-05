Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Asil, uysal ve yaşam boyu harika arkadaşlar olan Bulldog'ların, bahsedebileceğimiz çok fazla iyi özelliği vardır. Yoğun bir sadakate sahip harika aile köpekleridir, ve en basit jest ile kolayca memnun olurlar- karşılığında da sizi memnun etmek isterler! Bazılarının düşündüğünün aksine, Bulldog'lar hiç de tembel değildir; onların iri yarı yapıları, onlarca yıllık üretim biçimlerinden -ve aslen bir spor köpeği olarak kullanılmış olmalarından- gelmektedir. Zaten artık vücudunu sevmek moda, duymadınız mı?

Kürkleri de her zaman çok sevilmiştir! Bulldog'ların pürüzsüz, kısa tüyleri vardır- bej ve beyaz renkte olup üzerinde yer yer siyah veya beyaz yamalar bulunur, bazen de siyah - kahverengi karışık renklerde olabilir. Ayrıca hazır olun... Bulldog'lar çok az tüy döker!

Bulldog'ların çok sert bir görünüşe sahip olmalarına rağmen aslında çok tatlı arkadaşlar olmaları ironiktir. Onları huysuzlandıran tek bir şey vardır: azarlanma. Öyle ki, onlara haksız yere kızdığınızı düşünürlerse sizi bir süre görmezden gelebilirler.

Bulldog'lar cesur bir mizaca sahiptir. Hatta biraz fazla cesur oldukları söylenebilir zira bazen diğer köpeklere hükmetme eğilimindedirler. Endişelenmeyin: Bu sadece rekabetçi olmaktan kaynaklanır. Bulldog'lar, herkesle kolayca sosyalleşebilir ve her gün birkaç kısa yürüyüş onları memnun etmeye yetecektir. Bir egzersiz notu: Bulldog'ların vücutları uzun süreli aktiviteler veya yüzmek için uygun değildir. Tıknaz yapıları su üzerinde kalmalarını sağlamayacaktır ve uzun mesafelere de uygun değildir.

Bulldog ırkı için en büyük sağlık sorunu, yüz ve burun deliklerinin düz yapısı nedeniyle gerektiği şekilde soluyamamaktır. Brakiosefalik ırk olarak bilinen Bulldog'lar'ın kısa ağız burun yapıları ve yetersiz solunum yolları olduğundan çok sıcak veya soğuk havalardan kaçınılması gerekmektedir. Aritmi veya düzensiz kalp atışı gibi kalp sorunları da olabilir. Bulldog'unuzun sağlığını yakından izlemek için veteriner hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin. Ayrıca köpeğinizi sorumlu bir yetiştiriciden almayı unutmayın.