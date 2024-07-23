Biraz Cavalier King Charles Spaniel'lardan bahsedelim
Bu cesur küçük köpekler, boyutları küçük olsa da, düşündüğünüzden çok daha büyük bir güce sahiptir. Genellikle oldukça korkusuz olan Cavalier King Charles Spaniel'lar etraflarındaki her şeyi merak eder ve şaşırtıcı derecede sportif olabilir (ne de olsa onlar bir spaniel'dır). Aynı zamanda çok sevecen köpeklerdir ve insan sahipleriyle güçlü bağlar kurarlar. İpeksi bukleleri, sarkık kulakları ve manalı bakan gözleri ile ünlü Cavalier King Charles Spaniel, kesinlikle en iyi kuyruk sallayan ırklardan biridir.
Resmi adı: Cavalier King Charles Spaniel
Diğer adları: Cavie, İngiliz Toy Spaniel
Kökeni: Büyük Britanya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları2 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi2 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Soğuk hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|30.5 - 33 cm
|30.5 - 33 cm
|Kilo
|Kilo
|5.4 - 8 kg
|5.4 - 8 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 ila 20 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Cavalier King Charles Spaniel'ı tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Uzun, havalı kuyruklarıyla her zaman hazır olan Cavalier King Charles Spaniel'lar, yumuşak ve uysal mizaçlarıyla bilinir. Spaniel'ın küçük ırklarından biri olarak çoğu, ev ortamına iyi uyum sağlar ve hızla ailenin ayrılmaz bir üyesi olurlar. Cavalier King Charles Spaniel'lar eğitildikten sonra çocuklarla ve diğer hayvanlarla da oldukça iyi anlaşır.
Cavalier King Charles Spaniel'ın kökenlerini anlamak için, muhtemelen, Doğu Asya'dan getirilmiş olan toy spaniel'ların Avrupa'da ilk görüldüğü 1500'lü yıllara geri gitmeliyiz. Daha sonra, 17. yüzyılda, bu küçücük köpekler, Kral I. Charles ve oğlu II. Charles'ın gözdesi haline gelerek şu an kullandığımız takma adlarını aldı (kısacası eğiticileri ırkı yeniden adlandırırken biraz kolaya kaçtı). Ancak, 1920'lere kadar Cavalier King Charles Spaniel kendi başına ayrı bir ırk olarak ortaya çıkmadı.
Şimdi en popüler spaniel türlerinden biri olan Cavalier King Charles Spaniel, sevilen HBO dizisi Sex and the City yayınlandığında daha da ön plana çıktı. Dizinin hayranları, Charlotte'ın köpeğinin, bir köpek için oldukça güzel bir isim olan Prenses Dandyridge Brandywine adlı bir Cavalier King Charles Spaniel olduğunu hatırlayacaktır.
İpeksi yumuşak tüyleriyle uzun süredir hayranlık duyulan Cavalier King Charles Spaniel'lar; kestane, beyaz, siyah, bronz ve kızıl desenleriyle dört farklı renkte görülebilir- bu renk alternatifleri Blenheim, Tricolor, Ruby, ve Black & Tan olarak adlandırılmışlardır. Tüm Cavalier King Charles Spaniel'ların ortak noktası; tüylü kürkleri, uzun sarkık kulakları, büyük ve etkileyici kahverengi gözleridir.
Ayrıca oldukça uyumlu olan bu küçük köpekler, insan sahipleriyle yürüyüşe çıkmak kadar onlarla birlikte kanepeye kıvrılıp uyumaktan da mutlu olurlar. 20 yaşlık bir üst sınırla uzun bir ömre sahip olan Cavalier King Charles Spaniel, bir ev arkadaşı olarak her yönden mükemmel bir seçimdir.
Cavalier King Charles Spaniel'lar hakkında 2 bilgi
1. Meşru bir kraliyet tarihi
Cavalier King Charles Spaniel'in asil kökenleri yüzyıllar boyunca unutulmadı. Adının "King Charles" bölümünün yanı sıra "Cavalier" ön adı, İngiliz İç Savaşı sırasında Charles I'in Kraliyetçi destekçileri için kullanılan terime dayanır.
2. Çerçevede
Cavalier King Charles Spaniel'in bir diğer tanınmış
hayranı ise göz alıcı Hollywood yıldızı Lauren Bacall'dı. Söylentiye göre aktris,
kendisini Cavalier King Charles Spaniel'e o kadar adamıştı ki
evinde çok sevdiği köpeğinin bir portresi asılıydı.
Irkın geçmişi
Cavalier King Charles Spaniel'ın tarihi söz konusu olduğunda, ipucu isminde saklıdır. 17. yüzyılda, Kral I. Charles ve oğlu II. Charles, toy spaniel'ların büyük hayranları haline geldiler; ırk, bu durumla o kadar özdeşleşti ki "King Charles Spaniel" adını aldı. Hatta, günlük yazarı Samuel Pepys, II. Charles'ın ülkeyi yönetmekten çok spaniel'larıyla ilgileniyor göründüğünü yazdı.
King Charles ırkı, kendi kızıl-beyaz ırklarını yetiştiren Blenheim Sarayı'ndaki Marlborough ailesi tarafından desteklenerek 19. yüzyılın başlarına kadar popüler olmaya devam etti. Ancak daha sonra, Viktorya döneminde, köpek meraklıları onları benzer Asya ırklarıyla melezlemeye başladı. Bunun sonucu olarak daha kubbe şeklinde bir kafatası ve daha düz bir yüz ortaya çıktı.
Bununla birlikte, orijinal toy spaniel ırkı, o zamandan beri eski aile portrelerinin çoğunda yer almaya devam etti ve 1920'lerde, Roswell Eldridge adında zengin bir Amerikalı ortaya bir meydan okuma koydu. Herhangi bir İngiliz yetiştirici "Orijinal Tür" spaniel üretebilirse para ödülü verecekti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu, istenen etkiyi yarattı ve bu "yeni" toy spaniel türü Cavalier King Charles Spaniel olarak adlandırıldı.
Irk, 1945'te İngiliz Köpek Kulübü tarafından resmi olarak tanınmasına rağmen Amerika'da ancak 1996'da kabul edildi. Günümüzde Cavalier King Charles Spaniel'lar, Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafında da favoriler arasında...
Tepeden kuyruğa
Cavalier King Charles Spaniel'ların fiziksel özellikleri
1.Tüy
2.Renk
3.Baş
4.Yüz
5.Gövde
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Cavalier King Charles Spaniel'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Solunum rahatsızlıklarına yatkın bir ırktır
Cavalier King Charles Spaniel genellikle doğru bakımla sağlıklı bir köpek olarak yaşlanabilir ancak onların "brakisefalik" aileye ait oldukları unutulmamalıdır. Bu, ırkın kafatasının şekli nedeniyle düz bir yüze ve kısa bir buruna sahip olduğu ve bu anatomik özelliklerin bazı potansiyel sağlık sorunlarına neden olabileceği anlamına gelir. Örneğin, Cavalier King Charles Spaniel'lar zaman zaman solunum problemleri yaşayabilir. Bu nedenle, tüm brakisefalik ırklar için, fiziksel özellikleri fazla abartılı olmayan bir köpek seçmenizi, sorumlu bir yetiştiriciden sahiplenmenizi ve gerekirse veteriner hekiminize danışmanızı tavsiye ederiz.
Herhangi bir göz problemine karşı mutlaka dikkatli olun
Cavalier King Charles Spaniel ile ilgili dikkat edilmesi gereken başka bir husus da görme problemleri yaşamaya yatkın olmasıdır. Hatta bazı tahminlere göre, Cavalier'in göz rahatsızlıkları nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyma olasılığı diğer ırklardan iki kat daha fazladır. Bu rahatsızlıkların bazıları kalıtsaldır; örneğin mikroftalmi (anormal derecede küçük göz). Bazıları keratokonjonktivit sicca (gözyaşı üretiminde azalma) gibi doğuştandır. Bir de katarakt gibi (yaşlılık veya diyabet nedeniyle) sonradan oluşanlar vardır. Ancak pek çok durum başarıyla tedavi edilebileceğinden endişe etmeye gerek yoktur. Her zaman olduğu gibi erken teşhis çok önemlidir, bu nedenle Cavalier King Charles Spaniel'ınızdaki değişiklikleri izleyin ve köpeğinizi düzenli olarak veteriner hekiminize götürüp tam sağlık muayenesi yaptırın.
Küçük köpek ırklarının birçoğu gibi, diş sorunlarına eğilimli olabilirler
Özellikle diş eti iltihabı Cavalier King Charles Spaniel'da sık görülen bir sorundur. Diş eti iltihabının neden olduğu plak, diş eti çekilmesine ve diş eti hastalığına da yol açabilir. Bu hastalık, tükürükteki mineraller (kalsiyum) plak üzerinde birikerek tartar oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu da bakterilerin gelişmesine ortam hazırlayarak daha fazla iltihaplanmaya neden olur. Ağız kokusu üzerinde durmayacağız... Plağı çıkarmanın en iyi yolu günlük fırçalamadır, bu nedenle buna düzenli bir şekilde devam ettiğinizden emin olun. Düzenli diş hekimi kontrolleri de ağızlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Son olarak, iyi bir diyet de oldukça işe yarayabilir. Örneğin, özel dental mama taneleri mekanik temizleme etkisine sahiptir ve kalsiyum "şelatörleri" sayesinde tartar oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Cavalier King Charles Spaniel için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir beslenme eksikliğinin veya fazlalığının önlenmesi için, iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır.
Köpeğinizin üriner sağlığını desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık verdiği su molaları için yanınızda su getirin.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Cavalier King Charles Spaniel'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Cavalier King Charles Spaniel'ın bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Cavalier King Charles' Spaniel'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı sağlar.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Kalsiyum şelatörleri içeren bir formül, tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Kalbin iyi çalışmasını desteklemeye yardımcı olmak için formülde ayarlanmış mineral içeriği, EPA-DHA, taurin, L-karnitin ve antioksidanlar olmasına dikkat edin. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Cavalier King Charles Spaniel'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Ayarlanmış mineral içeriği, EP-DHA, taurin, L-karnitin ve antioksidanlar ile kalbin iyi çalışmasını desteklemeye yardımcı olma.
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu koruma.
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA) ve hodan yağından oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini koruma.
Küçük köpek ırkları, yetişkin yaşta ağız ve diş problemlerine; daha doğrusu dental plak ve tartar birikimine maruz kalırlar. Cavalier King Charles Spaniel'ın dişleri ve çeneleri çok fazla korumaya ihtiyaç duyar. Çiğnemeyi desteklemek için tasarlanmış özel bir mama tanesi şekli ve dokusu, dental plağın oluşumunu yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum şelatörleri içeren bir formül ise tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük oral hijyeni destekleyebilir. Küçük köpek ırkları, yemek seçen köpekler olarak tanınırlar. Özel formül ve aromaların yanı sıra, mama tanesinin özel bir boyut ve dokuya sahip olması, iştahlarını canlandıracaktır. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimli olabilir; idrar yolu taşlarını önlemek için sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye de yardımcı olan bir beslenme önerilir.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Cavalier King Charles Spaniel'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları fekal kokuyu ve hacmi azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Cavalier King Charles Spaniel'lar 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılıklarını korumaya yardımcı olur ve uyarlanmış bir fosfor içeriği böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Cavalier King Charles'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Kalbin iyi çalışmasını desteklemeye yardımcı olmak için ayarlanmış mineral içeriği, EPA-DHA, taurin, L-karnitin ve antioksidanlar
Deri ve tüylerin sağlığını korumak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Uyarlanmış bir mama tanesi şekli, besin alımını azaltmayı destekleyerek köpeğinizin sağlıklı bir kiloyu korumasına yardımcı olabilir.
Cavalier King Charles Spaniel'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Kucağa alınan köpekler olarak yetiştirilmelerine rağmen bu ırk, köken olarak daha sportif spaniel'lardan türemiştir. Bu ruhun bir kısmı bugün de var olmaya devam ettiğinden Cavalier King Charles Spaniels, hâlâ makul miktarda, ideal olarak toplamda bir saate kadar, günlük egzersize ihtiyaç duyar. Sahipleriyle yürüyüşten her zaman memnun kalır, ancak diğer aktiviteler arasında oyunlar, eğitim ve parkta etrafı koklama da yer alabilir. Cavalier King Charles Spaniel'lar yaşlandıkça bir miktar kilo almaya meyilli olabileceğinden, günlük olarak fiziksel aktiviteye zaman ayırılması özellikle önemlidir; ayrıca bu, zihinsel olarak uyarılmalarına da yardımcı olur.
Cavalier King Charles Spaniel'ların parlak tüyleri aslında oldukça aldatıcıdır. İyi anlamda tabii! İpeksi, pürüzsüz ve uzun sayılabilecek tüylerini görenler çok fazla bakım gerektiğini düşünür. Oysa Cavalier King Charles Spaniel'ı haftada bir kez fırçalamak ve ara sıra banyo yaptırmak yeterli olacaktır. Arada keçe benzeri bir görünüm olup olmadığını kontrol etmeniz yeterli. Bir de tüy dökme zamanlarında biraz daha sık fırçalamaya kendinizi hazırlayın. Cavalier King Charles Spaniel'ın tırnakları da gereken sıklıkta kesilmeli ve uzun sarkık kulakları her hafta kontrol edilerek enfeksiyon belirtisi olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca bu ırk diş sorunları yaşamaya eğilimli olduğundan evde diş fırçalama şarttır ve düzenli tam sağlık muayenesi önerilir.
Sakin bir mizaca sahip olmalarının yanı sıra Cavalier King Charles Spaniel'lar aynı zamanda zeki ve hızlı öğrenme yeteneği olan köpeklerdir. Bu da hem köpek hem de sahibi için eğitim sürecini sorunsuz hale getirir. Memnun etmeye heveslidirler, övgüye ve bir atıştırmalık olarak özellikle ödül mamasına iyi yanıt verirler. Bu yöntemi seçerseniz onları sağlıksız atıştırmalıklar yerine günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirmek en iyisidir. Cavalier King Charles Spaniel'lar, yavru eğitiminin ötesinde; itaat ve çeviklik derslerinde de başarılı olma eğilimindedir. Cavalier King Charles Spaniel'lar, uysal ve sevecen kişiliklerinin yanı sıra az sayıda davranış problemleri olmasıyla mükemmel terapi köpekleri olarak da öne çıkar.
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Cavalier King Charles Spaniel'lar hakkında her şey
Birçok ortak noktaya sahip olsalar da King Charles Spaniel ve Cavalier King Charles Spaniel iki farklı türdür. Farkı iki şekilde anlayabilirsiniz. King Charles Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel'den biraz daha küçük olmanın yanı sıra belirgin şekilde daha kısa bir burun yapısına ve farklı bir kafa şekline sahiptir.
Cavalier King Charles Spaniel'ın uysal mizaçları, onların çok uysal bir ırk oldukları ve genel olarak ortalığı ayağa kaldırmadıkları anlamına gelir. Ancak bunun bir istisnası vardır. Cavalier King Charles Spaniel, insan sahipleriyle güçlü bağlar kurduğu için yalnızken o kadar da mutlu olmaz ve ayrılık endişesi yaşamaya yatkın olabilir. Böyle olduğunda genellikle, "sürü lideri" ile yeniden bir araya gelene kadar ısrarla havlarlar.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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