Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Uzun, havalı kuyruklarıyla her zaman hazır olan Cavalier King Charles Spaniel'lar, yumuşak ve uysal mizaçlarıyla bilinir. Spaniel'ın küçük ırklarından biri olarak çoğu, ev ortamına iyi uyum sağlar ve hızla ailenin ayrılmaz bir üyesi olurlar. Cavalier King Charles Spaniel'lar eğitildikten sonra çocuklarla ve diğer hayvanlarla da oldukça iyi anlaşır.

Cavalier King Charles Spaniel'ın kökenlerini anlamak için, muhtemelen, Doğu Asya'dan getirilmiş olan toy spaniel'ların Avrupa'da ilk görüldüğü 1500'lü yıllara geri gitmeliyiz. Daha sonra, 17. yüzyılda, bu küçücük köpekler, Kral I. Charles ve oğlu II. Charles'ın gözdesi haline gelerek şu an kullandığımız takma adlarını aldı (kısacası eğiticileri ırkı yeniden adlandırırken biraz kolaya kaçtı). Ancak, 1920'lere kadar Cavalier King Charles Spaniel kendi başına ayrı bir ırk olarak ortaya çıkmadı.

Şimdi en popüler spaniel türlerinden biri olan Cavalier King Charles Spaniel, sevilen HBO dizisi Sex and the City yayınlandığında daha da ön plana çıktı. Dizinin hayranları, Charlotte'ın köpeğinin, bir köpek için oldukça güzel bir isim olan Prenses Dandyridge Brandywine adlı bir Cavalier King Charles Spaniel olduğunu hatırlayacaktır.

İpeksi yumuşak tüyleriyle uzun süredir hayranlık duyulan Cavalier King Charles Spaniel'lar; kestane, beyaz, siyah, bronz ve kızıl desenleriyle dört farklı renkte görülebilir- bu renk alternatifleri Blenheim, Tricolor, Ruby, ve Black & Tan olarak adlandırılmışlardır. Tüm Cavalier King Charles Spaniel'ların ortak noktası; tüylü kürkleri, uzun sarkık kulakları, büyük ve etkileyici kahverengi gözleridir.

Ayrıca oldukça uyumlu olan bu küçük köpekler, insan sahipleriyle yürüyüşe çıkmak kadar onlarla birlikte kanepeye kıvrılıp uyumaktan da mutlu olurlar. 20 yaşlık bir üst sınırla uzun bir ömre sahip olan Cavalier King Charles Spaniel, bir ev arkadaşı olarak her yönden mükemmel bir seçimdir.