Şimdi biraz İngiliz Cocker Spaniel'lardan bahsedelim
En popüler köpek listelerinde sürekli olarak üst sıralarda yer alan İngiliz Cocker Spaniel, özellikle anavatanı İngiltere'de çok sevilen bir ırktır. Denizin diğer yakasındaki kuzeni Amerikan Cocker Spaniel ile yakından bağlantılı ancak yine de ondan farklı olan İngiliz'in, daha uzun bir kafa ve burun yapısı ile biraz daha büyük bir vücudu vardır. Kulakları neredeyse yere değecekmiş gibi görünür. Uysal ve oldukça uslu olan İngiliz Cocker Spaniel, uzun zamandır evcil hayvan dünyasında ayrıcalıklı bir konuma sahip.
Resmi adı: İngiliz Cocker Spaniel
Diğer adları: Cocker Spaniel, İngiliz Cocker, Cocker, EC
Kökeni: İspanya
Salya akıtma eğilimi2 out of 5
Bakım ihtiyaçları5 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi3 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|39 - 41 cm
|38 - 39 cm
|Kilo
|Kilo
|13 - 14.5 kg
|13 - 14.5 kg
İngiliz Cocker Spaniel'ı tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Gösterişli tüylerinin sizi kandırmasına izin vermeyin: İngiliz Cocker Spaniel, büyüleyici olduğu kadar kuvvetlidir ve avcı bir köpek olarak yetiştirildiği için geniş dış mekanlara uygundur. Daima sadık bir arkadaş olarak, hava nasıl olursa olsun uzun bir yürüyüşe, hatta doğa gezintisine her zaman heveslidir. Dışarıda olabilmek dışında, bu gezintilerin onlar için en cazip yanı nedir derseniz... Sizsiniz! İster dışarıda ister ateşin yanında keyif yapıyor olsun, bu ırk insanlarının etrafında olmayı sever. Doğası gereği sadık, insanlara bağlı bir ırktır.
Küçük yaştan itibaren nazik ancak kararlı bir eğitim ile İngiliz Cocker Spaniel köpeğinizi güvenebileceğiniz bir dost haline getirebilirsiniz. Irk, kendi kafasına göre hareket edebilir ve avlanma içgüdüsünün etkisiyle bazen çağrıldığında gelip gelmemek konusunda kararsız kalabilir. İngiliz Cocker Spaniel'ın havlaması ise -tüm avcı ırklarda olduğu gibi- bir sorun teşkil edebilir. Ancak bu konuda da eğitimden faydalanabilirsiniz.
İngiliz Cocker Spaniel, sahibinin avladığı kuşları bulup ona getirmek konusundaki uzmanlığıyla nam salmıştır- bu nedenle kuş köpeği veya av köpeği olarak da bilinir. Av Grubunun en küçükleri olan bu köpeklerin içgüdüsel bulma ve getirme dürtüsü, evdeki eşyaları alıp başka bir noktaya taşımak gibi bir aktiviteyle de kendini gösterebilir. Köpeğiniz yerinde duramıyor gibi görünüyorsa, yakalayıp getirme oyunu sağlıklı bir aktivite olabilir. Kendini kontrol, bu ırkın ayırt edici özelliğidir. Gerektiğinde ise dengeli vücutları tarlada (veya bahçede) zahmetsiz şekilde süzülür.
İngiliz Cocker Spaniel'lar hakkında 2 bilgi
1. Bu ipeksi kulaklar enfeksiyona yatkındır
Birçok uzun kulaklı ırkta olduğu gibi, kanalların açık ve temiz tutulması gerekir. İngiliz Cocker Spaniel köpeğinizin her daim bakımlı ve sağlıklı olması için kulaklarını evde temizleyin ve veteriner hekiminizin ofisinde iyice kontrol ettirin.
2. İsminin kökeni
İngiliz
Cocker Spaniel, adını yakalama konusunda uzman
olmasıyla meşhur olduğu çulluk kuşundan alır.
Irkın geçmişi
İngiliz Cocker Spaniel, köklü bir avlanma geçmişine sahiptir. Kuş köpeği/av köpeği olarak geliştirilen ırk, İngiltere ve Avrupa'da, sahiplerinin avladığı küçük tüylü hayvanları -özellikle de ırkın adını aldığı çullukları- bulup onlara geri getirmek için yaygın olarak kullanılmıştır. İngiliz Cocker Spaniel'ların en eski yardımcı köpekler oldukları da düşünülmektedir.
Irkın kökenleri İspanya'ya kadar uzanır; "Spaniel" kelimesi aslında "İspanyol köpek" anlamına gelir. İngiliz Cocker Spaniel'lar, tüfeğin icadından önce yüzyıllar boyunca av ve kuşlar konusundaki sezgileri ile Avrupa'da muazzam bir popülerlik kazandı. Spaniel'lar, su Spaniel'ları ve kara Spaniel'ları olarak sınıflandırılır; her iki ortamda da avlanmanın inceliklerinde uzmanlaşmışlardır ve İngiliz cinsindekiler kara kategorisinin en küçükleridir. Bu köpekler, gösteri dünyasının en canlı dönemi olan ve ırk standartlarının oluşturulmaya başlandığı 19. yüzyılda İngiltere'de oldukça ilgi çekmeye başladı. Hem mizacı hem de kişiliği sayesinde İngiliz Cocker Spaniel, kısa sürede çeşitli Spaniel gruplarından sıyrıldı.
20. yüzyılda ise ırk, yetiştirme açısından Amerikalı kuzeninden daha da farklılaştı ve bu iki ırk da 1946'da Amerikan Köpek Kulübü tarafından resmi ırklar olarak kabul edildi. İngiliz cinsi, daha uzun kafa ve burun ve daha kısa tüyleri ile Amerikalı kuzeninden ayrılır.
Irk ayrıca ana karakterlerden Leydi'nin zarif ve sevecen bir Cocker Spaniel olarak tasvir edildiği 1955 tarihli Disney filmi Leydi ve Sokak Köpeği ile muazzam bir popülarite kazandı.
Baştan kuyruğa
İngiliz Cocker Spaniel'ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte İngiliz Cocker Spaniel köpeğiniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Özgür ruhlu mizacıyla öne çıkar
Genellikle neşeli olarak tanımlanan İngiliz Cocker Spaniel'in hayranlık uyandıran çok fazla özelliği bulunur. Kararlı doğası bunlardan biridir. Yani dikkati dağılana ve ters yöne koşmaya başlayana kadar! Erken eğitim, kimin baskın olduğunu -ve kimin olmadığını- öğrenmesine yardımcı olur.
Ev eğitimi vermek bazen zordur
Inatçı ve avlanmaya alışkın bir ırk olduğu için konu eğitim olduğunda zorluk çıkarabilir. İyi davranışları pekiştirmek ve kötü davranışları önlemek için bir köpek kafesi ile çalışmak harika bir fikir olabilir.
Bu yumuşak kürkün altında şampiyon bir atletin vücudu gizlenir
Irk ne kadar evcil olsa da bir av köpeğidir. Bu nedenle İngiliz Cocker Spaniel için egzersiz çok önemlidir. Açık havada yürüyüş yapmaktan hoşlanırlar ve bahçede oyun oynarken burunlarını asla topraktan kaldırmazlar.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
İngiliz Cocker Spaniel için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetlere yatkınlığı dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir beslenme eksikliğinin veya fazlalığının önlenmesi için, iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır.
Her zaman taze ve temiz içme suyu bulundurmalısınız. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda vakit geçirirken köpeğinizin sık sık vermesi gerekecek olan su molaları için yanınızda su getirin.
Enerji alımının her zaman iklim koşullarına göre ayarlanması gerekir. Kışın açık havada yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olacaktır.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, özel bir veteriner diyeti vermesi için veteriner hekiminize danışın.
Yavru bir İngiliz Cocker Spaniel'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru İngiliz Cocker Spaniel'ların bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme sürecinde onların doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir İngiliz Cocker Spaniel'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmadığından, verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. İngiliz Cocker Spaniel'ın deri ve tüy sağlığını korumaya yardımcı olmak için Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA), A vitamini ve hodan yağı gibi temel besinler gerekir. Bu kısa büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük tüketilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin İngiliz Cocker Spaniel'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Özellikle EPA-DHA gibi temel yağ asitleri, gerekli amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri bariyerini güçlendirerek deri sağlığının sürdürülmesi.
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması. İngiliz Cocker Spaniel'lar obur olmalarıyla bilinir. Bu ırkta sağlıklı kiloyu sürdürmek, önemli bir sağlık meselesidir.
Ayarlanmış mineral içeriği, EPA-DHA, taurin, L-karnitin ve antioksidanlar ile kalbin iyi çalışmasını desteklemeye yardımcı olunması
Kaliteli protein ve dengeli miktarda lif kaynağı ile optimum sindirilebilirliği teşvik etme.
Doğal bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olmak için, mannan-oligosakkaritler içeren ve antioksidan kompleksi ile zenginleştirilmiş bir formül önerilir.
İngiliz Cocker Spaniel'lar 7 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılıklarını korumaya; kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığını korumaya yardımcı olur. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklikler ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı İngiliz Cocker Spaniel'lar için tercih edilecek mamaların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini azaltmada pek az fayda sağlar. Üstelik yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanırlar. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarında zaman içinde meydana gelecek olan bozulmayı yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Uyarlanmış bir mama tanesi şekli, besin alımını azaltmayı destekleyerek köpeğinizin sağlıklı bir kiloyu korumasına yardımcı olabilir.
İngiliz Cocker Spaniel'ları, yaşamları boyunca insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak gerekir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
İngiliz Cocker Spaniel köpeğinizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
İngiliz Cocker Spaniel, koşu ve uzun yürüyüşlerden oluşan egzersizleri sever ve bu aktiviteleri her gün biraz yapması gerekir. Avcı bir ırk olduğu için dışarıda olmaya alışkındır. Bu ırk, oyun oynamaya bayıldığı için (İngiliz Cocker Spaniel çocukları çok sever) aile ile bahçede yapılan oyunlar da oldukça işe yarar.
İngiliz Cocker Spaniel'ın en ayırt edici özelliği kürküdür. Parlak ve ince görünümlü kısa, sık, dalgalı tüyleri; bu köpekleri onlarca yıldır köpek gösterilerinin en öne çıkan ırkı haline getirdi ve onlara birçok kez büyük ödülü kazandırdı. Haftada bir kez fırçalamak ve taramak, bu tüyleri en iyi durumda tutar. Yüz ve ayaklar gibi tüyleri düzeltmenin/almanın zor olabileceği alanlar ile tüylerin daha uzun olabileceği boyun altı, kulaklar ve kuyruk gibi alanların bakımı için Cocker Spaniel'ınızı bir profesyonele götürün. Köpeğiniz bunun için size teşekkür edecek.
Karakteristik kişilik özelliklerine sahip birçok safkan köpek gibi, eğitime erkenden başlamak gerekir. Son derece hassas köpekler olan İngiliz Cocker Spaniel'lara sabırla ve nazik bir yaklaşımla eğitim vermek en iyisidir. Tutarlılık kilit noktadır; sertlikten ise kaçınılmalıdır. Dışta olduğu kadar içte de uysaldırlar.
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İngiliz Cocker Spaniel'lar hakkında her şey
İngiliz Cocker Spaniel, özellikle iç mekânda bırakıldığında
havlamasıyla bilinen bir köpektir. Aktif bir ırk olduğundan,
dışarı çıkmak ona iyi gelir. Sesini kullanması, Cocker Spaniel'ın bir özelliğidir ve sadece
dikkate alınma isteğinden kaynaklanır. Çok hassas olan bu ırk, ailesinin yanında olmayı arzular
ve zamanının çoğunu sahibiyle geçirdiğinde kendini daha mutlu hisseder.
Tatlı bir ırk olan İngiliz Cocker Spaniel
her zaman sevecendir ve sahiplerinin yanında olmayı çok arzular. Sahibine sarılıp
uyumaya bayılır ve onu memnun etmeye çok heveslidir.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinin
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hastaneleri https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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