Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Gösterişli tüylerinin sizi kandırmasına izin vermeyin: İngiliz Cocker Spaniel, büyüleyici olduğu kadar kuvvetlidir ve avcı bir köpek olarak yetiştirildiği için geniş dış mekanlara uygundur. Daima sadık bir arkadaş olarak, hava nasıl olursa olsun uzun bir yürüyüşe, hatta doğa gezintisine her zaman heveslidir. Dışarıda olabilmek dışında, bu gezintilerin onlar için en cazip yanı nedir derseniz... Sizsiniz! İster dışarıda ister ateşin yanında keyif yapıyor olsun, bu ırk insanlarının etrafında olmayı sever. Doğası gereği sadık, insanlara bağlı bir ırktır.

Küçük yaştan itibaren nazik ancak kararlı bir eğitim ile İngiliz Cocker Spaniel köpeğinizi güvenebileceğiniz bir dost haline getirebilirsiniz. Irk, kendi kafasına göre hareket edebilir ve avlanma içgüdüsünün etkisiyle bazen çağrıldığında gelip gelmemek konusunda kararsız kalabilir. İngiliz Cocker Spaniel'ın havlaması ise -tüm avcı ırklarda olduğu gibi- bir sorun teşkil edebilir. Ancak bu konuda da eğitimden faydalanabilirsiniz.

İngiliz Cocker Spaniel, sahibinin avladığı kuşları bulup ona getirmek konusundaki uzmanlığıyla nam salmıştır- bu nedenle kuş köpeği veya av köpeği olarak da bilinir. Av Grubunun en küçükleri olan bu köpeklerin içgüdüsel bulma ve getirme dürtüsü, evdeki eşyaları alıp başka bir noktaya taşımak gibi bir aktiviteyle de kendini gösterebilir. Köpeğiniz yerinde duramıyor gibi görünüyorsa, yakalayıp getirme oyunu sağlıklı bir aktivite olabilir. Kendini kontrol, bu ırkın ayırt edici özelliğidir. Gerektiğinde ise dengeli vücutları tarlada (veya bahçede) zahmetsiz şekilde süzülür.