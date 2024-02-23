Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



French Bulldog! Paris'in bir tanesi dünyayı kasıp kavurmuş, en sevilen ırklardan biri olmuştur. Birleşik Krallık Köpek Kulübü'nün son verilerine göre orada yedinci, ABD Köpek Kulübü'nde ise dördüncü sıradadırlar. French Bulldog'ların küçük yapısı, onları şehirde yaşayanlar için ideal köpekler yapsa da, dünyanın dört bir yanında sevilen bir ırk olmalarını cana yakın kişiliklerine borçlu oldukları söylenebilir.

Açıkçası French Bulldog özellikle ilk kez köpek besleyecekler için son derece iyi bir evcil hayvandır. Yanınızda uzanmaktan (en sevdikleri aktivitelerdendir), tüm gün oyun oynamaktan hoşlanırlar, ayrıca iyi bir eğitimden sonra çocuklarla da aynı yetişkinlerle olduğu gibi kolay etkileşim kurabilirler.

Irkın yarasaya benzeyen ilginç kulakları ve suratındaki "huysuz" ifadesi şen kişiliğiyle tezat oluşturur. Etraftakilere inanılmaz bir komedi gösterisi sunarlar: French Bulldog'lar, soytarılığa meyillidir.

Şaka bir yana, French Bulldog'larda itaat eğitimi hiç de kötü bir fikir değildir. Irk, sahibine yoğun bir şekilde bağlanabileceğinden, sosyalleştirme zorunlu olacaktır. French Bulldog'ların minyon yapıları, onları bir parça sahiplerine bağımlı kılan en büyük unsurdur. Kurtarma ya da bekçilikte kullanılacak köpekler değillerdir; en iyi yapacakları şey size arkadaşlık etmek olacaktır!