Bugünkü konumuz French Bulldog
Resmî adı: French Bulldog
Diğer adları: Frenchie
Kökeni: İngiltere, Fransa
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçlarıundefined out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi2 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Sıcak hava?1 out of 5
Soğuk hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|Kilo
|Kilo
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yaş
|12 yaştan itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
French Bulldog'u tanıyalım
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
French Bulldog! Paris'in bir tanesi dünyayı kasıp kavurmuş, en sevilen ırklardan biri olmuştur. Birleşik Krallık Köpek Kulübü'nün son verilerine göre orada yedinci, ABD Köpek Kulübü'nde ise dördüncü sıradadırlar. French Bulldog'ların küçük yapısı, onları şehirde yaşayanlar için ideal köpekler yapsa da, dünyanın dört bir yanında sevilen bir ırk olmalarını cana yakın kişiliklerine borçlu oldukları söylenebilir.
Açıkçası French Bulldog özellikle ilk kez köpek besleyecekler için son derece iyi bir evcil hayvandır. Yanınızda uzanmaktan (en sevdikleri aktivitelerdendir), tüm gün oyun oynamaktan hoşlanırlar, ayrıca iyi bir eğitimden sonra çocuklarla da aynı yetişkinlerle olduğu gibi kolay etkileşim kurabilirler.
Irkın yarasaya benzeyen ilginç kulakları ve suratındaki "huysuz" ifadesi şen kişiliğiyle tezat oluşturur. Etraftakilere inanılmaz bir komedi gösterisi sunarlar: French Bulldog'lar, soytarılığa meyillidir.
Şaka bir yana, French Bulldog'larda itaat eğitimi hiç de kötü bir fikir değildir. Irk, sahibine yoğun bir şekilde bağlanabileceğinden, sosyalleştirme zorunlu olacaktır. French Bulldog'ların minyon yapıları, onları bir parça sahiplerine bağımlı kılan en büyük unsurdur. Kurtarma ya da bekçilikte kullanılacak köpekler değillerdir; en iyi yapacakları şey size arkadaşlık etmek olacaktır!
French Bulldog hakkında 2 bilgi
1. Sevimli ve tosun
French Bulldog'unuzu sevgiyle dolu bir dost olarak görmeniz çok doğaldır ancak tıknaz vücuduyla ilgili bilmeniz gereken önemli bir konu var: Fiziksel aktiviteleri köpeğinizin kabiliyetine göre uyarlamanız, ve su yüzeyinde neredeyse hiç kalamayacak kadar yoğun olan vücuduyla yüzmesine kesinlikle izin vermemeniz gerekir. French Bulldog'unuzun kilo almaması için ona iyi besleme alışkanlıkları aşılayın.
2. Dikkat edin yaramazlık yapmasınlar!
İzlemesi çok keyifli köpekler olan French Bulldog'lar, bununla beraber biraz disiplin isterler. Oyuncu olsalar da, eğlence yerini bazen kasıtlı yaramazlıklara hatta itaatsizliğe bırakabilir. Bazen biraz soytarı olabildikleri de söylenebilir. Onlara ödüle dayalı eğitim verin (her istekten sonra bir ödül maması verin) Tabii ödül mamasını günlük mama porsiyonlarından eksiltmeyi sakın unutmayın!
Irkın tarihçesi
French Bulldog'un tarihi uzun ve ilginçtir. Irkın antik Yunan kabilesi Molosyalılar'ın kullandığı köpeklerin soyundan geldiği düşünülmektedir. Tarihte bir noktada, bu kabilenin yolu İngiltere'ye düşmüştür. Molosya köpeğinin de önce İngiliz Mastif'e, daha sonra da onun alt ırkı Bullenbeisser'a dönüştüğü söylenir. Bu hayvanlar, ilk başta köpeklerin boğalara saldırtıldığı bullbaiting "sporunda" kullanılsalar da bu oyunun 1835'te yasaklanmasıyla insanlara arkadaş/eşlikçi olarak yollarına devam etmişlerdir.
French Bulldog'un ataları, daha sonra İngiltere'de sıkça görülen Terrier'ler ile çiftleştirilmiş ve minik veya "oyuncak" bir Bulldog elde edilmiş, bu köpek de sürüngen avı ve bekçilik görevlerinde kullanılmıştır. Erken dönem French Bulldog'lar, İngiltere'nin ortasında yer alan Nottingham bölgesinde -özellikle de fare yakalama kabiliyetlerinden dolayı rağbet gördükleri dantel imalat sektöründe- çok popüler olmuşlardır.
1860'larda yeni bir French Bulldog türü köpek gösterilerinde sahne almış ve son derece ilgi görmüştür. Dantelin İngiltere'de popülerliği yitirmesiyle Fransa'nın Normandiya bölgesine taşınan dantelciler köpeklerini de yanında götürmüştür.
French Bulldog, ülkede kısa sürede popülerlik kazanmış, yavaş yavaş bugünkü halini almıştır. Halk arasında -özellikle de kraliyet ailesi ve asiller arasında- son derece popüler olmuştur. French Bulldog'lar, Paris'te de çok sevilir ve kafe hayatının önemli bir parçasıdır. Toulouse-Lautrec ile Degas gibi ünlü Fransız ressamlar tablolarında French Bulldog'ları sıkça tasvir etmiştir.
Irk 20. yüzyılda Amerika'da da benzer seviyede ilgi görmüştür. 1898'de Amerikan Köpek Kulübü, 1905'te ise İngiltere'deki Köpek Kulübü tarafından tanınmıştır.
Tepeden kuyruğa
French Bulldog'un fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Kuyruk
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilmesi gerekenler
Irka özgü özelliklerden sağlığına genel bakışa kadar French Bulldog'unuzla ilgili bazı ilginç bilgileri bir araya getirdik
Sevimli yüzü sorun yaşatabilir
French Bulldog'ların sağlık sorunları en az seviyede olsa da, yüz yapıları solumayla ilgili bazı sorunlara yol açabilir. French Bulldog'lar, yüzlerinin yapısı nedeniyle solunum sorunu yaşamaya meyillidir- bu sorun, düz bir burun/burun deliği yapısıyla kendini gösteren Brakisefali sendromudur. Özellikle çok sıcak veya çok soğuk havalarda ve yoğun fiziksel aktiviteler sonrasında sıkça soluma güçlüğü yaşayabilirler Çok sıcak veya soğuk havalarda dikkatli olun. Köpeklerin kesinlikle sıcak otomobillerde kalmaması, yalnızca klimalı alanlarda bulunması gerekir. Sıkça sindirim sorunu da görülür: Brakisefalik hava yolu tıkanması yaşayan birçok köpek, sindirim sistemi sorunu belirtileri de gösterir.
Obeziteye meyilli sağlam gövde
French Bulldog'ların tıknaz gövdeleri çok tatlıdır, fakat her daim fit -ve kısa tıraşlı- kalmalıdır. Bu ırk, tükettiği öğün ve atıştırmalıklar takip edilmediği zaman kolayca kilo alabilir. Ağır göğüsleri ve iri bacaklarıyla epey sağlam ve kaslı bir yapıya sahiptirler, ancak küçük boyutları nedeniyle büyük kardeşlerine nazaran biraz daha dikkat isterler. Sıkıca kucaklamadığınız sürece deniz, göl veya havuza girip çıkamazlar: Varili andıran gövdeleri yüzmek yerine yuvarlanır! Gövdeleri su yüzeyinde batmadan duramayacak kadar yoğundur. Onlar için en iyi fiziksel aktiviteler karada yapılacak olanlardır.
Kiraz göz sorunu ortaya çıkabilir.
Hayatını tehdit etmese de kötü görünür: Kiraz göz. French Bulldog'ların üçüncü göz kapaklarının gözyaşı bezi (tüm köpeklerde vardır) yerinden dışarı çıkabilir. Göz biraz şişkin görünür, dış zarı kırmızıya döner. Kiraz göz, üçüncü göz kapağının içindeki bezi sabit tutan liflerin zayıflamasına bağlı olarak gelişir. Kaçınmak mümkün değildir: Gözünüzü dört açın, ve köpeğinizde bu durumun herhangi bir belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Belirti gördüğünüz anda French Bulldog'unuzu hemen tedavi edilmesi için veteriner hekime götürün. Evinize katılacak yeni bir köpek ararken yalnızca sorumluluk sahibi yetiştiricileri tercih ettiğinizden emin olun.
Sağlıklı beslenme = sağlıklı köpek
French Bulldog mama seçiminde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mamanın, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayacak enerjiyi sağlarken, olumsuz hiçbir etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olması gerekir. Mamada eksik de fazla da köpekte sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Sağlıklı bir idrar düzeni için daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası verebilmesi için yanınızda su taşıyın. Enerji alımının iklim koşullarına göre uyarlanması gereklidir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olur. Bu öneriler, sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
French Bulldog yavrularının enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin köpeklerden daha yüksektir. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. French Bulldog yavrularının bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar aşama aşama gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir French Bulldog'unkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmadığı için verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek proteinlerin alımı önemlidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını güçlendirerek iyi bir dışkı kalitesi elde etmeye yardımcı olur.
Mama tanesinin ölçüsü, şekli ve dokusu, köpeğin daha kolay ağzına alıp çiğneyebileceği şekilde ayarlanmalıdır- French Bulldog'ların brakisefalik yapısı, bu konuda dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Köpeğin derisi ve kürkü sağlığının bir göstergesidir. French Bulldog'ların cilt ve kürk sağlığı için cildin "bariyer" görevine destek olan Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA), temel aminoasitler ve B vitaminleri gibi besinler gerekir. Bu kısa büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir. Bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin yoğunluğu da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük porsiyonların üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin French Bulldog beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
French Bulldog'ların kas kitlesini korumak amacıyla optimum protein içeriği ve L-karnitinle yağ yakımını teşvik etmek
Temel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), temel amino asitler ile B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir formülle deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumak
Yüksek kaliteli protein ve dengeli besinsel lif kaynaklarıyla optimum sindirilebilirliği teşvik ederek sindirim sorunu, şişkinlik ve istenmeyen dışkı kokusuna yol açabilecek bağırsak fermantasyonunu azaltmak.
Bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olmak için, antioksidan kompleksiyle zenginleştirilmiş ve mannanoligosakkaritler içeren bir formül önerilir.
French Bulldog, yaşlanmanın ilk belirtilerini 7 yaşından sonra gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılığı korumaya; kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise eklem ve kemik sağlığını sürdürmeye yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişim ve özel beslenme gereksinimleri de ortaya çıkacağından, French Bulldog'ların maması aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler antioksidan özelliğe sahip olduğundan vücuttaki hücreleri yaşlanmayla ilişkili oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğinin önüne geçilmesinde çok fayda sağlamaz. Üstelik yaşlı köpekler genç köpeklere kıyasla aldıkları proteinlerden daha azını özümseyebilir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek işlevlerinin git gide bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez gibi eser elementler
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için hodan yağı ve balık yağı gibi yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler bu yağ asitlerini normalde kendileri üretebilseler de, yaşlanmak bu fizyolojik süreci de etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmeleri için mama tanesinin şekli, büyüklüğü ve sertliği çenelerine uygun olmalıdır.
French Bulldog'unuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
French Bulldog, sağlıklı olmak için çok fazla egzersize ihtiyaç duymaz. Günlük yürüyüş yeterlidir. Irk, ev içinde veya bahçede oynamaya bayılır. Bulldog sıcak havaya dayanıklı olmadığından yazın fiziksel aktivite yoğunluğu orta seviyeyi aşmamalıdır. Beyni sınayan oyunlar da hiçbir maceraya hayır demeyen bu çok akıllı köpekler için yararlı olabilir.
Kısa kürkleri en cazip özelliklerinden biri olsa da French Bulldog'larda tüy dökme gözlemlenir. Tüylerine haftada bir defa orta sertlikte bir fırçayla veya kauçuk bakım eldiveniyle bakım yapmak faydalı olacaktır. Yüzlerindeki kırışıklıklar ve katlar bakteri oluşumunu önlemek için hem temiz hem de kuru tutulmalıdır. Frenchie'nize ayda bir (ya da gerektikçe) banyo yaptırın, banyodan sonra dersinin katlanan kısımlarını tamamen kuruladığınızdan emin olun. Haftalık tırnak kesimiyle de sağlam vücudunun dengesini koruyabilirsiniz.
French Bulldog'ların en iyi özelliklerinden biri de zekalarıdır. Canları isteyince gayet inatçı olabileceklerinden, onlara yavruluktan itibaren gerekli katılığı gösterebilmeniz önemlidir. Sabır da bir o kadar önemlidir. Eğitim sürecinde komutların tekrar edilmesi gerekebilir. Bu ırk kolay eğitilebilir ve ödüle dayalı komutlara iyi yanıt verir. Örneğin "Otur!" dedikten sonra ödül verebilirsiniz. Ödül, evcil hayvanınızın hoşuna giden kuru mama, ödül maması, ilgi veya sevme, eğlenceli bir oyuncak veya oyun seansı olabilir. Aşırı kilo alımına yol açabileceğinden ödüllendirme için ödül maması kullanımını sınırlamakta fayda vardır. Gün içinde ödül maması yediyse günlük porsiyon miktarını buna göre ayarlayın.
7/7
French Bulldog hakkında her şey
Oldukça sevilen bir ırk olan French Bulldog, aileler, bekarlar, şehirde veya kırsalda yaşayan herkes için ideal bir evcil hayvan ve mükemmel bir yoldaş olur. Sevecen, sessiz sakin ve dengeli olan bu inanılmaz ırkın hayata samimi yaklaşımı çok sevilir. Yürüyüşe çıkmaya hep hazır olsalar da bazen dinlenmeyi de tercih edebilirler.
Doğuştan şirin olan French Bulldog ırkı meraklı, oyuncu ve komik olarak bilinir. Bazıları diğerlerinden daha enerjik olsa da hepsi güzel zaman geçirmeye bayılır.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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